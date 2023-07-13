Гвардиола назвал его «исключительным». Почему Онана – идеальный вратарь для «МЮ»

Давид де Хеа был одним из лучших игроков «Манчестер Юнайтед» с момента его прихода в команду в 2011 году, а его 17 «сухих» матчей в прошлом сезоне АПЛ позволили завоевать «Золотую перчатку». Правда, остаться в команде это не помогло – с испанцем не продлили контракт, и он покинул клуб на правах свободного агента.

Теперь Эрик тен Хаг ищет нового вратаря и в идеале хотел бы приобрести игрока, более приспособленного к розыгрышу от ворот. В составе есть Том Хитон и Дин Хендерсон, но оба прямо сейчас не тянут на роль первого номера: первый – глубокий запасной, а второй плохо играет ногами.

Школа Это'О, академия «Барселоны», становление в «Аяксе»

Главный кандидат на замену де Хеа – 27-летний камерунский кипер «Интера» Андре Онана. Клуб игрока уже подтвердил интерес «МЮ» и, по слухам, запросил более € 50 млн за футболиста, подписанного годом ранее свободным агентом. Несколько базовых вводных, дающих понять, что это идеальный вариант для «Юнайтед»: камерунец провёл четыре года в академии Самуэля Это'О, оттуда на пять лет переехал в каталонскую «Ла Масию», а после на семь лет обосновался в «Аяксе» – где провёл несколько сезонов с тен Хагом. Выводы – он круто играет ногами и отлично знаком с требованиями главного тренера «красных дьяволов».

Андре Онана и Эрик тен Хаг в «Аяксе» Фото: Soccrates/Getty Images

Камерунец защищал ворота «Аякса» тен Хага в том самом сезоне, когда клуб дошёл до полуфинала ЛЧ, грохнув по пути «Реал» и «Ювентус». По результатам того еврокубкового похода в 2019-м Онана включили в претенденты на трофей имени Льва Яшина – аналог «Золотого мяча» для киперов. «У него природный талант, он невероятный спортсмен», – хвалил игрока тен Хаг.

Второй хайлайт Андре, правда, со знаком минус – история с допингом, из-за которой он пропустил девять месяцев. Изначально кипер получил бан на год, но в результате апелляции дисквалификацию сократили. В крови спортсмена нашли запрещённый фуросемид – в официальном заявлении клуба всё объяснялось недоразумением — футболист случайно принял лекарственный препарат жены.

Андре Онана Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Очень глупо. В футболе мало человечности, у нас нет права на ошибку, с нами обращаются, как с роботами. Это тяжёлый урок», – сокрушался тогда Онана. Инцидент случился в январе 2021-го и поставил на паузу ярко развивавшуюся карьеру вратаря, постепенно становившегося одним из ведущих в Европе.

Реабилитация в «Интере»: трофеи и финал Лиги чемпионов

В 2022 году Андре перешёл в «Интер» и пару месяцев просидел на скамейке за Самиром Хандановичем, получая практику на групповом этапе Лиги чемпионов. Но очень скоро камерунец стал основным во всех турнирах. К финалу Лиги чемпионов Онана полностью восстановил репутацию и стал основным претендентом на смену Давиду де Хеа в «Манчестер Юнайтед» – клубе, привыкшем рассчитывать на великих голкиперов.

Онана несколько лет был основным в «Аяксе» тен Хага и отлично знаком с требованиями коуча. Андре владеет широким диапазоном паса, уверенно обращается с мячом, командует защитной линией и надёжен на ленточке. Кипер подсветил эти навыки в недавнем финале ЛЧ: «Интер» проиграл «Манчестер Сити» 0:1, но 27-летний камерунец продемонстрировал скиллы вратаря мирового класса.

Крутость Онана на примере финала ЛЧ

Именно от «Сити» ожидали, что команда будет доминировать во владении и сломит оппонента через прессинг вратаря, но на деле «Интер» создал сопернику много проблем благодаря этому компоненту. Во многом это стало возможно благодаря смелости Онана, распределяющего мяч из штрафной и выше по полю.

Чтобы противостоять Андре с мячом в ногах, «Сити» пришлось высоко прессинговать на протяжении большей части матча – почти всегда безрезультатно. Как объяснил Пеп Гвардиола в интервью CBS Sports перед финалом, это трудная задача, когда вратарь распоряжается мячом на уровне камерунца.

«Когда у соперника такой кипер, трудно правильно прессинговать высоко. Для стиля «Интера» Онана – исключительный вратарь, от него строится позиционная игра. Он очень, очень хорош. Ну и его связь с Лаутаро, Лукаку, Джеко – они мастера в том, чтобы придержать мяч. «Юнайтед», например, забрасывает длинную передачу на Рашфорда и других, но они не держат мяч. Эти же парни привыкли сохранять владение, а после – бежать к воротам», – разложил Пеп.

Андре Онана против Эрлинга Холанда Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гвардиола подсветил одну из самых больших проблем «Юнайтед» в прошлом сезоне: неспособность держать мяч и последовательно взламывать соперника. Было бы несправедливо винить в этом отдельного игрока, ведь футбол – командный вид спорта. Но начинается и заканчивается он вратарём. Если кипер не способен наладить розыгрыш от ворот и сохранить владение, команде намного сложнее взвинчивать темп и создавать моменты. А это, в свою очередь, вызывает неуверенность и нервозность.

Кстати, про это у Онана есть история. После одного неудачного матча парень просто запретил себе бояться! Это звучит странно, но Андре всё объяснил с философской точки зрения.

Андре Онана вратарь «Интера» «Испытывал ли я сильнейший страх во время матча? Да. И после той игры я сказал себе, что больше такого не повторится — если у нас будет матч «Реалом» или «Барсой», у меня не будет никакого страха. Если против нас на поле выйдет 22 игрока, я не буду этого бояться. Потому что однажды проиграл из-за страха финал Лиги Европы (в 2017-м. – Прим. «Чемпионата»)».

Главный скилл Онана с большим отрывом – распоряжение мячом. Он способен контролировать его и пасовать на ограниченном пространстве, сохраняя предельное спокойствие. А также отдавать передачи с точностью центрального полузащитника. В роли плеймейкера в воротах он был одним из важнейших игроков «Интера».

Андре редко теряет хладнокровие и умеет точно запускать мяч на любую дистанцию, помогая доминировать во владении. Его роль часто требует смелости: он должен как можно дольше держать мяч и нарываться на прессинг, чтобы разрушать компактность соперника и создавать для партнёров свободное пространство.

Андре Онана Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После стамбульского перформанса в матче с «Сити» контраст между Онана и де Хеа не мог быть более очевидным. Испанец почти не покидает вратарскую на протяжении всей встречи. Его максимум – редкие вылазки к пределам штрафной и простые передачи на ближнего без давления или запуск мяча на чужую половину. Андре же при владении часто поднимется выше центрбеков, становясь, по сути, дополнительным полевым.

Это позволяет игрокам центра обороны располагаться шире и создавать возможности для лёгкого паса на свободное пространство. В то же время получается выталкивать крайних защитников выше. Благодаря этому игроки «Интера» чаще получают мяч в опасных зонах на половине соперника. Этот же ход помогает центральным хавбекам миновать первую (а иногда и вторую) линию прессинга, получая пространство и варианты в атаке.

Андре Онана поднимается выше центральных защитников Фото: Скрин из трансляции

Скиллы Онана необходимы для создания численного преимущества в отдельных зонах по всему полю. При этом угроза точной длинной передачи от камерунца часто заставляет защиту соперника опускаться глубже. Необходимость оппонента плотно обороняться приводит к свободным зонам в центре поля, ими и пользовались Онана и «Интер». Но, как отметил Гвардиола перед матчем, одной угрозы от голкипера недостаточно – качество передач должно быть идеальным, без этого все преимущества обнуляются. И с точностью паса у Андре тоже никаких проблем.

Онана передачей отрезает четырёх соперников Фото: Скрин из трансляции

На 41-й минуте Онана показал, насколько он великолепен с мячом, легко отдав передачу низом Марсело Брозовичу. Это, казалось бы, простое движение позволило «Интеру» отсечь сразу несколько соперников, идущих в прессинг.

В моменты, когда камерунцу удаётся обезвредить первую линию прессинга, у атакующих игроков «Интера» появляются время и пространство для грамотного расположения на половине оппонента. Это облегчает продвижение мяча и позволяет атаковать из более агрессивной позиции.

Много лет вратарей используют для создания численного преимущества на мяче и разрушения высокого прессинга, но «Интер» и Онана вывели систему на новый уровень. Камерунец продвигается ещё дальше по полю, помогая пройти средний блок. Похожие эксперименты случались: в том же «Сити» с Клаудио Браво. Но впервые настолько агрессивный стиль используется на самом высоком уровне. Если подобное работает в финале ЛЧ с сильнейшей командой Европы, почему это не может практиковаться на протяжении всего сезона?

Андре Онана (в центре) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Элитный перформанс Онана подчеркнул разрыв между ним и де Хеа – особенно на контрасте с игрой испанца с «Севильей» в четвертьфинале Лиги Европы. Давид поучаствовал в трёх пропущенных голах «Юнайтед» в ответном матче. Включая неточный пас, после которого забили в пустые ворота. Один из худших матчей де Хеа за 12 лет в клубе.

А все качества камерунца – работа с мячом, организация обороны, действия на ленточке, помощь в построении атак – делают его гораздо более всесторонне развитым футболистов. Онана подходит на роль вратаря, которого ищет тен Хаг, чтобы выжимать максимум из своей системы. Легко представить, как в следующем сезоне Андре будет рулить обороной «Юнайтед» или забрасывать мяч на ход убегающему Маркусу Рашфорду.