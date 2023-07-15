Самые зрелищные матчи Суперкубка России. В топе — четыре дерби

15 июля стартует новый сезон в российском футболе. За национальный Суперкубок в Казани сразятся чемпион страны и победитель Кубка — «Зенит» и ЦСКА соответственно. Самое время вспомнить самые зажигательные матчи в истории турнира. И определить самый-самый.
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Суперкубок России — 2006: «Спартак» — ЦСКА — 2:3
Вторая встреча непримиримых соперников в Суперкубке прошла в «Лужниках». На этот раз на трибунах собралось почти 50 тысяч человек, которые наверняка остались довольны увиденным. ЦСКА подошёл к игре чемпионом и обладателем Кубка страны. Согласно регламенту соперником армейцев в матче Суперкубка стал вице-чемпион России — «Спартак». Матч не разочаровал нейтральных болельщиков.
Красно-белые дважды вели в счёте после голов Егора Титова и Сантоса Моцарта, но в итоге уступили в основное время. В первом тайме за ЦСКА забивал Юрий Жирков, во втором — Чиди Одиа и Жо. Интересно, что главный тренер армейцев Валерий Газзаев на исходе часа снял с игры и Вагнера, и Даниэла Карвальо. А ведь на тот момент его команда «горела» 1:2! Зато тренера порадовал третий бразилец из стартового состава — Жо принёс победу за семь минут до конца основного времени. В концовке арбитр удалил сразу трёх футболистов. Раньше времени в раздевалку ушли Клементе Родригес, Моцарт и Алексей Березуцкий.
После игры главный тренер «Спартака» Александр Старков назвал результат матча закономерным. Но обратил внимание на один эпизод. При счёте 1:0 в пользу «Спартака» Роман Павлюченко во второй раз огорчил фанатов красно-синих, однако боковой арбитр поднял флажок. После игры Старков заявил, что мяч нужно было засчитывать. Кстати, в том матче Денис Бояринцев играл на позиции правого защитника, а место в воротах занял Алексей Зуев. Тот самый, что позднее устроит музыкальный концерт в тюрьме.
Суперкубок России — 2007: ЦСКА — «Спартак» — 4:2
Самый результативный матч в истории Суперкубка России. И снова попытка «Спартака» забрать трофей в игре с ЦСКА обернулась неудачей. В отличие от матча годичной давности, красно-белые ни разу не вели в счёте — только догоняли. ЦСКА снова боролся за трофей в статусе чемпиона и обладателя Кубка, а «Спартак» был вице-чемпионом. Армейцы подошли к матчу в ужасном настроении. Они вылетели из Кубка УЕФА и Кубка России и вообще не забили ни одного мяча в четырёх играх подряд.
А вот в Суперкубке армейцев прорвало. Вагнер Лав огорчил принципиального соперника уже на первой минуте, а дальше было ещё веселее. Основные события развернулись во второй половине — за 17 минут команды наколотили четыре гола. За «Спартак» отличились Никита Баженов и Дмитрий Торбинский, за ЦСКА — Игнашевич и Жо. В концовке встречи бразилец оформил дубль и установил окончательный счёт.
В этом матче в составе «Спартака» вышел 18-летний Артём Дзюба. Запомнился не только спортивным нахальством и борьбой за каждый мяч, но и остроумной передачей, которую конвертировал в гол Торбинский. Фанаты ЦСКА после третьего гола развернули едкий баннер в адрес гендиректора красно-белых: «Г-н Шавло! Премию за удачное трансферное межсезонье-2006/2007 можно получить по адресу: Ленинградский пр-т, д. 39, ПФК ЦСКА».
В межсезонье «Спартак» приобрёл всего одного футболиста — свободного агента Рената Сабитова. При этом у команды прослеживались проблемы в линии обороны, а в составе была куча молодняка. Так ещё и к матчу за Суперкубок не восстановились Быстров и Павлюченко. После игры тренер красно-белых Владимир Федотов заявил, что продолжит делать ставку на молодых футболистов. На следующий день спартаковцам вручали серебряные медали, которые они завоевали в предыдущем сезоне.
Суперкубок России — 2004: «Спартак» — ЦСКА — 1:3 (д. вр.)
В марте 2003-го ЦСКА играл с «Локо» как победитель Кубка России, а весной 2004-го рубился со «Спартаком» как чемпион страны. Матч снова прошёл на «Локомотиве», но на этот раз командами рулили иностранные тренеры. В итоге трофей достался Артуру Жорже, а не Невио Скале. Хотя именно красно-белые открыли счёт после того, как Максим Калиниченко реализовал штрафной.
Армейцы отыгрались в концовке первого тайма. Сергей Игнашевич не реализовал пенальти, а его тёзка Семак подоспел первым на добивание. Как и год назад, матч ушёл в дополнительное время, но на этот раз обошлось без серии пенальти. Армейцы вчистую переиграли соперника на этом отрезке и отгрузили ему два мяча. Вышедшие на замену Даниэл Карвальо и Дмитрий Кириченко прекрасно проявили себя в роли джокеров — каждый оформил по голу.
За семь минут, которые отделили третий гол ЦСКА и финальный свисток, почти вся спартаковская трибуна (кроме человек 50) опустела. В итоге футболисты «Спартака» благодарили за поддержку почти пустые сектора. Армейцы, в свою очередь, не побоялись на морозе отдать фанатам футболки и совершили круг почёта по стадиону под нетленную песню We are the Champions.
Суперкубок России — 2019: «Зенит» — «Локомотив» — 2:3
Открытие сезона получилось огненным. Команды показали зрелищный матч, а «Локомотив» снял турнирное проклятье. До этого московская команда проиграла четыре подряд матча за Суперкубок, два из них — «Зениту». В трёх случаях «Локо» проигрывал по истечении основного времени. Перед игрой пресс-служба «Зенита» опубликовала состав, в котором не было ни Дзюбы, ни Магомеда Оздоева. Зато в основу попали резервист Леон Мусаев и давно не игравший Александр Ерохин. Правда, чуть позже состав удалили и опубликовали новый, сопроводив пост смеющимся смайликом. И там уже были и Дзюба, и Оздоев.
«Локо» выиграл стартовый отрезок и открыл счёт. Фёдор Смолов бабахнул в ближний угол, а вратарь Андрей Лунёв свою команду не выручил. Хотя, наверное, мог. Впрочем, железнодорожники накосячили в конце первого и начале второго таймов. Сердар Азмун дважды наказал соперников за ошибки. Сначала слабо сыграл Рифат Жемалетдинов, а потом — Мурило. Казалось, что «Локомотив» снова упустит трофей, но Алексей Миранчук в концовке организовал феерию. Сначала классно пробил со штрафного, а затем тихонько катнул мяч низом в угол.
«Локомотив» завоевал Суперкубок впервые с 2005 года, а «Зенит» после этого выиграл три турнира подряд. Любопытно, что в двух случаях сине-бело-голубые побеждали как раз железнодорожников. Получается, что «Локомотив» — последний клуб, который обыгрывал «Зенит» в Суперкубке.
Суперкубок России — 2015: «Зенит» — «Локомотив» — 1:1 (пен. 4:2)
Изначально матч с участием чемпиона («Зенит») и победителя Кубка России («Локомотив») планировали провести в Химках. Через два дня решение поменяли — игру перенесли на стадион «Петровский» в Санкт-Петербург. Почему? РФПЛ не договорилась о стоимости аренды подмосковного стадиона. Главный тренер «Локо» Игорь Черевченко сделал ставку на прессинг и высокий отбор, и она сыграла в первом тайме. Дмитрий Тарасов в свойственной манере выгрыз мяч у хозяев, а Байе Ниасс мощно пробил в ближний угол.
«Зенит» провалил первую половину и закончил её без опасных моментов у ворот «Локомотива». Но после перерыва заиграл гораздо интереснее. Чемпион отыгрался на 83-й минуте благодаря стандарту. Халк навесил, Аксель Витсель скинул, а Игорь Смольников занёс мяч в ворота. Во второй (и в последний) раз в истории Суперкубка дело дошло до пенальти. У «Зенита» попытку не реализовал Олег Шатов, а у «Локомотива» — Максим Григорьев и Ведран Чорлука. При этом хорват исполнил свой удар просто безобразно.
После матча в центре внимания был Дзюба. Артём пригубил из кубка, исполнил зажигательный танец в раздевалке и прокомментировал переход из «Спартака»: «Многих теперь, надеюсь, «закрою». Меня оскорбляет, когда говорят, что я переходил из-за денег. Как будто я уходил из «Спартака» в какую-то Саудовскую Аравию. Я перешёл в команду-чемпиона России! Которая постоянно борется за трофеи! Рад, что сделал правильный выбор».
Суперкубок России — 2003: «Локомотив» — ЦСКА — 1:1 (пен. 4:3)
Первый розыгрыш Суперкубка России завершился серией пенальти. За всю историю турнира победитель определялся таким образом всего дважды. Команды вышли на поле 8 марта, однако обещанного аншлага на трибунах «Локомотива» в Международный женский день не увидели. По всей видимости, болельщиков отпугнула минусовая температура. Газон в Черкизове тоже был так себе, но это не помешало соперникам выдать зрелищный матч.
Каждая из команд отличилась после стандартов. ЦСКА открыл счёт в конце первого тайма благодаря голу Иржи Ярошика. Армейцы заплатили за него «Спарте» $ 3,7 млн — на тот момент это была самая дорогая покупка в истории российского футбола. «Локомотив» отыгрался за семь минут до конца основного времени — Руслан Пименов оказался первым на добивании. В итоге железнодорожники забрали трофей, хотя не реализовали три попытки в серии пенальти.
Вратарь армейцев Вениамин Мандрыкин отразил удары Дмитрия Лоськова и Марата Измайлова, а Джейкоб Лекхето пробил мимо створа. Но главным героем «лотереи» стал Сергей Овчинников. Голкипер «Локо» отбил сразу четыре удара — от Дмитрия Кириченко, Дениса Евсикова, Ролана Гусева и Дейвидаса Шембераса.
Железнодорожники во второй раз за 100 дней обыграли ЦСКА в рубке за трофей, ведь ранее они справились с армейцами в «золотом» матче.
После игры футболистов обеих команд пригласили в ресторан одного из спонсоров турнира, но армейцы отказались от вечеринки по случаю старта нового сезона — так были раздосадованы поражением. Призовой фонд Суперкубка-2003 составил $ 120 тыс., победитель заработал $ 90 тыс. А лучший футболист матча — Лоськов — получил в подарок от спонсора плазменный телевизор.
- 15 июля 2023
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