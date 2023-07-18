Самый мемный футболист Англии близок к уходу из «МЮ». Что не так с Гарри Магуайром

Статус Гарри Магуайра непонятен. Ещё на днях он считался капитаном «МЮ», но редко выходил на поле. Теперь защитник лишился и капитанской повязки. Примечательно, что об этом рассказал не главный тренер или официальный сайт клуба. Магуайру дали возможность самому сообщить об этом решении. Он объявил у себя в соцсетях.

Новость едва ли можно назвать неожиданной. В сезоне-2022/2023 защитник вышел в основе лишь в 8 из 38 туров АПЛ. Тен Хаг иной раз ставил в центр защиты не только Варана, Мартинеса и Линделёфа, но и Шоу, который раньше стабильно играл на фланге. Скорее, удивляет, что Магуайр вообще считался капитаном «МЮ» в прошедшем сезоне.

Гарри Магуайр Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Заявление футболиста быстро получило продолжение. Появилась новость об интересе «Челси» к защитнику. Источник – Goal. Не самый достоверный в плане инсайдов, но слишком заметный, чтобы его игнорировать. Тем более указывалась конкретная сумма – по информации издания, сделку оценивают в € 35 млн. По данным более авторитетного The Telegraph, предметный интерес проявляет «Вест Хэм», который готов тратиться после продажи Райса за £ 105 млн. The Guardian сообщает, что «МЮ» отклонил предложение «Вест Хэма».

Чем запомнился Магуайр в «МЮ»?

По состоянию на сегодня Магуайр провёл в «МЮ» четыре сезона. С каждым годом он появлялся всё реже в АПЛ – сначала 38 туров, затем 34, потом 30 и 16 в последнем сезоне. Если учитывать все клубные турниры, то там тоже идёт на убывание (55, 52, 37, 31). В 2019-м он стал самым дорогим защитником в мире («Лестер» получил за него £ 80 млн или € 87 млн). И этот статус сохраняется до сих пор – согласно Transfermarkt, переходы ван Дейка и де Лигта стоили хоть и на несколько миллионов, но всё же меньше.

У Магуайра ещё до сезона-2022/2023 был имидж человека, который регулярно косячит. За последний сезон он провёл не так много матчей, но всё равно ошибался раз за разом. Социальные сети заполонили приколы про Магуайра. Например, как он въехал пяткой по лицу партнёру по команде Погба. Или как вратарь «МЮ» де Хеа предпочёл выбить мяч за боковую, нежели отдать пас своему капитану, который стоял один.

Гарри Магуайр и Давид де Хеа Фото: Скриншот

Хотя на самом деле Магуайр не настолько ужасен, как о нём принято говорить последнее время. Нужно учитывать, что он смотрелся уместнее, когда командой руководил Сульшер. При этом тренере «МЮ» регулярно садился низко к своим воротам, чтобы убегать в контратаки. Крупный Магуайр хорош в единоборствах, а не когда приходится оставлять за спиной большое пространство и потом на нём догонять соперников. Приколов про его игру тогда тоже было меньше.

В прошедшем сезоне в матче с «Бетисом» Магуайр так усердно старался настигнуть нападающего, что не заметил, как мяч попал ему в спину. Выглядело комично.

Гарри Магуайр Фото: Скриншот

Сейчас командой руководит тен Хаг, который пытается построить комбинационный футбол. Правда, пока тренер ещё явно не выстроил ту игру, которая была у него в «Аяксе». Однако видно, что команда перестраивается. В том числе показательно, что в «МЮ» переходит Онана, который хорошо играет ногами.

Магуайр иногда тоже выходит из обороны за счёт игры низом, но получаются в том числе такие «привозы», как в мартовском матче сборной Англии с итальянцами. Защитник отдал неудачный пас, выдернулся вперёд, и из его зоны моментально забили.

И это случилось после того, как ему приходилось извиняться за другие ошибки в сборной Англии в том же самом сезоне. The Guardian тогда сравнивал Магуайра со шкафом, застрявшим на лестнице. Хотя нужно отметить, что ЧМ-2022 защитник провёл на хорошем уровне. Обошёлся без явных ошибок и попал в символическую сборную турнира по оценкам WhoScored. А ещё экс-игрок сборной Англии и «Арсенала» Пол Мерсон заявил, что Магуайр был лучшим в составе своей национальной команды на ЧМ-2022. Гари Невилл объяснял это так: «Думаю, в сборной Англии его больше любят. Там он чувствует себя, словно дома. В клубе у него был тяжёлый период, а «МЮ» – это место, где не прощают ошибок. Я это знаю, потому что 20 лет там провёл».

Однако после такого удачного отрезка в клубе продолжились неудачные эпизоды. В прошедшем сезоне Варан, Мартинес и Линделёф выглядели предпочтительнее и по точности передач, и по заработанным жёлтым, и по совершённым фолам, если смотреть показатели в среднем на 90 минут. Хотя не всегда уместно говорить о плохой игре защитника. Иногда ему откровенно не везло. Как в случае с автоголом в матче с «Севильей», когда мяч неудачно отрикошетил от его головы.

Что теперь будет с Магуайром?

Пока непонятно, будет ли «Вест Хэм» предпринимать новые попытки заполучить Магуайра, у которого контракт с «МЮ» ещё на два года. The Guardian сообщает, что лондонцы рассматривают вариант с арендой и правом выкупа.

Обозреватель Sky Sports Каве Солхеколь утверждает, что Магуайр недоволен своим положением, но пока не стремится уходить из «МЮ», а намерен бороться за место в составе. Однако, по словам журналиста, защитник остаётся востребованным на рынке и при желании легко найдёт себе новую команду.

Ещё один важный нюанс: «Магуайру нужно помнить про сборную Англии. Думаю, что Саутгейт объяснил ему, что место в основе на Евро-2024 будет возможно только при стабильном выступлении за клуб», – сказал обозреватель Sky Sports.

А как вы думаете, где окажется защитник?