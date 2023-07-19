«Урал» мощно усилился в Португалии, а «Крылья» не раскупили. Что их ждёт в новом сезоне?

На финише прошлого сезона за «Урал» и «Крылья» было страшно. Обе команды сдали и болтались в зоне стыковых матчей. Но собрались и вылезли, избежав переходных встреч. Однако в новом всё идёт к тому. что будет получше. Ведь оба клуба почти никого не потеряли и пока только приобретают. Осталось лишь реализовать имеющийся потенциал.

«Урал» забрал трёх игроков из Португалии. И сохранил главный актив

У «Урала» летом сразу несколько исторических событий. Сначала – первый международный матч в Екатеринбурге впервые с 2000 года. В нём команда Гончаренко обыграла «Нефтчи» со счётом 3:0. А дальше – подписание первого в истории клуба игрока из Бразилии – 27-летнего нападающего Гильерме Шеттине. Парень объездил чуть ли не полмира – поиграл на родине, в Португалии, ОАЭ, Саудовской Аравии. Есть даже шесть матчей в Лиге Европы за «Брагу». В прошлом сезоне он выступал в аренде за швейцарский «Грассхоппер» – 21 матч и 8+3 в статистике. Не так уж и плохо. «Брага» получила за игрока € 500 тыс. Судя по всему, проблем в переговорах с европейским клубом не возникло. Вывод? Португальский рынок открыт для РПЛ.

Не зря у екатеринбуржцев ещё два игрока оттуда. В аренду из «Санта-Клары» приехал португальский центрдеф Итало. С ним интересно то, что через несколько дней после подписания контракта он уже лежал в городской больнице с аппендицитом. Сразу проникся колоритом. Так что временно парень не поможет новой команде, но в ближайшие недели наверняка уже будет в норме. Третий новичок из Португалии – левый защитник Кики. Прошлый сезон он выступал за «Визелу», а до этого — ещё за кучу местных клубов.

Помимо иностранцев, «Урал» забрал у «Оренбурга» Тимура Аюпова – опорник пришёл свободным агентом. Плюс из аренды вернулись несколько игроков – например, Алексей Евсеев, Рамазан Гаджимурадов. Их будущее в клубе пока непонятно.

Илья Помазун Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но главное – клуб сохранил основного голкипера Илью Помазуна. ЦСКА продлил соглашение с вратарём и снова отдал его в аренду в Екатеринбург. Несмотря на интерес из Германии и Испании. В «Урале» он с 2020 года. И за это время даже попал в сборную России. Так что его потеря точно могла бы сказаться на перспективах команды в РПЛ. Но сейчас они очень даже неплохие. Ведь, помимо прочего, удалось сохранить костяк конца прошлого сезона. «Урал» покинули разве что те, кто совсем не нужен Гончаренко. А подписали тех, кого хотел тренер.

Правда, сейчас в Екатеринбурге уже 11 иностранцев. Не критическая, но приличная цифра. Так что до конца сезона возможны какие-то варианты. Президент клуба Григорий Иванов заявил, что перед командой не стоит конкретных задач на сезон. Главное – нравиться болельщикам. В топ-10 «Урал» не был с 2019 года. Возможно, с приходом новичков из Португалии и получится провести сезон более стабильно.

«Крылья» не устроили распродажу. И даже взяли бомбардира из Беларуси

Главное – «Крылья» больше не выглядят как клуб-донор для всей РПЛ. Мы так привыкли, что команду разбирают в каждое ТО, что теперь даже удивительно смотреть на их летнюю кампанию.

Да, ушёл Коваленко. Но удержать его было нереально. Хотя бы потому, что «Крыльям» он не принадлежал. И без «Зенита» вернулся бы в «Сочи», а там уже решали бы его будущее. Других громких уходов пока нет. Хотя слухов множество – то московские клубы хотят забрать Ломаева, то Ежова. А ведь есть ещё Солдатенков, к которому вовсю присматривались зимой. Бейла якобы хотел ЦСКА. Вроде бы были варианты ещё у пары сильных легионеров. Но каким-то образом «Крыльям» удаётся сохранить обойму. Хоть и трансферное окно ещё не закрыто.

Зато клуб поработал «на вход». Из Беларуси забрали лучшего бомбардира сезона – нападающего «Шахтёра» Егора Карпицкого. 19-летний парень настрелял 12 голов в 13 матчах. За него заплатили то ли € 1 млн (данные Transfermarkt), то ли € 140–170 тыс. (данные белорусских источников). Неплохая конкурентная альтернатива Писарскому, который весной совсем сник. Правда, уже признался, что собирается вернуться. А причины провала были в голове. Но план «Б» точно не помешает. И хорошо, что Осинькину его предоставили.

Егор Карпицкий Фото: pfcks.ru

Была информация о выкупе Сергея Бабкина у «Локомотива», но официального подтверждения она пока не получила. Сейчас полузащитник с командой и даже сыграл в нескольких товарищеских матчах. Но пока трансферные документы до конца не оформлены. По крайней мере, парня нет в заявке «Крыльев» на сайте РПЛ.

Ещё важный момент – в клуб из аренд вернулись несколько неплохих игроков. Например, Матео Барач, который в начале года уехал в бельгийский «Остенде». 28-летний центральный защитник намерен провести в команде ближайший сезон. Усиление? 100%. Ещё отмечаем камбэк Владимира Хубулова – парень наверняка будет близок к основному составу. Если в итоге никуда не уйдёт.