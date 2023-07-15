«Не понимаю, как надеяться на такого судью». Стычка ЦСКА и «Зенита» из-за бутылок с водой

Первый тайм Суперкубка России в Казани получился далеко не самым интересным. Правда, в концовке половины на поле «Ак Барс Арены» вспыхнула потасовка, в центре которой оказался нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.

С чего всё началось? Клаудиньо срубил у кромки поля армейца Милана Гаича, который завалился на газон и схватился за ногу. Через несколько секунд к сербу подошёл один из сотрудников «Зенита». По всей видимости, он что-то высказал легионеру, пока тот сидел на газоне. А потом, уходя на скамейку, сотрудник «Зенита» случайно задел Гаича коробкой с бутылками воды. Сразу после этого Чалов вступился за партнёра, толкнул представителя «Зенита» и поговорил с ним на повышенных тонах.

Гаич, в свою очередь, моментально вскочил с газона и в очень эмоциональном ключе обратился к резервному арбитру. К делу подключились и члены тренерских штабов обеих команд. По итогам перепалки главный арбитр встречи Сергей Карасёв наградил жёлтыми карточками и Гаича, и Клаудиньо. Несмотря на горячую концовку тайма, в перерыве всё было спокойно, так что конфликт не перерос во что-то более серьёзное.

Сергей Карасёв успокаивает Фёдора Чалова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Футбольный арбитр Игорь Федотов оценил действия бригады Карасёва как в этом эпизоде, так и в первом тайме.

«Случай с этим чемоданчиком с водой — это лишь результат того, что с 25-й минуты матча Карасёв поплыл, — говорит Федотов. — Он явно задумывал одно, но у него не получается. Где надо показывать карточки — не показывает, где можно было бы играть — свистит. Как можно было не дать карточку Заболотному, который прыгал в ноги сопернику? Как можно было дать фол на нём перед штрафным Зайнутдинова, который мог закончиться голом? Сначала даёт играть при жёстких ужасах по ногам, потом свистит непонятно что.

Карасёв не ускоряется, он не контролирует игру. В итоге в моменте с чемоданчиком все судьи просто смотрели за происходящим, но ничего не делали. Вот и взрыв. Почему он дал карточку Семаку, а не дал Федотову? Что это было? Это очень печально, я не понимаю, как надеяться на такого судью».