«В Англии Алсу все уважают». Защитница «Челси» — главная гордость семьи Абдуллиных

В Казани на матче женской сборной России с Ираном собрался целый сектор с группой поддержки из Актюбинского – посёлка в трёх часах езды от Казани. Там родилась и выросла главная звёздочка нашей команды – Алсу Абдуллина. В декабре 2021-го она сделала огромный шаг в своей карьере: перешла из «Локомотива» в «Челси».

Главными болельщиками на стадионе были её родители – Ренат Дабирович и Розалия Фаезовна. У зрителей они пользовались не меньшей популярностью, чем сама Алсу: к ним подходили, чтобы сфотографироваться, пожать руку и сказать спасибо за дочь. Розалия Фаезовна, правда, была очень сосредоточена на происходящем на поле, поэтому за все активности с болельщиками отвечал Ренат Дабирович. Ему и слово.

– Матч хороший получился, – сказал отец футболистки после того, как обошёл всех желающих с ним пообщаться. – И Иран хорошо играл. Алсу к нам приехала в мае, как в Англии сезон закончился. Дней десять с нами дома побыла, а потом на сборы уехала: сначала в Китае, потом вот они в Москве были.

Ох, когда она в Англию уезжала, у нас шок был! И гордость была, и радость, но и переживали очень: как там всё у неё будет, сложится, не сложится? Очень нервничали. Первое время тяжело было, конечно, хотя она нам ничего такого не говорила: всё нормально, всё нормально. Но сейчас у неё там всё устаканилось: язык она выучила, в команде хорошие отношения – все её уважают. Освоилась. Но всё равно переживать-то надо! Она за границей, мы здесь. Дети есть дети. Всегда спрашиваем у неё: «Кушала? Как там всё складывается?» Алсу нам никогда не жалуется.

Мы не думали, что её увлечения футболом дойдут до такого уровня. Когда она к нам ребёнком подошла и сказала, что хочет играть в футбол, мы пожали плечами: «Ну ладно, играй». Всё началось с того, что она с братом и его друзьями играла: там площадка была – сейчас там нет её уже, – и вот Алсу как с садика придёт, так там и зависала. Сначала просто смотрела, потом начала с мячом бегать. А потом я начал её возить в Альметьевск на тренировки, начались соревнования – ездила с мальчиками на турниры. Она как-то из Москвы прилетела, ей мальчишки говорят: «Айда за нас». А другая команда отказалась играть – сказали, что не выйдут на поле, если в другой команде девчонка будет. Видимо, проиграть боялись, хах!

Алсу Абдуллина Фото: Harriet Lander/Getty Images

В Альметьевске её «Чертаново» заметило – получилось, не зря возил её на все тренировки. Алсу в шестом классе была, и нам, конечно, было сложно её отпустить. В Англию оказалось сильно проще отправить, хотя тоже переживали, конечно. Супруга плакала, ой… Говорила мне: «Куда отправили её! Это ты виноват!» Долго привыкали. Алсу там тоже трудно было: она маленькая, одна, в Москве, приехала из посёлка. Но она за этот период стала очень самостоятельной. Мы рады, что решились её отправить. Чертановская школа очень хорошая: там и педагоги, и уровень подготовки высокий. Вот не бросила же, старается. Молодец она у нас! Кто ж знал, как далеко зайдёт её игра с мальчиками во дворе.

Мы после матча постоянно обсуждаем её игру – с сыном изучаем ошибки, советуем что-то, наставления даём. Даже вот супруга уже начала разбираться. Она с нами постоянно советуется, но все решения сама принимает, конечно, – мы только поддерживаем.

В посёлке она у нас большая звезда. Там сделали большой баннер, как вот этот экран, – показывает Ренат Дабирович на табло со счётом. – Большая фотография! Я каждый раз мимо проезжаю и мысленно говорю: «Привет, дочь!». Она – наша большая гордость.