Читала письма Бекхэма и дружила с Фергюсоном. Удивительная женщина работает в «МЮ» 55 лет

«Манчестер Юнайтед» — клуб с великой историей и огромным количеством легенд. Команда ассоциируется с сэром Алексом Фергюсоном, Гари Невиллом, Дэвидом Бекхэмом, Криштиану Роналду, Эриком Кантона, сэром Мэттом Басби, Бобби Чарльтоном и другими выдающимися личностями. Но есть в клубе человек, о котором широкая публика не знает ничего, хотя она играет для «Юнайтед» не менее важную роль.

Кэт Фиппс в «МЮ» — с 1968 года. Она появилась в клубе ещё при сэре Мэтте Басби и пережила с «красными дьяволами» разные периоды истории. Сначала она работала в качестве секретаря. Затем Фиппс назначили администратором на базе, и она стала «второй мамой» для многих футболистов, прошедших через «Юнайтед». Кэт создавала на базе атмосферу. Сначала Фиппс работала в тренировочном комплексе «Клифф», а с 2000 года – в Каррингтоне. Кэт застала 13 чемпионств «МЮ» и три победы в Лиге чемпионов.

Больше всех Фиппс любит Дэвид Бекхэм. Именно она постоянно разбирала его почту, заваленную письмами от фанатов. Уходя в «Реал» в 2003 году, Бекхэм отмечал, что Фиппс – первый человек, которого он поцеловал на «Олд Траффорд». А когда Дэвид возвращался в Манчестер, то постоянно навещал Кэт. Красивая история связывает Фиппс и экс-игрока и тренера «Юнайтед» — Уле-Гуннара Сульшера. В 1996 году норвежец появился в клубе, в котором Фиппс работала уже почти 30 лет. А в 2018-м Сульшера назначили главным тренером «МЮ». И что он сделал в первый рабочий день? Приехал на базу к восьми утра, чтобы подарить Кэт норвежский шоколад.

Авторитет Фиппс в «МЮ» настолько велик, что о ней заботится даже сэр Алекс Фергюсон. Несколько лет назад у Кэт скончался муж. Узнав об этом, Фергюсон потребовал, чтобы за Фиппс каждый день приезжало такси. Шотландец хотел убедиться, что Кэт продолжит работу на базе.

Кэт Фиппс Фото: manutd.com

В 2022 году заслуги Фиппс признали на специальной церемонии в Лондоне. Ей вручили награду за заслуги перед футболом в номинации «Незаметный герой». Церемонию не пропустил сэр Алекс Фергюсон, а также на тот момент временный тренер «Юнайтед» Майкл Кэррик. «В сентябре 1968 года я просто подала заявку на работу Лесу Оливу (администратор «МЮ» в то время. – Прим. «Чемпионата») и получила положительный ответ в течение нескольких дней. Сэр Алекс был моим менеджером дольше всех. Он всегда был рядом со мной. С ним было великолепно работать. За все эти годы мы ни разу не ругались. Даже в дни матчей. Мы как брат и сестра – именно так он со мной всегда общается. Я встаю каждое утро счастливым человеком. Я прихожу на базу, и мне просто нравится видеть всех. Когда-нибудь я буду скучать по ним, но пока я не хочу никуда уходить», — сказала Фиппс на церемонии. Конечно, не обошлось и без видеоприветствия от Бекхэма. А на следующий день поздравить Кэт к ней домой приехал Хуан Мата.

Гари Невилл, рассказывая о Фиппс, отмечал, что каждый раз, когда видел её на базе клуба, испытывал гордость принадлежностью к «Юнайтед». Именно на таких незаметных героях, проносящих традиции через многие десятилетия, и строятся великие команды. Фиппс находится в «МЮ» намного дольше сэра Алекса Фергюсона. Уникальная женщина. Одна из задач команды на предстоящий сезон – порадовать Фиппс трофеями.