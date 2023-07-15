Российский футбол вернулся! «Зенит» и ЦСКА поспорят за Суперкубок России. LIVE

Сегодня, 15 июля, в Казани состоится матч за Суперкубок России между чемпионом РПЛ «Зенитом» и обладателем Кубка России – ЦСКА. Встреча даст старт российскому футбольному сезону-2023/2024.
К этой встрече команды подходят с одинаковым количеством Суперкубков России – по семь. Так что победитель вырвется вперёд и будет единоличным отечественным лидером по этому показателю.
Кажется, что шансы на трофей примерно равны, ведь встречаются соперники сопоставимого уровня. Но в каком состоянии каждый подходит к этой мощной зарубе? Армейцы продали в «Спартак» Хесуса Медину, зенитовцы расстались с Далером Кузяевым. В Питер приехали Ду Кейрос и Александр Коваленко, а в Москву пока не прибыло ни одного новичка. Тревожно ли за команду Владимира Федотова? Очень.
Но и у «Зенита» не всё шоколадно. Гегемон удивительно для некоторых не победил на предматчевом турнире в родном городе. В соперниках были «Црвена Звезда», «Фенербахче» и «Нефтчи». Несколько соперников уровня ЛЧ – именно их обыграть в основное время и не удалось. Показатель ли это проблем? Может, и нет, но с уверенностью о том, что у Сергея Семака всё под контролем, сказать тоже нельзя.
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