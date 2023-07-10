10 главных трансферных новостей дня. Договор «Сити» с «Баварией» и отказ «Юве» от легенды

В летнее окно трансферные инсайды сваливаются на нас каждый день в большом количестве. Мы выбираем самые интересные из них за сутки и предлагаем вам в нашем дайджесте. Вот главные новости за 9 июля.

«ПСЖ» купил защитника «Баварии»

«ПСЖ» закрыл сделку по Лукасу Эрнандесу. 27-летний защитник сборной Франции перешёл в парижский клуб из «Баварии», подписав контракт до 2028 года. По данным Transfermarkt, стоимость сделки составила € 45 млн.

В сезоне-2022/2023 Лукас принял участие в 11 матчах «Баварии», забил один гол. Кроме того, Эрнандес пропустил семь месяцев из-за травмы. Защитник получил повреждение крестообразной связки колена в матче за сборную Франции в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 с Австралией (4:1) и восстанавливался на протяжении 219 дней.

Лукас Фернандес Фото: psg.fr

«Бавария» нашла нового защитника в «Манчестер Сити»

Потеряв одного защитника, «Бавария» нашла другого. Журналист Флориан Плеттенберг сообщил в своём «твиттере», что чемпионы Германии согласовали с «Манчестер Сити» трансфер игрока сборной Англии Кайла Уолкера. Теперь выбор за самим 33-летним защитником.

Как утверждает источник, Уолкер может обойтись «Баварии» в € 15 млн. Представители мюнхенского клуба и агенты футболиста уже договорились о личных условиях контракта. В немецком клубе надеются, что игрок как можно быстрее примет окончательное решение. В сезоне-2022/2023 Уолкер сыграл 38 матчей за «Ман Сити» во всех турнирах, отдал одну голевую передачу.

Кайл Уолкер Фото: Catherine Ivill/Getty Images

«Бавария» сделала второе предложение по Кейну

Немецкий клуб рассчитывает усилить линию атаки и продолжает бороться за Гарри Кейна. «Бавария» сделала новое предложение «Тоттенхэму» в размере € 80 млн плюс бонусы. Об этом написал в своём «твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно источнику, в «Баварии» согласились, что нужно существенно улучшить первоначальное предложение. Оно составляло € 70 млн, и «Тоттенхэм» его отклонил. Скорее всего, английский клуб не примет и улучшенное предложение «Баварии», несмотря на то, что сам Кейн хочет перейти в немецкий клуб. В прошлом сезоне Гарри сыграл 38 матчей в АПЛ, забил 30 голов и сделал три голевые передачи.

Гарри Кейн Фото: Julian Finney/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» борются за французского таланта

Ещё один инсайд от Романо связан с центральным защитником «Монако» Акселем Дисаси. По информации журналиста, 25-летний француз может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Ньюкасл».

Два английских клуба изучают условия возможного трансфера, но официальных предложений о покупке Дисаси «Монако» пока не получил. «Ньюкасл» связался с окружением игрока, чтобы обговорить условия перехода.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг в свою очередь одобрил подписание Акселя, а боссы манкунианцев уже несколько недель контактируют с представителями защитника. В сезоне-2022/2023 Дисаси сыграл 49 матчей за «Монако», у него шесть забитых мячей и четыре голевых паса.

Аксель Дисаси Фото: Chris Ricco/Getty Images

«Челси» ещё раз попытается подписать Влаховича

Тем временем другой гранд АПЛ «Челси» стремится усилить линию атаки. Журналист Альфредо Педулла написал, что лондонский клуб сохранил интерес к нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу и попробует подписать его в ближайшее время.

Влахович не очень доволен своим положением в Турине и готов сменить клуб этим летом, если будет подходящее предложение. Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино хотел бы видеть в команде серба. Но лондонскому клубу сначала нужно завершить трансфер Ромелу Лукаку в «Интер». После этого клубы смогут провести полноценные переговоры, а пока официальных предложений от «Челси» не поступало. Влахович в минувшем сезоне сыграл 42 матча, в которых забил 14 голов и сделал четыре голевые передачи.

Душан Влахович Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

«Ювентусу» не нужен Бонуччи, но игрок может остаться в Италии

Тем временем «Ювентус» готов отпустить одну из своих легенд – защитника Леонардо Бонуччи. Как утверждает Corriere della Sera, главная причина такого решения туринского клуба – высокая зарплата ветерана. Тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил руководству клуба, что он не рассматривает Бонуччи как ключевого игрока.

36-летний защитник может перейти в «Сампдорию», которую возглавит Андреа Пирло. Там считают, что Бонуччи должен помочь клубу вернуться в Серию А. В завершившемся сезоне защитник провёл 26 матчей во всех турнирах, стал автором двух голов.

Леонардо Бонуччи Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

«Шахтёр» требует у «Интера» много денег за своего вратаря

«Интер» хочет заменить своего голкипера Андре Онану на полуфиналиста молодёжного Евро-2023 в составе сборной Украины Анатолия Трубина. «Нерадзурри» сделали запрос о трансфере в «Шахтёр», но украинский клуб просит большие деньги за своего 21-летнего голкипера.

По информации Football Italia, «Шахтёр» потребовал € 35 млн. «Интер» считает цену на голкипера завышенной и отказывается столько платить, так как у Трубина остался всего год по действующему контракту. «Нерадзурри» по-прежнему готовы продолжать переговоры, однако по значительно более низкой цене. «Интер» оценивает Трубина в € 10-12 млн. В сезоне-2022/2023 вратарь принял участие в 38 матчах «Шахтёра» во всех турнирах и пропустил 40 мячей.

Анатолий Трубин Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Экс-игрок «Зенита» Паредес близок к переезду в Турцию

Бывший игрок «Зенита» Леандро Паредес оказался не нужен «ПСЖ» и арендовавшему полузащитника «Ювентусу». Теперь чемпион мира в составе сборной Аргентины вынужден искать новый клуб.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, над трансфером полузащитника работает «Галатасарай». Стамбульский клуб предложил аргентинцу контракт до 2027 года. Кроме того, в услугах Леандро заинтересованы «Лацио» и «Атлетико». В прошлом сезоне Паредес принял участие в 35 матчах «Ювентуса», отметился одним голом и одной результативной передачей.

Леандро Паредес Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

«Спартак» пытается купить нападающего из Нигерии

«Спартак» может не ограничиться трансферами Тео Бонгонда и Хесуса Медины. Московский клуб продолжает искать новичков в линию атаки.

Как утверждает Own Goal Nigeria, «Спартак» сделал предложение «Нанту» о покупке вингера сборной Нигерии Мойзеса Симона. Сам игрок склоняется к уходу из французского клуба, но у него остался год по контракту.

Помимо «Спартака» 27-летний Симон рассматривает и другие варианты продолжения карьеры, поскольку хотел бы остаться во Франции. К нему проявляют интерес «Ницца» и «Лилль». В минувшем сезоне Симон сыграл 46 матчей, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Мойзес Симон Фото: Harry Langer/Getty Images

ЦСКА близок к подписанию легионера из Чили

А другой московский клуб ЦСКА ведёт активную работу на южноамериканском рынке. По данным El Futbolero Chile, новичком армейцев может стать атакующий полузащитник сборной Чили Диего Вальдес.

Как утверждает источник, 29-летний футболист хочет попробовать себя в Европе, поэтому попросил мексиканскую «Америку» выставить себя на трансфер. Договориться с португальской «Бенфикой» у Вальдеса не получилось, но игроку интересен и вариант с ЦСКА. Сумма трансфера может составить € 7 млн. В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 40 матчах, забил 13 мячей и отдал 12 голевых передач.