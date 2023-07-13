15 лучших трансферов в истории «Зенита»

Продолжаем развлекаться в межсезонье и выбирать лучшие трансферы в истории топ-клубов РПЛ. Предыдущий материал на эту тему был посвящён «Спартаку», а в сегодняшнем тексте вспомним самых крутых новичков в истории «Зенита». Какая покупка петербургского клуба – наиболее успешная? Выбирать вам. Голосуйте и пишите в комментариях, кого и почему выбрали, а также кого не хватает в нашем рейтинге.

В ходе голосования трансферы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.