У «Спартака» выбор из двух защитников. Кто лучше: из топ-клуба АПЛ или из сборной Сербии?

«Спартак» работает над подписанием центрального защитника. Кандидаты – Давинсон Санчес и Страхиня Эракович. Как сообщает Metaratings, спортивный директор москвичей Пол Эшуорт предпочитает видеть в команде серба. За переход Эраковича выступает и главный тренер Гильермо Абаскаль. Но переговоры по Санчесу не закончены. Как сообщает журналист Грач Хачатрян, ранее красно-белые предложили «Тоттенхэму» € 8–10 млн за колумбийца. За Эраковича «Спартак» готов заплатить «Црвене Звезде» € 7 млн. При этом, по информации Mozzart Sport, москвичи готовы дать Страхине четырёхлетний контракт с зарплатой в € 1,5 млн в год.
Но не исключено, что серб отправится в «Зенит». Как сообщает Maxbet Sport, Эракович прилетит 19 июля в Санкт-Петербург и подпишет контракт с сине-бело-голубыми до лета-2027. По информации издания, на ситуацию повлияли дружеские отношения между «Зенитом» и «Црвеной Звездой», а также связь белградского клуба с генеральным спонсором сине-бело-голубых – «Газпромом». Также петербуржцы сделали сербам более щедрое предложение, чем красно-белые. Но вариант со «Спартаком» не исключён. Как минимум между клубом и игроком уже подготовлены все документы. И всё же, какой из защитников лучше подходит «Спартаку»?
Что из себя представляют Санчес и Эракович?
Давинсон Санчес – 27-летний колумбийский защитник «Тоттенхэма». За лондонцев футболист выступает с 2017-го, ранее в Европе играл за «Аякс». Вместе с «Тоттенхэмом» выходил в финал ЛЧ-2018/2019. Из главных достижений: два золота чемпионата Колумбии и победа в Кубке Либертадорес с «Атлетико Насьональ».
За сборную Колумбии Санчес выступает с 2016 года. На его счету 54 матча за команду, вместе с ней он взял бронзу Кубка Америки – 2021. Давинсону привычна как игра в паре центральных защитников (например, в сборной или в «Тоттенхэме» при Маурисио Почеттино), так и в тройке (при Жозе Моуринью и Антонио Конте). Ведущая нога – правая.
Давинсон Санчес
Фото: Michael Regan/Getty Images
Страхиня Эракович – 22-летний защитник «Црвены Звезды». Он – воспитанник белградского клуба, за основной состав дебютировал в 2019 году. Сезон-2019/2020 провёл в аренде в «Графичаре». Вместе со «Звездой» трижды выиграл чемпионат Сербии и два национальных Кубка. За сборную Эракович провёл пять матчей, в её составе ездил на ЧМ-2022 в Катар (на поле не появился). Чаще Страхиня играет в паре центральных защитников, но также может выйти на правом фланге. Ведущая нога – правая.
Сильные/слабые стороны Санчеса и Эраковича
У Санчеса и Эраковича есть ряд аналогичных качеств. Оба футболиста предпочитают действовать на позиции правого центрального защитника, обладают неплохим ростом для игрока обороны (187 см – Санчес, 188 см – Эракович). И Давинсон, и Страхиня – быстрые, любят подключиться на стандарты и в атаку. Например, единственный гол Эраковича за Сербию – после подачи углового в товарищеской игре с Иорданией. Оба футболиста качественно играют в отборе, неуступчивы в борьбе и атлетичны. Колумбийца также выделяет умение отдать хороший пас.
Страхиня Эракович
Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images
При этом Санчес, например, часто теряет концентрацию и совершает позиционные провалы. На его счету несколько результативных ошибок в матчах АПЛ. Из-за этого болельщики «Тоттенхэма» нервничают, когда колумбиец появляется на поле. Давинсон оказался морально не готов, он не выдержал давления английской прессы и топ-лиги. Санчес никогда и не выделялся лидерскими качествами.
Эракович пока «сыроват» в позиционной игре, иногда проваливается в важных моментах. Серб недотягивает до Санчеса в плане игры в пас. А ещё в сезоне-2020/2021 Страхиня пережил серьёзную травму плюсневой кости, из-за которой пропустил почти пять месяцев.
Обратимся к статистике. Стоит учитывать огромную разницу в уровне АПЛ и чемпионата Сербии, но интересно посмотреть на цифры в качестве ознакомления.
|Показатель
|Санчес
|Эракович
|Игровое время в сезоне-2022/2023
|1239 минут
|3263 минуты
|Голы+ассисты в сезоне-2022/2023
|0+0
|0+2
|Пасы/90 минут
|62,76
|44,67
|% успешных пасов
|85,8%
|79,9%
|Продвигающие пасы
|3,58
|4,83
|Отборы
|2,46
|2,50
|Перехваты
|1,23
|1,83
|Выигранные единоборства
|3,07
|1,38
|Выносы мяча
|4,30
|3,0
|Заблокированных ударов
|1,74
|1,0
Как Абаскаль использует нового защитника?
В обойме «Спартака» есть пять центральных защитников: Георгий Джикия, Алексис Дуарте, Никита Чернов, Павел Маслов и Руслан Литвинов (опционально). Как сообщает Metaratings, если красно-белые купят Санчеса/Эраковича, то Маслова отправят в аренду. Логично предположить, что «Спартак» не рассматривает возможность игры в три центральных – тогда обоймы в четыре футболиста не хватит на весь сезон (вряд ли Литвинова видят в центре обороны).
В таком случае переход Эраковича более предпочтителен – он привык играть в паре, в отличие от Санчеса, давно выступающего в команде с тремя ЦЗ. Плюс ко всему серб может выйти справа, подменив Даниила Денисова.
Гильермо Абаскаль
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Но всё же основная задача для новичка – уверенная игра на позиции правого центрального защитника. Вероятно, кто-то из пары Санчес/Эракович составит компанию Георгию Джикии. Капитан «Спартака» сам любит выдвинуться вперёд, сыграть агрессивнее в отборе. Из-за чего иногда происходят позиционные ошибки. Так что новичок должен маскировать эти провалы. Но, как мы помним, и у Санчеса, и у Эраковича проблемы с этим. Однако колумбиец может заиграть увереннее, учитывая текущий уровень РПЛ. А серб – молодой, значит, ещё легко обучаемый. В команде Абаскаля важно и умение отдать хороший пас. Здесь плюс уже в копилку Санчеса.
Вывод
И Санчес, и Эракович – классные варианты для «Спартака». За Санчеса говорят опыт игры в АПЛ, Лиге чемпионов и работа с топ-тренерами. У кого-то могут возникнуть сомнения в мотивации колумбийца. Но ему всего 27 лет: хорошая игра за «Спартак» обратит внимание на игрока в Европе. Для нынешней РПЛ Санчес – топ-вариант.
Эракович – перспективный защитник. Да, у 22-летнего серба есть слабые стороны, но, в отличие от колумбийца, его проще обучить в силу возраста. Плюс в пользу Страхини – финансовый аспект. Его трансфер обойдётся «Спартаку» дешевле, также клуб сэкономит на зарплате. Да, в дело вступил «Зенит». Но даже если Эракович уедет в Санкт-Петербург, красно-белые могут дожать вариант с Санчесом.
- 18 июля 2023
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