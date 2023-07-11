Пять россиян сыграли в матче Лиги чемпионов. Но лучшей команде Армении это не помогло

Лучшая команда Армении провела первый матч в квалификации Лиги чемпионов. В составе «Урарту» на поле вышли сразу пять россиян, однако команда всё равно проиграла.

«Урарту» превосходно провёл прошлый сезон. Команда российского тренера Дмитрия Гунько оформила «золотой» дубль — выиграла и чемпионат, и Кубок Армении. Новый сезон для команды стартовал еврокубковым матчем. В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Урарту» попал на боснийский «Зриньски Мостар». Этот клуб, как и соперник, завершил прошлый сезон с золотыми медалями в чемпионате и Кубке страны.

Кстати, букмекеры перед матчем считали гостей фаворитами встречи. А вероятность прохода «Зриньски» в следующий раунд турнира оценивалась в 60%. Гунько выставил на матч состав с тремя россиянами в основе. Александр Мелихов занял место в воротах, Леон Сабуа играл в средней линии, а Артём Максименко расположился в центре нападения. Ещё три российских футболиста (Дмитрий Абакумов, Олег Поляков и новичок Павел Могилевец) остались в запасе.

Первый тайм получился не очень событийным, хотя в концовке половины забивать могли и те, и другие. Нападающий «Зриньски» Матья Малекинушич сотряс штангу — метил в ближний угол после подачи с правого фланга. Через несколько минут гостей простил полузащитник «Урарту» Маркос Жуниор. 33-й номер армянского клуба бил, казалось, наверняка, но мяч пролетел в сантиметрах от дальней стойки.

В перерыве тренерский штаб «Урарту» сократил количество россиян на поле. Гунько отправил Сабуа и Максименко на отдых, а их поменяли Поляков и Яя Саного. Кстати, француз в своё время поиграл за лондонский «Арсенал» и «Аякс», а в «Урарту» перешёл в начале 2023 года. 32-летний Поляков, в свою очередь, не поднимался выше уровня Первой лиги. Вот это контраст!

Александр Мелихов — один из пяти россиян, вышедших на поле в матче ЛЧ Фото: ФК «Урарту»

В начале второй половины «Урарту» едва не реализовал стандарт. Хозяева заработали штрафной прямо по центру ворот, и Жираир Маргарян красиво перекинул «стенку». К огромному разочарованию болельщиков на трибунах, мяч вонзился в перекладину. Но это был не последний опасный момент у ворот «Зриньски Мостар».

В концовке встречи «Урарту» накрыл соперника прессингом, и Саного обязан был открывать счёт. Вместо этого темнокожий нападающий с близкого расстояния попал прямо во вратаря. Да и в целом удар у форварда получился немного корявым. Не такого ждёшь от бывшего футболиста «Арсенала». На этом неприятности Саного не закончились. Через несколько минут француз покинул поле из-за травмы — его поменял Араз Озбилиз. Тот самый, что играл за «Спартак». Пять минут получил и Павел Могилевец. Таким образом, в матче приняли участие сразу пять футболистов из России.

«Урарту» свои моменты не использовал, за что и получил наказание. Вратарь Мелихов неудачно сыграл на выходе после углового, и защитник гостей Матей Сенич головой переправил мяч в сетку. Арбитр накинул семь минут к основному времени, однако хозяева так и не отыгрались. Хотя на последних секундах Нарек Григорян чуть-чуть не попал в дальний угол. Ответная игра состоится через неделю в Боснии и Герцеговине. Возможно, там чемпион Армении выступит гораздо успешнее.