«Я приложил все усилия для возвращения в ЦСКА». Мощная заруба Марио и армейского клуба

Одна из главных тем трансферного лета в РПЛ – переход Марио Фернандеса в «Зенит». История, в которой также задействован ЦСКА, обрела новые подробности после официального подтверждения. Фернандес рассказал, почему в итоге не вернулся в московский клуб. А ЦСКА опубликовал собственное заявление. Пикантности моменту добавило высказывание Фернандеса на официальном сайте его нового клуба, что в финале Суперкубка России он «изо всех сил болел за «Зенит». Разбираем хронологию скандальной истории.

Заявление Жорже Машаду, агента Марио Фернандеса, 4 июля: «Это правда. Клубам не удалось достигнуть соглашения. Они больше не ведут переговоры. Скорее всего, Марио не будет в ЦСКА». В этот же день в ответ выступил директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо: «Несмотря на заявление агента Марио, мы считаем, что в этом вопросе точка не поставлена. Однако раз этот вопрос был поднят в медиа, то мы готовы продублировать свою позицию, озвученную ранее в переговорах. ЦСКА — не благотворительная организация. Считаем сюрреалистичной ситуацию, при которой мы в принципе должны платить за Марио.

Марио Фернандес Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

При этом, с учётом нашего исключительного уважения и любви к Марио, даже в сложившейся ситуации мы готовы искать компромисс и идти навстречу, что мы и делаем. Но именно компромисс, которым никак не является ситуация, что либо мы делаем так, либо никак. Так успешные переговоры не строятся, это процесс учёта обоюдных желаний. Тем более когда запросы диктуются агентом с ультимативной позиции и всё упирается в сторонние потребности и бумаги, к которым ЦСКА отношения не имеет. Ещё раз повторим: на наш взгляд, точка не поставлена. Но мы как клуб сделали всё возможное для сближения и поиска адекватных решений, которые устроили бы все стороны. Теперь мяч не на нашей стороне: в текущей ситуации всё зависит от агента и его желания вернуть Марио в ЦСКА».

6 июля появилась информация о переходе Фернандеса в «Зенит». Агент Машаду объяснил, почему бразилец не вернётся в ЦСКА: «Я не участвовал в последних переговорах о возможном возвращении Марио. Переводчик Макс Головлёв звонил непосредственно игроку вместе с директорами ЦСКА и «Интернасьонала», неуважительно относясь к официальному агенту спортсмена. Несколько раз я говорил ему, что это неправильно. Затем я решил закрыть переговоры с ЦСКА. Это моё решение, а не Марио. Он ни в чём не виноват».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак 7 июля отметил, что клуб ведёт себя корректно в вопросе с Фернандесом: «Зенит» абсолютно корректно ведёт себя в ситуации с Марио Фернандесом. Мы вступили в переговоры с игроком только после того, как приоритетное право ЦСКА было упущено».

17 июля «Зенит» официально объявил о подписании контракта с защитником. В интервью клубной пресс-службе он рассказал, как появилось предложение от петербуржцев.

Марио Фернандес защитник «Зенита» «Предложение возникло после моего разговора с ЦСКА, когда клуб не захотел платить ту сумму, которую рассчитывал получить «Интернасьонал». ЦСКА отказался обсуждать условия. Сказал, что не будет вести переговоры, новость об этом вышла в российской прессе — и на следующее же утро со мной связался «Зенит». И я сразу ответил, что раз ЦСКА решил не возвращать меня, то я полностью готов принять предложение петербуржцев».

Также он рассказал об эмоциях от просмотра Суперкубка России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 пен.): «С какими чувствами и эмоциями смотрел матч за Суперкубок России? Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил — слава богу, так и произошло».

ЦСКА выступил с заявлением по поводу слов экс-футболиста команды: «ПФК ЦСКА никогда не отказывался от идеи возращения Марио в клуб. При этом мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошёл навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе. Тем не менее клуб достиг договорённостей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы. Однако сторона игрока вышла из переговоров, заявив о подписании контракта с другим клубом.

Таким образом, несмотря на различные вбросы, камнем преткновения стала вовсе не компенсация бразильскому клубу, а финансовые условия, о чём позднее и стало всем известно. К сожалению, все наши джентльменские соглашения были нарушены. Прошлым летом мы не прощались с Марио, а говорили «до свидания». Теперь же настало время сказать «прощай». Желаем Фернандесу удачи в дальнейшей карьере».

Кирилл Брейдо также прокомментировал ситуацию с граффити с Марио на стадионе армейцев: «По граффити с Марио решать нашим болельщикам, будет принято совместное решение».

ГРАФФИТИ С ФЕРНАНДЕСОМ Фото: twitter.com

Фернандес появился в информационном пространстве во второй раз за день. Сторона игрока выпустила огромное заявление, в котором прокомментировала ситуацию с его переходом в «Зенит» и почему защитник не оказался в ЦСКА.

«В мае 2022 года я обратился к президенту ЦСКА с просьбой разорвать контракт, чтобы провести некоторое время в Бразилии с семьёй и встретить рождение сына. В тот момент мы заключили соглашение: я подписал условие о расторжении моего контракта, тем самым отказавшись от оставшихся двух лет договора и большой зарплаты, которую я должен был получить в оставшийся период действия контракта.

Так получилось, что когда я был в Бразилии, то решил остаться ещё на год. С уже расторгнутым контрактом я связался с ЦСКА, чтобы сообщить им о своих намерениях вернуться играть в футбол. Как и сообщить, что я останусь в Бразилии. В тот момент я начал переговоры с «Интернасьоналом»: руководство заявило, что им не нужно ни письмо, ни освобождение от ЦСКА, потому что я уже расторг контракт и теперь свободен, так что я мог свободно вести переговоры.

Потом так получилось, что я не адаптировался к бразильскому футболу и попросил «Интернасьонал» расторгнуть контракт, отказавшись от всех сумм, которые я должен был получить, включая зарплату — и эта просьба была принята клубом. В контракт был добавлен финансовый пункт в случае сделок с другими клубами, который я принял, чтобы быть честным, поскольку я свободный спортсмен. В тот момент, а именно в апреле, будучи свободным агентом, но имея этот пункт перед «Интернасьоналом», который должен был быть оплачен в размере небольшой для футбольного рынка суммы, я сразу же связался с ЦСКА, сообщив им обо всём, что произошло, и выразил желание вернуться в клуб в новом сезоне.

Марио Фернандес Фото: S.C. Internacional

После этого начались переговоры о моём возможном возвращении. Оказывается, ЦСКА, узнав о пункте, тут же возразил, заявив, что они не согласны с такой суммой и не хотят платить полную сумму штрафа, предложив мне оплатить часть сделки из собственного кармана.

Я посчитал несправедливым, что мне пришлось бы платить такую сумму, потому что я уже отказался от двухлетнего контракта с ЦСКА, чтобы переехать в Бразилию. Как и отказался от денег, чтобы расторгнуть контракт с «Интернасьоналом», и для меня было бы несправедливо «платить за работу». Ради возвращения в ЦСКА в новом сезоне я согласился получать зарплату ниже половины той, что я получал бы по расторгнутому контракту перед отъездом в Бразилию. То есть я приложил все возможные усилия для своего возвращения.

Однако ни со мной, ни с «Интернасьоналом» не было договорённости по пункту, и ЦСКА оставался непреклонным в течение примерно двух месяцев контактов, после чего решил прекратить переговоры. В этот момент, когда ЦСКА завершил переговоры, я чётко сказал, что с этого момента буду выслушивать предложения от других клубов, так как хотел бы продолжить свою карьеру, а клуб был больше не заинтересован в переговорах, на связь со мной больше никто не выходил.

Марио Фернандес Фото: ФК «Зенит»

Через 17 дней после того, как ЦСКА прекратил со мной переговоры со словами, что они не являются благотворительной организацией, на меня вышел «Зенит». В тот момент я ясно и честно сказал «Зениту», что мой приоритет — ЦСКА, но они прекратили переговоры со мной, и что я готов выслушать другие предложения. Когда я узнал про интерес «Зенита» и что они сделают предложение, я связался с ЦСКА, сообщив, что меня хочет другая российская команда и мне сделали предложение. Но даже при этом ЦСКА не хотел платить низкую стоимость пункта о моём трансфере. Другими словами, у ЦСКА были все шансы меня вернуть», – говорится в заявлении Фернандеса.