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«Зенит» — ЦСКА, прямая онлайн-трансляция матча за Суперкубок России — 2023, 15 июля 2023, где смотреть

Российский футбол вернулся! «Зенит» и ЦСКА поспорят за Суперкубок России. LIVE
Олег Лысенко Михаил Рождественский
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«Зенит» — ЦСКА
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Чемпион против обладателя Кубка страны — ну разве это не кайф?

Сегодня, 15 июля, в Казани состоится матч за Суперкубок России между чемпионом РПЛ «Зенитом» и обладателем Кубка России – ЦСКА. Встреча даст старт российскому футбольному сезону-2023/2024.

OLIMPBET Суперкубок России 2023. Финал
15 июля 2023, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

К этой встрече команды подходят с одинаковым количеством Суперкубков России – по семь. Так что победитель вырвется вперёд и будет единоличным отечественным лидером по этому показателю.

Кажется, что шансы на трофей примерно равны, ведь встречаются соперники сопоставимого уровня. Но в каком состоянии каждый подходит к этой мощной зарубе? Армейцы продали в «Спартак» Хесуса Медину, зенитовцы расстались с Далером Кузяевым. В Питер приехали Ду Кейрос и Александр Коваленко, а в Москву пока не прибыло ни одного новичка. Тревожно ли за команду Владимира Федотова? Очень.

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Но и у «Зенита» не всё шоколадно. Гегемон удивительно для некоторых не победил на предматчевом турнире в родном городе. В соперниках были «Црвена Звезда», «Фенербахче» и «Нефтчи». Несколько соперников уровня ЛЧ – именно их обыграть в основное время и не удалось. Показатель ли это проблем? Может, и нет, но с уверенностью о том, что у Сергея Семака всё под контролем, сказать тоже нельзя.

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