Самые зрелищные матчи Суперкубка России. В топе — четыре дерби

Суперкубок России — 2006: «Спартак» — ЦСКА — 2:3

Вторая встреча непримиримых соперников в Суперкубке прошла в «Лужниках». На этот раз на трибунах собралось почти 50 тысяч человек, которые наверняка остались довольны увиденным. ЦСКА подошёл к игре чемпионом и обладателем Кубка страны. Согласно регламенту соперником армейцев в матче Суперкубка стал вице-чемпион России — «Спартак». Матч не разочаровал нейтральных болельщиков.

Красно-белые дважды вели в счёте после голов Егора Титова и Сантоса Моцарта, но в итоге уступили в основное время. В первом тайме за ЦСКА забивал Юрий Жирков, во втором — Чиди Одиа и Жо. Интересно, что главный тренер армейцев Валерий Газзаев на исходе часа снял с игры и Вагнера, и Даниэла Карвальо. А ведь на тот момент его команда «горела» 1:2! Зато тренера порадовал третий бразилец из стартового состава — Жо принёс победу за семь минут до конца основного времени. В концовке арбитр удалил сразу трёх футболистов. Раньше времени в раздевалку ушли Клементе Родригес, Моцарт и Алексей Березуцкий.

После игры главный тренер «Спартака» Александр Старков назвал результат матча закономерным. Но обратил внимание на один эпизод. При счёте 1:0 в пользу «Спартака» Роман Павлюченко во второй раз огорчил фанатов красно-синих, однако боковой арбитр поднял флажок. После игры Старков заявил, что мяч нужно было засчитывать. Кстати, в том матче Денис Бояринцев играл на позиции правого защитника, а место в воротах занял Алексей Зуев. Тот самый, что позднее устроит музыкальный концерт в тюрьме.