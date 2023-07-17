Гид по ЧМ-2023: звёзды, судьи с микрофонами и слухи о бойкотах

20 июля в Австралии и Новой Зеландии стартует чемпионат мира среди женщин. Рассказываем об участницах, нововведениях и проблемах, с которыми столкнулись сборные накануне турнира.

Где и когда пройдёт чемпионат мира

Чемпионат мира — 2023 среди женских сборных пройдёт в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа. Матчи примут 10 стадионов, расположенные в двух государствах. Матч открытия – встреча между Новой Зеландией и Норвегией. Она состоится на «Эден Парк» в Окленде в 10:00 мск. В тот же день играет и сборная Австралии – на матч с Ирландией в Сиднее уже проданы все билеты, ожидается около 80 тысяч зрителей.

Групповой этап продлится до 3 августа, с 5-го числа стартует раунд плей-офф. Финальный матч примет стадион «Сидней».

Стадион «Сидней» Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Впервые в истории женских ЧМ на турнире сыграют 32 команды. Увеличение числа участников дало возможность ряду стран впервые квалифицироваться на турнир. Для Ирландии, Замбии, Панамы, Вьетнама, Гаити, Португалии, Марокко и Филиппин этот ЧМ будет дебютным.

Борьба за титул будет огненная. Приехали четырёхкратные чемпионы мира США, двукратные – Германия, однократные – норвежки и японки. Также победительницы прошлогоднего Евро – сборная Англии; бразильянки, выигравшие Кубок Америки; обладательницы Кубка Африки – ЮАР; сборная Китая, взявшая Кубок Азии; первая арабская женская сборная на ЧМ из Марокко и другие.

Распределение по группам выглядит так:

Группа A: Новая Зеландия, Норвегия, Филиппины, Швейцария;

Группа B: Австралия, Ирландия, Нигерия, Канада;

Группа C: Испания, Коста-Рика, Замбия, Япония;

Группа D: Англия, Дания, Китай, Гаити;

Группа E: США, Вьетнам, Нидерланды, Португалия;

Группа F: Франция, Ямайка, Бразилия, Панама;

Группа G: Швеция, ЮАР, Италия, Аргентина;

Группа H: Германия, Марокко, Колумбия, Южная Корея.

Стадионы чемпионата мира

Командам придётся попутешествовать между Австралией и Новой Зеландией, которые разделены Тасмановым морем. Перелёт между Сиднеем и Оклендом, между которыми 2156 километров, займёт три часа.

Австралия

Сидней: Стадион «Австралия»

Вместимость: 83 500

Стадион «Сидней»

Вместимость: 42 512

Брисбен: «Ланг Парк»

Вместимость: 52 263

Мельбурн: «ААМИ Парк»

Вместимость: 30 052

Перт: «Перт Арена»

Вместимость: 22 225

Аделаида: «Хайндмарш Стэдиум»

Вместимость: 18 435

Новая Зеландия

Окленд: «Эден Парк»

Вместимость: 48 276

Веллингтон: «Скай Стэдиум»

Вместимость: 39 000

Данидин: «Форсайт Барр Стэдиум»

Вместимость: 28 744

Гамильтон: «Вайкато Стэдиум»

Вместимость: 25 111

Арбитры с микрофонами

На ЧМ-2023 арбитры впервые в истории футбольных турниров ФИФА будут объявлять решения VAR в микрофон. Болельщики на стадионе и телезрители получат информацию по эпизоду с голом, пенальти или красной карточкой в прямом эфире. Идея заимствована из американского футбола. Глава судейского комитета Пьерлуиджи Коллина уверен в востребованности этого нововведения:

«Мы вводим эту технологию, потому что получали запросы сделать вмешательство VAR более понятным для всех, кто смотрит футбол на стадионе или перед экранами телевизоров. Примеры из других видов спорта показывают, что арбитрам это вполне комфортно».

Футболистки получат рекордные деньги

ФИФА увеличила бюджет женского ЧМ. В этом году он составит около € 140 млн. 110 млн – призовой фонд. На подготовку сборным выделили € 28 млн, всё остальное достанется командам в качестве компенсации. Футболистки впервые получат премиальные непосредственно от ФИФА: на групповом этапе девушкам полагается по € 28 тыс., за выход в плей-офф – по € 55 тыс, за игру в финале – € 178 тыс. Чемпионки заработают почти по € 250 тыс.

Это, конечно, далеко от цифр ЧМ-2022 в Катаре, бюджет которого составил € 410 млн, но намного больше призовых последнего турнира между женскими сборными, который прошёл в 2019 году. Призовые ЧМ во Франции были чуть менее € 27 млн.

ЧЕМПИОНКИ МИРА — 2019 Фото: NurPhoto via Getty Images

Также ФИФА пыталась увеличить стоимость телевизионных прав на ЧМ-2023 в Европе, однако вещатели предложили лишь € 8 млн. На возмущение Джанни Инфантино, который назвал такую цену «пощёчиной женщинам по всему миру» и просил увеличить её в 50 раз, министры спорта ответили отказом. В итоге ФИФА и европейское телевизионное объединение EBU (European Broadcasting Union) пришли к договорённости, но финансовые условия не разглашаются.

Кто фавориты турнира?

США

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ США Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Американки выиграли два последних ЧМ – в Канаде и во Франции. Они возглавляют рейтинг ФИФА, а медиа и букмекеры пророчат им третий кубок подряд. EA Sports по итогам своего виртуального турнира также прогнозирует победу команды Влатко Андоновски.

В составе много опытных игроков. Например, 34-летняя Алекс Морган, занявшая третье место в голосовании на звание лучшей футболистки 2022 года, Меган Рапино, Келли О’Хара, а также юные звёзды американской лиги – София Смит, Тринити Родман и Алисса Томпсон. Последняя из-за матча даже пропустила свой школьный выпускной! Правда, учёба совсем не помешала ей стать одной из лучших в составе «Энджел Сити».

Англия

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ АНГЛИИ Фото: The FA via Getty Images

Сарина Вигман вывела в финал ЧМ-2019 сборную Нидерландов, а в прошлом году сделала англичанок чемпионками Европы. С тех пор команда потеряла несколько ключевых игроков. Вигман придётся строить игру без лучшего бомбардира Евро-2022 Бет Мид, капитана команды Лии Уильямсон (обе порвали крестообразные связки), Фрэн Кирби, травмировавшей колено, и Эллен Уайт, которая завершила карьеру. Потери вскрыли много проблем в последних товарищеских матчах, у англичанок в трёх играх ни одной победы (поражение и две нулевые ничьих).

Главными героями ЧМ должны стать Алессия Руссо, Лорен Джеймс, Кира Уолш, Клои Келли, Элла Тун, Рэйчел Дэйли, которые хорошо провели прошедший клубный сезон.

Бразилия

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ БРАЗИЛИИ Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Бразильская команда выходила на все ЧМ с 1991 года. На своём шестом турнире сыграет 37-летняя Марта – одна из главных персон в истории женского футбола. Игроки планируют сделать всё, чтобы последний ЧМ для Марты стал победным, а примером им служит история Лео Месси и сборной Аргентины.

В прошлом году сборная Бразилии выиграла свой восьмой Кубок Америки, и в первой в истории женской Финалиссиме уступили англичанкам только в серии пенальти, сыграв 1:1 в основное время.

Франция

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ ФРАНЦИИ Фото: Sportsfile via Getty Images

Весной француженкам удалось добиться изменений: после категоричных заявлений капитана Венди Ренар, Мари-Антуанетт Катото и Кадидьяту Дьяни была уволена главный тренер команды Коринн Дьякр. На её место пришёл Эрве Ренар. До этого он тренировал мужскую сборную Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре. Он ещё обыгрывал Аргентину, помните?

В составе французской команды много талантливых игроков, хотя есть и серьёзные потери. Травмы лишили ЧМ Амандин Анри из «Лиона», Мари-Антуанетт Катото и Дельфин Каскарино из «ПСЖ».

Испания

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ ИСПАНИИ Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

В сборную Испании вернулась футболистка «Барселоны» и двукратная обладательница «Золотого мяча» Алексия Путельяс, которая весь год восстанавливалась после разрыва «крестов». Это крутое моральное усиление, но физическое состояние капитана пока под вопросом. Она вернулась к тренировкам в конце сезона и ни разу не вышла в старте, а в финале ЛЧ появилась на поле лишь в компенсированное время.

Весь сезон Королевская футбольная федерация Испании пыталась разрешить конфликт между 15 игроками команды и главным тренером Хорхе Вильдой. Футболистки подписали письмо с просьбой не вызывать их, пока Вильда возглавляет сборную. За семь лет его работы испанки не выиграли ни одного большого трофея, хотя в составе представительницы, кажется, лучшего поколения в истории женского футбола страны.

Накануне ЧМ несколько футболисток из «письма 15» и поддержавшие их вернулись в состав, например, Ирен Паредес, Айтана Бонмати, Она Батлье, Мариона Кальдентей и Дженнифер Эрмосо. Болельщики не в восторге от такой смены настроений, но теперь у Испании есть шансы дойти до призовых мест.

Мапи Леон, Клаудиа Пина и Патрисия Гихарро сохранили своё решение не играть при нынешнем тренере и пропустят ЧМ.

Несмотря на перестройки, в последних семи товарищеских матчах сборная Испании потерпела лишь одно поражение.

Австралия

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ АВСТРАЛИИ Фото: Future Publishing via Getty Images

Женская сборная Австралии – это не только обладательница всех возможных футбольных наград континента нападающая «Челси» Сэм Керр, но ещё и форвард «Арсенала» Кейтлин Фард, её одноклубница Стефани Кэтли, защитница «Лиона» Элли Карпентер и полузащитница Хейли Расо, недавно ставшая игроком мадридского «Реала». Австралия выходила на все чемпионаты мира с 1995 года, правда, на прошлом турнире во Франции вылетела достаточно рано – в 1/8 финала австралиек выбила Норвегия.

В последних товарищеских матчах Австралия проехалась почти по всем, в том числе по топам – Англии (2:0), Испании (3:2) и Швеции (4:0).

Германия

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ ГЕРМАНИИ Фото: DeFodi Images via Getty Images

Сборная Германии восемь раз подряд становилась чемпионом Европы (с 1989 по 2013 год), а в прошлом году остановилась в шаге от трофея – в финале победили англичанки. В 2003 и 2007 годах Германия дважды подряд брала кубок чемпионок мира. Игра сборной под руководством Мартины Фосс-Текленбург точно заслуживает внимания. Тем более что в составе команды европейские топы (в основном представительницы «Вольфсбурга») – Александра Попп, Сфенья Хут, Мерле Фромс, Лена Обердорф, Юле Бранд, Лина Магулль.

Швеция

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ ШВЕЦИИ Фото: PA Images via Getty Images

Швеция – абсолютный топ. В прошлом году шведки дошли до полуфинала Евро, годом ранее боролись за олимпийское золото с Канадой, а на ЧМ-2019 взяли бронзу.

Сборную Швеции называют командой с самым сбалансированным составом. На кого смотрим особенно внимательно: Фридолина Рольфё – автор победного гола «Барселоны» в финале Лиги чемпионов, форвард «Арсенала» Стина Блакстениус, София Якобссон из «Сан Диего Вэйв» и Магдалена Эрикссон, в прошлом месяце ставшая игроком «Баварии».

Нидерланды

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ НИДЕРЛАНДОВ Фото: Geert van Erven/DeFodi Images via Getty Images

Чемпионки Евро-2017 и финалистки ЧМ-2019 провели последний чемпионат Европы ниже своего уровня и покинули турнир в четвертьфинале. На место Марка Парсонса пришёл новый тренер – бывший ассистент Луи ван Гала Андрис Йонкер. Он выполнил главную задачу – избежал стыковых матчей на ЧМ. Это было нервно: прямую путёвку на турнир голландкам принёс гол Эсме Бругтс на 90+3-й минуте последнего матча отбора.

В Австралии и Новой Зеландии сборной Нидерландов придётся играть без главной звезды. Зимой футболистка «Арсенала» Вивианне Мидема получила травму крестообразной связки. Теперь ставки делаются на полузащитницу «Вольфсбурга» Джилл Рорд, одну из самых известных голландских футболисток, нападающую «ПСЖ» Лике Мартенс и 19-летнюю героиню квалификации Эсме Бругтс, которую планируют забрать из ПСВ топ-клубы Европы.

За кем следить? Есть даже представители чемпионата России!

На чемпионате мира сыграют две футболистки российской Суперлиги. Нападающая «Зенита» Кики вызвана в сборную Гаити, а в заявку сборной Нигерии попала футболистка ЦСКА Франциска Ордега.

Канада привлекает внимание не только статусом олимпийского чемпиона – 2020, но и благодаря капитану. 40-летняя Кристин Синклер – абсолютный рекордсмен по голам за национальные команды как среди женщин, так и среди мужчин (190 голов в 323 матчах). В 2022-м Синклер стала чемпионкой национальной футбольной лиги США вместе с «Портленд Торнс».

Помимо упомянутых выше звёзд сборных-фаворитов ЧМ, мы следим за капитаном Норвегии и «Лиона» Адой Хегерберг, её землячками Грэм Хансен и Ингрид Энген из «Барселоны», главной футболисткой Марокко Гизлен Шеббак, номинанткой на «Золотой мяч» Асиссат Ошоалой из сборной Нигерии и «Барсы», капитаном сборной Дании Пернилле Хардер, одной из самых талантливых латиноамериканских футболисток бразильянкой Дебиньей, лучшим бомбардиром в истории мужской и женской сборных Южной Кореи Джи Со Юн, которая недавно покинула «Челси», чтобы вернуться в родной чемпионат, а также 18-летней Линдой Кайседо из Колумбии, феерившей на молодёжном чемпионате мира в прошлом году.

Забастовки и проблемы с деньгами накануне ЧМ

Не для всех сборных путь на ЧМ-2023 складывается удачно. К сожалению, команды находятся в разных финансовых условиях. Ямайка была вынуждена организовать сбор денег на краунфандинговых платформах на компенсацию базовых расходов команды в Австралии и Новой Зеландии – билеты, проживание и питание. Кампанию под слоганом Reggae Girlz Rise Up запустила мама футболистки Гаваны Солаун с целью собрать $ 100 тыс. (на момент публикации на платформе было собрано 50). Ещё $ 75 тыс. собирает фонд Reggae Girlz Foundation.

Reggae Girlz Foundation Фото: Скриншот

Нигерийская федерация футбола отменила запланированные в июне сборы команды и задерживает зарплаты. Главный тренер команды американец Рэнди Уолдрум рассказал о проблемах СМИ. По его словам, некоторые игроки не видели денег уже два года: «В октябре ФИФА дала Нигерии на подготовку к ЧМ $ 960 тыс. Где эти деньги? Всё, что меня здесь удерживает, это игроки. В ином случае я бы уже давно ушёл».

Пошли слухи о бойкоте первого матча на ЧМ, они хорошо известны сборной Нигерии. В прошлом году команда не вышла на тренировку перед игрой за третье место в Кубке Африки также из-за спора вокруг компенсаций. Футболистки не получили призовые за победы на групповом этапе.

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ ЮАР Фото: Paul Harding/Getty Images

Победительницы Кубка Африки – сборная ЮАР – бойкотировали товарищеский матч с Ботсваной на сборах к ЧМ из-за плохого качества поля и спора о призовых. Девушки не вышли из отеля, назвав главной причиной риск травм на болотистом покрытии. Главному тренеру Дезире Эллис пришлось экстренно заменить всю команду, вызвав местных игроков, в том числе 13-летнюю футболистку. Матч проиграли со счётом 0:5.

Позже футбольная ассоциация и министр спорта ЮАР объявили, что смогут выделить призовые команде за участие на ЧМ при помощи пожертвований от благотворительных организаций.

В феврале этого года женская сборная Канады узнала о снижении бюджета на подготовку к ЧМ-2023, а также об урезанных бонусах. Футболистки пригрозили Canada Soccer бойкотом матчей, федерация выступила с угрозой судебными исками. На предматчевые тренировки девушки выходили в фиолетовых футболках с надписью «С нас достаточно», чтобы привлечь внимание к проблеме неравенства.

Сейчас Canada Soccer объявила о серьёзных финансовых проблемах, которые ведут футбольную федерацию к банкротству. Игроки как женской, так и мужской сборных не планируют идти навстречу федерации и переподписывать контракты.

Какие матчи смотрим в 1-м туре

Церемония открытия состоится перед встречей Новой Зеландии и Норвегии, матч начнётся в 10:00 по московскому времени. Все игры чемпионата мира покажет «Матч ТВ».

20 июля

Новая Зеландия – Норвегия, 10:00

Австралия – Ирландия, 13:00

21 июля

Нигерия – Канала, 5:30

Филиппины – Швейцария, 8:00

Испания – Коста-Рика, 10:30

22 июля

США – Вьетнам, 4:00

Замбия – Япония, 10:00

Англия – Гаити, 12:30

Дания – Китай, 15:00

23 июля

Швеция – ЮАР, 8:00

Нидерланды – Португалия, 10:30

Франция – Ямайка, 13:00

24 июля

Италия – Аргентина, 9:00

Германия – Марокко, 11:30

Бразилия – Панама, 14:00

25 июля

Колумбия – Южная Корея, 5:00