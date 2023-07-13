15 лучших трансферов в истории «Зенита»

Продолжаем развлекаться в межсезонье и выбирать лучшие трансферы в истории топ-клубов РПЛ. Предыдущий материал на эту тему был посвящён «Спартаку», а в сегодняшнем тексте вспомним самых крутых новичков в истории «Зенита». Какая покупка петербургского клуба – наиболее успешная? Выбирать вам. Голосуйте и пишите в комментариях, кого и почему выбрали, а также кого не хватает в нашем рейтинге.
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Мигел Данни
Откуда пришёл: «Динамо» (Москва)
Сумма сделки: € 30 млн
Данни перешёл в «Зенит» в августе 2008-го, вскоре после того, как петербургская команда выиграла Кубок УЕФА. Но тот момент его трансфер за € 30 млн был самым дорогим в истории клуба. Португалец потрясающе начал карьеру в «Зените»: в первом же матче за Суперкубок УЕФА забил красивый победный гол в ворота «Манчестер Юнайтед» и был признан лучшим игроком встречи. В итоге Данни задержался в «Зените» на долгие девять лет. Сыграл 256 матчей, забил 68 голов и сделал 73 голевые передачи. Выиграл восемь трофеев: помимо еврокубкового – три золота РПЛ, по два Кубка и Суперкубка России. Уходил свободным агентом доигрывать за «Славию» и «Маритиму».
Халк
Откуда пришёл: «Порту»
Сумма сделки: € 40 млн
Самый обсуждаемый легионер в истории «Зенита». По официальной информации, Халка купили у «Порту» за € 40 млн. Португальские СМИ писали о дополнительных выплатах (агентские и прочие) ещё на € 20 млн. Так или иначе, сделка получилась удачной для петербургского клуба. Халка любили болельщики «Зенита» и боялись конкуренты. Во многом благодаря игре бразильца сине-бело-голубые выдали свою лучшую Лигу чемпионов в истории, одержав пять побед подряд на групповом этапе. Потом ещё и продал «Зенит» своего звёздного форварда достаточно успешно: заработал € 56 млн на его трансфере в китайский «Шанхай СИПГ». В 148 матчах Халк забил 77 голов и сделал 59 голевых передач. Впрочем, за четыре года команда выиграла с ним всего три трофея: одно чемпионство, Кубок России и Суперкубок страны.
Доменико Кришито
Откуда пришёл: «Дженоа»
Сумма сделки: € 15 млн
В 2011 году «Зенит» заплатил за Кришито солидные деньги для защитника – € 15 млн. Итальянский легионер прочно занял место на левом фланге и не отдавал его на протяжении семи лет, пока не вернулся из петербургского клуба в «Дженоа» свободным агентом. За сине-бело-голубых Доменико сыграл 224 матча, в которых забил 20 мячей и сделал 24 голевые передачи. Итальянец мог остаться в «Зените», но клуб и защитник не договорились по условиям нового контракта. В России Кришито выиграл пять трофеев: два чемпионских титула, один Кубок и два Суперкубка. В своём последнем сезоне выводил команду на поле с капитанской повязкой. А летом 2023-го экс-зенитовец завершил карьеру в возрасте 36 лет.
Александр Анюков
Откуда пришёл: «Крылья Советов»
Сумма сделки: € 3 млн
Переход Анюкова из «Крыльев Советов» в «Зенит» за € 3 млн был крупнейшим для петербургского клуба в то время. И это подписание стало одним из самых эффективных для сине-бело-голубых. Правый защитник задержался в команде на 14 лет и только под занавес карьеры вернулся на сезон в родную Самару. В составе «Зенита» Александр провёл 417 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 28 голевых передач. Выиграл 13 трофеев: пять чемпионских титулов, два Кубка России, четыре Суперкубка страны, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В «Зените» превратился в основного защитника сборной. Завершив карьеру, Анюков остался в Санкт-Петербурге и сейчас работает в тренерском штабе Семака.
Константин Зырянов
Откуда пришёл: «Торпедо»
Сумма сделки: € 2,5 млн
Зырянов переходил в «Зенит» уже в том возрасте, когда некоторые начинают задумываться о завершении карьеры. Весной 2007-го полузащитнику было почти 30 лет. Тем не менее петербургский клуб выкупил его у «Торпедо» за € 2,5 млн. И следующие семь сезонов Константина получились самыми яркими в его карьере. За «Зенит» он сыграл 286 матчей, стал автором 39 голов и 45 результативных передач. Завоевал с командой Кубок УЕФА (забив в финале с «Рейнджерс»), Суперкубок УЕФА, три чемпионских титула, Кубок России и два Суперкубка страны. Закончив как игрок, Зырянов остался в структуре «Зените» ещё на несколько лет – работал тренером в фарм-клубе и молодёжке.
Николас Ломбертс
Откуда пришёл: «Гент»
Сумма сделки: € 4,2 млн
Ломбертс – рекордсмен «Зенита» по количеству выступлений среди легионеров команды. Он провёл 289 матчей, забил 11 мячей и сделал 7 голевых передач. Выступал за сине-бело-голубых на протяжении 10 лет. У Николаса 12 трофеев с «Зенитом»: Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, четыре чемпионских титула, два Кубка России и четыре Суперкубка страны. В победном Кубке УЕФА защитник ценой тяжёлой травмы создал гол, благодаря которому петербуржцы прошли «Вильярреал». Это добавило уважения к иностранцу со стороны болельщиков. Когда Ломбертс уходил из клуба, фанаты «Зенита» в течение часа распевали его имя на последней игре. Кажется, так даже никого из россиян не провожали. Клуб смог чуть-чуть заработать на трансфере возрастного защитника, продав бельгийца в «Остенде» за € 1,5 млн.
Анатолий Тимощук
Откуда пришёл: «Шахтёр»
Сумма сделки: € 14,5 млн
Когда «Зенит» покупал Тимощука у донецкого «Шахтёра» за € 14,5 млн, это был рекордный по стоимости трансфер в истории петербургского клуба. Тогда и эта сумма впечатляла, но опорный полузащитник отработал каждый евро. Тимощук сыграл за «Зенит» 150 матчей (часть из них уже поле возвращения из Германии), забил 18 мячей и отдал три голевые передачи. Стал капитаном сине-бело-голубых. Выиграл два чемпионских титула, Кубок России, а главное – Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Через два с половиной года ушёл за € 11 млн в «Баварию», а летом 2013-го вернулся свободным агентом в Санкт-Петербург. Сейчас берёт каждый сезон золото как тренер.
Вильмар Барриос
Откуда пришёл: «Бока Хуниорс»
Сумма сделки: € 15 млн
Барриос – одна из ключевых фигур сегодняшнего «Зенита». С Вильмаром связаны все пять чемпионств команды Сергея Семака. Если в первые полгода под руководством молодого российского тренера сине-бело-голубым не хватало стабильности, то с подписанием колумбийца за € 15 млн у «Зенита» появился баланс в игре. Цепкий «бульдог» в центре поля снимает часть оборонительной работы с футболистов группы атаки. У Барриоса уже 150 матчей за «Зенита», три гола и четыре голевые передачи. В его коллекции восемь трофеев: кроме пяти золотых медалей РПЛ это Кубок России и два Суперкубка страны. Контракт колумбийца рассчитан ещё на три года.
Дуглас Сантос
Откуда пришёл: «Гамбург»
Сумма сделки: € 14 млн
Дуглас Сантос – капитан сегодняшнего «Зенита», легионер, чей трансфер тоже заслуживает включения в список лучших в истории петербургского клуба. Бразильца забирали из Второй Бундеслиги, куда он свалился вместе с «Гамбургом». Поэтому за победителя Олимпиады-2016 не пришлось переплачивать – отдали € 14 млн. Левый защитник очень стабилен на протяжении всех своих четырёх сезонов в России. Сыграл 145 матчей, забил 4 мяча и сделал 26 голевых передач. Дуглас Сантос завоевал с сине-бело-голубыми восемь трофеев: четыре золота РПЛ, Кубок России и три Суперкубка страны. Его контракт с «Зенитом» будет действовать ещё три года.
Аксель Витсель
Откуда пришёл: «Бенфика»
Сумма сделки: € 40 млн
Витсель до сих пор делит первое место с Халком и Малкомом в списке самых дорогих покупок в истории «Зенита». Бельгийский полузащитник отыграл четыре с половиной года в Санкт-Петербурге, а за полгода до завершения контракта игрока клуб смог продать его за € 20 млн в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». У Акселя были разные отрезки в «Зените» – и успешные, и менее удачные. Он сыграл за сине-бело-голубых 180 матчей, стал автором 22 голов и 14 голевых передач. Выиграл по одному чемпионскому титулу и Кубку России, дважды завоёвывал Суперкубок страны. Поучаствовал в памятной Лиге чемпионов сезона-2015/2016.
Малком
Откуда пришёл: «Барселона»
Сумма сделки: € 40 млн
В 2019 году покупка Малкома повторила рекордные трансферы «Зенита»: вингера, как и Халка с Витселем, подписали за € 40 млн. От сменщика Лионеля Месси в «Барселоне» ждали такой же результативной игры в РПЛ, как от Халка. Однако адаптация бразильца в России и нашем чемпионате затянулась. Только в последнем сезоне в петербургской команде Малком стал стабильно «делать разницу». У 26-летнего вингера 108 матчей за сине-бело-голубых, 42 забитых мяча и 24 голевые передачи. Зато он выиграл восемь трофеев с командой: четыре золота РПЛ, три Суперкубка страны и один Кубок России. Сейчас появилась информация, что «Зенит» может продать бразильца в Саудовскую Аравию приблизительно за те же деньги, что и Халка в Китай. Тогда чемпионы России останутся в плюсе после двух сделок по Малкому.
Павел Погребняк
Откуда пришёл: «Томь»
Сумма сделки: € 5 млн
Воспитанник «Спартака» оказался не нужен родному клубу и транзитом через «Томь» оказался в Санкт-Петербурге. «Зенит» заплатил за Погребняка € 5 млн, а через два с половиной года продал его в «Штутгарт» за € 4,8 млн. Нападающий не так много времени провёл в команде, тем не менее успел выиграть одно чемпионство, Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В победном розыгрыше еврокубка Погребняк стал лучшим бомбардиром турнира наряду с итальянцем Лукой Тони, забив 10 мячей. Единственным неприятным моментом для Павла оказался пропуск финала с «Рейнджерс» из-за дисквалификации. Всего у нападающего 90 матчей за «Зенит», 39 голов и 7 голевых передач.
Сердар Азмун
Откуда пришёл: «Рубин»
Сумма сделки: € 12 млн
Сергею Семаку купили Азмуна по ходу первого сезона российского тренера в «Зените» – в зимнее окно 2019-го. Азмун, появившись тогда в команде вместе с Барриосом и Ракицким, помог выиграть первое из пяти чемпионств. Всего же иранец причастен к четырём титулам сине-бело-голубых. Кроме того, с Сердаром взяли Кубок России и два Суперкубка страны. В результате к € 12 млн за трансфер «Зенит», как сообщалось, доплатил «Рубину» ещё € 3 млн бонусами. Ушёл Азмун в январе 2022-го в «Байер» за € 2,5 млн. Иранец быстрее всех в истории петербургского клуба наколотил 50 мячей, а в итоге стал автором 62 голов и 23 голевых передач в 104 матчах.
Лучший трансфер в истории «Зенита» – другой игрок
Возможно, вы не совсем согласны с нашим выбором и считаете лучшим в истории «Зенита» трансфер какого-то другого игрока. Тогда голосуйте за эту опцию. Кандидатов – хоть отбавляй! Мартин Шкртел, Роман Широков, Виктор Файзулин, Ивица Крижанац, Радек Ширл, Хави Гарсия, Ярослав Ракицкий, Клаудиньо, Вендел, Сергей Семак … Например, Шкртела купили у «Тренчина» всего за € 300 тыс., а через три с половиной года продали в «Ливерпуль» за € 10 млн. Широков и вовсе переходил в «Зенит» из «Химок» свободным агентом. Выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, два чемпионских титула, Кубок России и два Суперкубка страны. Семак пригодился «Зениту» как игрок, но ещё важнее для клуба, что у экс-капитана сборной России появилась крепкая связь с Санкт-Петербургом, которая спустя годы привела его на скамейку сине-бело-голубых в качестве главного тренера.
Эсекьель Гарай
Откуда пришёл: «Бенфика»
Сумма сделки: € 6 млн
Гарай перешёл в «Зенит» в статусе вице-чемпиона мира сразу после успешного для Аргентины ЧМ-2014 и задержался в России всего на два года. Но это был очень удачный трансфер для клуба. Во-первых, по официальным данным «Зенит» сильно заработал на Эсекьеле: купил за € 6 млн, а продал в «Валенсию» за € 24 млн. Кроме того, с Гараем команда выиграла чемпионство, Кубок России, Суперкубок страны и выдала волшебную осень в ЛЧ-2015/2016, в которой цементировавший оборону аргентинец был как минимум не менее важной фигурой, чем Халк. Поэтому Аршавин включил Гарая в символическую сборную лучших футболистов в российской истории «Зенита», а Кержаков называл Эсекьеля единственным игроком той команды, которого невозможно было представить на скамейке запасных. Аргентинец набрал 3+4 в 75 матчах.
Артём Дзюба
Откуда пришёл: «Спартак»
Сумма сделки: свободный агент
Переход нападающего «Спартака» в «Зенит» летом 2015-го получился одним из самых громких в истории российского футбола. Дзюбу обсуждали и осуждали. Артём не продлил контракт с родным клубом, а стал свободным агентом и согласился на предложение из Санкт-Петербурга. Фанаты его не приняли, но Дзюба, конечно, не пожалел о своём выборе. В его коллекции трофеев четыре чемпионских титула, два Кубка России и четыре Суперкубка страны. В воспоминаниях – потрясающая Лига чемпионов сезона-2015/2016. Артём принял участие в 249 матчах «Зенита», забил 108 мячей и отдал 70 голевых передач. Год назад Дзюба не договорился о продлении договора и уехал свободным агентом в Турцию, но быстро вернулся в РПЛ и теперь тащит «Локомотив».
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