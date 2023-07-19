Чего вы ждёте от любимой команды в новом сезоне РПЛ? Исследование «Чемпионата»

Межсезонье пролетело, и мы даже не успели заметить – новый сезон РПЛ стартует уже в эти выходные. Новость не может не радовать: очередной розыгрыш чемпионата России обещает быть как минимум интереснее предыдущего. ЦСКА и «Спартак» могут включиться в борьбу за чемпионство – «Зенит», если всё же останется без Малкома и Вендела, будет уже не тот, Марцел Личка готов сотворить чудо с «Динамо», усилился «Локомотив». Ещё есть вернувшиеся в элиту «Рубин» и «Балтика», за которыми однозначно будет интересно наблюдать. Явных аутсайдеров, как «Химки» и «Торпедо», в этом году нет. В общем, мы точно воодушевлены. А вы?
Перед стартом сезона мы решили провести мини-исследование — изучить, чего ожидают болельщики от своих команд в новом розыгрыше.
Опрос простой и состоит всего из двух вопросов: сначала вам нужно выбрать клуб, за который вы болеете, а затем оценить свои ожидания от его выступления в новом сезоне по шкале от 1 до 10.
В этом случае:
- 1 – негативные настроения, вы ожидаете худшего и разочарованы, как клуб провёл межсезонье;
- 10 – вы воодушевлены и верите в лучшее.
Итоги подведём в пятницу, 21 июля. Прохождение опроса займёт не больше минуты. Развёрнутые ответы можете писать в комментарии!
Если у вас не отображается опрос, то вы можете пройти его по ссылке.
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