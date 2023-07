Самые зрелищные матчи Суперкубка России. В топе — четыре дерби

Суперкубок России — 2004: «Спартак» — ЦСКА — 1:3 (д. вр.)

В марте 2003-го ЦСКА играл с «Локо» как победитель Кубка России, а весной 2004-го рубился со «Спартаком» как чемпион страны. Матч снова прошёл на «Локомотиве», но на этот раз командами рулили иностранные тренеры. В итоге трофей достался Артуру Жорже, а не Невио Скале. Хотя именно красно-белые открыли счёт после того, как Максим Калиниченко реализовал штрафной.

Армейцы отыгрались в концовке первого тайма. Сергей Игнашевич не реализовал пенальти, а его тёзка Семак подоспел первым на добивание. Как и год назад, матч ушёл в дополнительное время, но на этот раз обошлось без серии пенальти. Армейцы вчистую переиграли соперника на этом отрезке и отгрузили ему два мяча. Вышедшие на замену Даниэл Карвальо и Дмитрий Кириченко прекрасно проявили себя в роли джокеров — каждый оформил по голу.

За семь минут, которые отделили третий гол ЦСКА и финальный свисток, почти вся спартаковская трибуна (кроме человек 50) опустела. В итоге футболисты «Спартака» благодарили за поддержку почти пустые сектора. Армейцы, в свою очередь, не побоялись на морозе отдать фанатам футболки и совершили круг почёта по стадиону под нетленную песню We are the Champions.