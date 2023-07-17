15 лучших трансферов в истории «Локомотива»

Продолжаем цикл рейтингов лучших трансферов в истории грандов российского футбола. На очереди «Локомотив» — один из самых титулованных клубов страны в XXI веке. Мы отобрали 15 лучших сделок «Локо» и предлагаем вам выбрать самую крутую. Голосуйте и делитесь мнением в комментариях!
В ходе голосования трансферы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Дмитрий Лоськов
Откуда перешёл: «Ростсельмаш»
Сумма сделки:?
Формула работает неизменно: думаете о легендах «Локомотива» — вспоминаете Лоськова. Полузащитник впервые оказался в команде ещё, по сути, в прошлую эпоху. И именно с Дмитрием связаны главные успехи клуба. С «Локо» Лоськов — дважды чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка и двукратный обладатель Суперкубка. Дмитрий отдал клубу более 13 лет карьеры и за это время забрал множество рекордов: по количеству матчей (422), по голам (128) и по ассистам (138).
Сергей Овчинников
Откуда перешёл: «Динамо» (Сухуми)
Сумма сделки:?
Овчинников — воспитанник «Динамо», но звездой стал именно в «Локо». В клуб он перешёл в 1991-м, провёл в нём пять лет, потом уехал на четыре года в Португалию, а в 2002-м вернулся и отыграл за ставшую родной команду ещё три года. Два чемпионства, два Кубка и Суперкубка России, 365 матчей (четвёртое место по этому показателю в истории «Локо») и, конечно, прозвище «босс», которое идеально описывает Овчинникова — жёсткого вратаря, лидера и легенду. Сергей мог оказаться в «Локо» и в третий раз, но в 2007-м от его услуг отказался тогдашний тренер Анатолий Бышовец, поэтому футболист завершил карьеру.
Ведран Чорлука
Откуда перешёл: «Тоттенхэм»
Сумма сделки: € 7 млн
Настоящая легенда «Локо». Чорлука приехал в Россию после Англии, где играл за ещё не разбогатевший «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». И на девять лет застолбил за собой место в основе «Локо». 242 матча (13-е место в истории клуба), капитанская повязка, отказ от перехода в «Баварию», чемпионство, четыре Кубка и один Суперкубок России. Всё это время Чарли оставался ключевым футболистом не только в клубе, но и в сборной Хорватии. После ухода из «Локо» защитник завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб Марко Николича, но быстро ушёл.
Бранислав Иванович
Откуда перешёл: «ОФК Белград»
Сумма сделки: € 1 млн
Иванович прошёл по пути Неманьи Видича. Тоже защитник (правда, на старте карьеры всё же фланговый), тоже уехал из Сербии в Россию и тоже после этого отправился в топ-клуб АПЛ. Бранислав за два года так здорово проявил себя в составе «Локо», что был продан в «Челси» в 12 раз дороже, чем при переезде в Москву. В «Локомотиве» Иванович успел провести 71 матч и выиграть Кубок России. Потом был статус легенды в «Челси», переход в «Зенит» и завершение карьеры в «Вест Бромвиче».
Вадим Евсеев
Откуда перешёл: «Спартак»
Сумма сделки: € 750 тыс.
Евсеев плотно ассоциируется со славной эпохой «Локо» начала нулевых под руководством Юрия Сёмина. И абсолютно заслуженно: за шесть лет крайний защитник отыграл за клуб 220 матчей (17-е место в истории команды) и даже забил 25 голов, взял два чемпионства, три Кубка и два Суперкубка России. Евсеев ушёл из «Локо» в 2007 году, а спустя четыре года завершил карьеру в большом футболе.
Дмитрий Сычёв
Откуда перешёл: «Марсель»
Сумма сделки: € 4,5 млн
Сычёв начинал в «Спартаке», потом уехал во Францию, а на родину вернулся уже в «Локо». И моментально стал одной из главных звёзд не только команды, но и всей РПЛ. В первом же сезоне Дмитрий забил 15 голов в чемпионате и помог «Локо» взять титул. Травма колена в 2005 году поделила карьеру Сычёва на «до» и «после», но в историю клуба он всё равно уверенно вошёл. Нападающий остаётся вторым в списке лучших бомбардиров «Локо» с 92 голами в 267 матчах и уступает лишь Лоськову. На контракте с клубом Сычёв пробыл больше 10 лет, но концовка получилась смазанной из-за нескольких аренд.
Маринато Гильерме
Откуда перешёл: «Атлетико Паранаэнсе»
Сумма сделки: € 1,25 млн
Гильерме — единственный из этого списка, кто до сих пор в «Локо». В Россию Маринато попал отчасти случайно, поскольку скауты клуба искали футболиста на другую позицию. Но в 2007-м Гиля оказался в «Локо», а спустя пару лет стал основным вратарём команды. В итоге на протяжении целого десятилетия бразилец, со временем получивший российский паспорт и вызов в сборную, являлся первым номером в клубе. Чемпионство, четыре Кубка, один Суперкубок и почётное третье место в списке игроков с наибольшим количеством матчей за «Локо» (382). Сейчас 37-летний Гиля уже не в основе, но остаётся с клубом.
Заза Джанашия
Откуда перешёл: «Самтредиа»
Сумма сделки: бесплатно
Олдскульная легенда «Локо». Грузинский центральный нападающий пришёл в клуб в 1996-м и за шесть лет отыграл 194 матча, оформив 49+18 по гол+пас. Даже спустя столько лет Заза — седьмой бомбардир в истории «Локо». Команда Юрия Сёмина правила в Кубке России как раз в ту эпоху, поэтому Джанашия успел завоевать четыре трофея. А вот чемпионства так и не дождался, покинув клуб прямо перед триумфальным сезоном-2002.
Мануэл Фернандеш
Откуда перешёл: «Бешикташ»
Сумма сделки: бесплатно
Один из сильнейших легионеров в истории «Локо». В клуб Ману пришёл не пожилым (28 лет), но уже опытнейшим футболистом. К тому моменту Фернандеш, помимо родной Португалии, поиграл в Англии, Испании и Турции. И именно «Локо», если брать в расчёт количество матчей, стал главной командой в карьере полузащитника. Пять лет, 144 матча, 34+29 по гол+пас, чемпионство и три Кубка России — впечатляющие показатели. Приключения Ману не закончились и после «Локо»: потом были «Краснодар», Турция, Греция и Иран, а сейчас яркий футболист находится без клуба.
Джейкоб Лекхето
Откуда перешёл: «Морока Свэллоуз»
Сумма сделки: бесплатно
Лекхето — футболист с самой трагичной судьбой в этом списке. Это первый топ-легионер в истории «Локо», который вдобавок ещё и достался клубу бесплатно. За четыре года левый защитник отбегал 115 матчей в составе команды, дважды стал чемпионом России и завоевал по одному Кубку и Суперкубку. Потом было возвращение в ЮАР, завершение карьеры в 2007-м и смерть в 2008-м в возрасте 34 лет. По слухам, Джейкоба погубил СПИД, однако родственники экс-футболиста опровергали эту информацию.
Сергей Гуренко
Откуда перешёл: «Неман»
Сумма сделки: € 40 тыс.
В этом рейтинге Гуренко (334 игры) уступает по количеству матчей за «Локо» только Лоськову, Гильерме и Овчинникову. Правый защитник из Беларуси приходил в клуб дважды. Первый заход принёс ему два Кубка России, после чего Сергей отправился в Европу, где играл за «Рому», «Сарагосу», «Парму» и «Пьяченцу». А в 2003-м случился камбэк. Это был уже другой, более мощный «Локо», поэтому коллекция трофеев пополнилась как следует: чемпионство, Кубок и Суперкубок. В 2008-м Гуренко окончательно покинул клуб и уехал доигрывать на родину.
Малхаз Асатиани
Откуда перешёл: «Торпедо» (Кутаиси)
Сумма сделки: € 600 тыс.
Асатиани начинал на родине, в Грузии, а потом перебрался в «Локо». И это тот случай, когда клуб не прогадал. Центральный защитник врос в стартовый состав и помог команде взять чемпионство. В 2008-м в карьере Асатиани в «Локо» наступила пауза — из-за травм и потери места в основе он уехал в аренду в киевское «Динамо». Там грузинский футболист тоже стал чемпионом, вернулся и продолжил играть под руководством вернувшегося Юрия Сёмина, а в 2010-м ушёл окончательно. Наследие Асатиани — 157 матчей, четыре трофея и уважение партнёров и болельщиков.
Лучший трансфер в истории «Локомотива» — другой игрок
В «Локомотиве» хватало ярких футболистов, поэтому в этот рейтинг поместились не все. Может, вы считаете лучшим другой трансфер? Джефферсон Фарфан, Франсиско Лима, Родолфо или кто-то ещё? А может, аванса заслуживает Сергей Пиняев, который недавно выиграл премию «Чемпионата» лучшему молодому игроку сезона по итогам голосования капитанов и главных тренеров команд РПЛ? Если вашего фаворита нет в рейтинге, выбирайте этот вариант и делитесь своей версией в комментариях!
Игорь Денисов
Откуда перешёл: «Динамо»
Сумма сделки: аренда, потом — свободным агентом
Денисов — воспитанник «Зенита», но в историю «Локо» своё имя тоже вписал. Он перешёл в московский клуб из «Динамо» в 32 года — сначала на правах аренды, а спустя год — полноценно свободным агентом. Игорь стал неотъемлемой частью и даже капитаном команды Юрия Сёмина, которая сначала завоевала Кубок России, а потом — первое за 14 лет чемпионство. Правда, закончилась история совсем не сказочно: полузащитник выпал из состава из-за разногласий с руководством, покинул «Локо» в 2019-м и завершил карьеру.
Владислав Игнатьев
Откуда перешёл: «Кубань»
Сумма сделки: бесплатно
Игнатьев приходил в «Локо» дважды. Первый заход — в 2010-м из «Крыльев Советов» — получился пробным. После этого Владислав покатался между «Кубанью» и «Краснодаром». Зато второй приход получился куда более плодотворным. Игнатьев вернулся в «Локо» опытным (29 лет) футболистом и отлично дополнил команду, которая готовилась к большим достижениям. Во втором сезоне правый защитник, выступавший также на фланге полузащиты, помог выиграть Кубок (впоследствии было ещё два), а спустя ещё год дошёл до чемпионства. Пути Владислава и «Локо» разошлись в 2021-м.
Александр Самедов
Откуда перешёл: «Динамо»
Сумма сделки: € 8 млн
Самедов впервые перешёл в «Локо» ещё в 2005-м — из «Спартака» за € 4 млн. Но куда продуктивнее получился второй трансфер. Фланговый полузащитник умудрился попасть ровно в паузу между двумя последними чемпионствами «Локо», однако без трофеев не остался и выиграл два Кубка (формально три, но в 2017-м команда играла решающие стадии уже без него). Несмотря на четырёхлетний перерыв, во время которого Самедов выступал за «Москву» и «Динамо», Александр набегал 215 матчей за «Локо» (18-е место в истории клуба) и оформил 37+40 по гол+пас. Потом были возвращение в «Спартак», единственное чемпионство в карьере, полгода в «Крыльях Советов» и завершение карьеры в ногинском «Знамени».
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