Новый Роналду у Португалии, а у Испании — мечта «Барселоны». Главные звёзды Евро-2023

Подошёл к концу летний сезон турниров среди молодёжных сборных. Италия проиграла в финале молодёжного ЧМ, но всё-таки не осталась без трофея — забрала Евро U19.

На этом турнире выступало всего восемь сборных, из топов отобрались только Испания, Португалия и Италия. Самые перспективные игроки приехали в составе этих команд, но есть открытия и в менее именитых сборных. Смотрим, кто круто проявил себя на материковом первенстве.

Угу Феликс — 19 лет, вингер, сборная Португалии

Брат Жоау — капитан и лидер сборной. Забил три гола и отдал два ассиста — разделил с Рибейру и Барберой первое место по гол+пас. Действовал на обоих флангах атаки, периодически менялся позициями с Карлосом Боргесом. Угу — мотор команды: часто смещается вглубь и разгоняет атаки. Не всегда спешит расставаться с мячом: может обойти нескольких соперников и пробить сам. Умение играть обеими ногами делает из него непредсказуемого игрока.

Угу Феликс выводит команду на матч Фото: Domenic Aquilina/Getty Images

Карлос Боргес — 19 лет, вингер, сборная Португалии

Боргес закончил турнир всего с двумя результативными действиями, но сыграл важную роль в выходе Португалии в финал Евро. Карлос делает ставку на скорость: пробрасывает мяч мимо защитников и обходит их, после чего либо простреливает с фланга, либо входит в штрафную и отдаёт под удар. Помогает команде в обороне: в полуфинале с Норвегией совершил аж пять отборов.

Португалец всё ещё принадлежит «Манчестер Сити», но, скорее всего, покинет клуб. Английская пресса пишет об интересе дортмундской «Боруссии», «Саутгемптона», «Ноттингема» и «Лестера».

Родригу Рибейру — 18 лет, вингер, сборная Португалии

Родригу оформил 1+1 в матче группового этапа с Италией, но в финале перформанс повторить не получилось. Универсальность форварда позволяет подстроиться ему под разные сценарии игры. Рибейру не всегда сразу попадает в игру, но когда включается, то моментально становится главным оружием Португалии в атаке. Так было и в матче с Норвегией: первые 20 минут был незаметен, а позже оформил дубль и отдал ассист.

Самуэль Виньято — 19 лет, вингер, сборная Италии

Самуэль сформировал на левом фланге классную связку с Луисом Хаса. Именно они и привели Италию к титулу. Виньято оформил на турнире два гола и один ассист. Вингер создаёт моменты из ничего — его главное качество. Это можно заметить на примере гола в полуфинале: Самуэль получил мяч у штрафной, вошёл и пробил в дальний с левой. Голкипер Испании ошибся, Виньято открыл счёт.

Раффаэле Палладино главный тренер «Монцы» «Самуэль Виньято и Валентин Карбони очень талантливы. Они — треквартисты будущего».

Луис Хаса — 19 лет, полузащитник, сборная Италии

Воспитанник «Ювентуса» стал лучшим по гол+пас в составе итальянцев — 1+4. Луис — главный двигатель команды: берёт инициативу на себя, продвигает мяч. Нацелен на атаку и постоянно ищет возможность обострить игру. У итальянца шикарный контроль мяча, благодаря которому он помогает команде выходить из обороны.

Самуэль Виньято (слева) и Луис Хаса (справа) Фото: Seb Daly/Getty Images

Иван Фреснеда — 18 лет, правый защитник, сборная Испании

Игрок, к которому было приковано больше всего внимания на этом турнире. Фреснеда с огромным отрывом самый дорогой игрок на Евро U19: Transfermarkt оценивает защитника в € 15 млн.

Иван не подкачал. Надёжно играл в защите, помогал в позиционных атаках. Создавал ширину, обыгрывался с хавбеками. Если удавалось пройти по флангу, то пытался найти в штрафной Барберу.

Иван Фреснеда Фото: Seb Daly/Getty Images

Топ-клубы хотят подписать испанца ещё с зимы. Тогда ближе всего к трансферу были «Арсенал» и «Боруссия» Д, сейчас — «Барселона» и «Милан». В контракте с «Вальядолидом» установлены отступные в € 20 млн, но клубы пытаются снизить сумму.

Главные открытия турнира

Ярек Гасеровски — 18 лет, центральный защитник, сборная Испании

Ярек спас испанцев от крупного поражения в полуфинале и надёжно отыграл весь турнир. Воспитанник «Валенсии» обладает отличным первым пасом и подстраховывает партнёров. В среднем за игру совершает по четыре выноса, в матче с Италией несколько раз блокировал опасные удары и спасал от пропущенных после ошибок вратаря.

Ярек Гасеровски Фото: Seb Daly/Getty Images

Стефанос Цимас — 17 лет, форвард, сборная Греции

Стефанос забил два гола в перестрелке с Норвегией, но Греция всё равно проиграла — 4:5. Цимас — сильный и мобильный форвард, может опуститься и помочь развитию атаки, но чаще всего действует как чистый завершитель. Итальянские СМИ пишут, что борьбу за подписание грека ведут «Милан» и «Салернитана».

Стефанос Цимас Фото: Seb Daly/Getty Images

Кого уже забрали топ-клубы?

По ходу турнира в «ПСЖ» отправился Шер Ндур — 18-летний полузащитник сборной Италии. Парень не дождался шанса в основной команде «Бенфики» и ушёл на правах свободного агента.

Ндур нацелен на атаку. Прекрасно продвигает мяч, бьёт издали и играет на втором этаже — неудивительно при росте в 190 см. Без разницы, какой ногой бить — обе рабочие.

Шер Ндур Фото: Seb Daly/Getty Images

Виктор Барбера, которого называли преемником Роберта Левандовского, покинул «Барселону» и перешёл в «Брюгге». Там составит компанию Феррану Жутгле. Виктор — лучший бомбардир Евро U19 с четырьмя голами. Способен самостоятельно создать себе момент, отлично играет без мяча, но в основном нацелен только на завершение атак.

«Барселона» также потеряла Ильяса Ахомаша, который перебрался в «Вильярреал». За него долго боролись «Лидс», «Арсенал» и «Милан», испанец даже был близок к переходу в первый из указанных клубов, но всему помешал вылет команды в Чемпионшип.

В «Вильярреале» плеймейкера зарегистрируют во второй команде: будет тренироваться с основой, но если не убедит Кике Сетьена, то сможет проявить себя за дубль в Сегунде.