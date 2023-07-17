15 лучших трансферов в истории «Локомотива»

Продолжаем цикл рейтингов лучших трансферов в истории грандов российского футбола. На очереди «Локомотив» — один из самых титулованных клубов страны в XXI веке. Мы отобрали 15 лучших сделок «Локо» и предлагаем вам выбрать самую крутую. Голосуйте и делитесь мнением в комментариях!

В ходе голосования трансферы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.