Малком действительно уедет из «Зенита» в Саудовскую Аравию? Инсайды о возможном трансфере

Малком – в Саудовской Аравии. Ещё полгода назад такой сценарий казался нереальным. Особенно с учётом активного интереса «ПСЖ». Но всё быстро изменилось. После зимнего переезда в «Аль-Наср» Криштиану Роналду другие большие клубы страны стали приглашать звёзд со всей Европы. Бензема, Канте, Кулибали, Фирмино – это совсем короткий список крутых имён. Теперь к ним может добавиться Малком.

Первым про шикарное предложение в «Зенит» по Малкому сообщил агент Тимур Гурцкая. Это было 10 июля. Он утверждал, что и самому игроку готовы дать огромную зарплату. В этот же день российский клуб опроверг первый пункт, заявив «СЭ», что никаких официальных запросов по бразильцу не поступало.

Малком с чемпионским кубком РПЛ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Прошло чуть больше недели. И в арабской прессе тема с переходом вновь стала раскручиваться. Вчера портал Ariyadhiah сообщил, что «Аль-Хиляль» (третье место в таблице в прошлом сезоне) уже договорился с «Зенитом» о переходе игрока, сделав Питеру «исключительное предложение». Чуть позже Николо Скира написал, что Малкому осталось приехать в Саудовскую Аравию на медосмотр. А сам футболист подпишет трёхлетний контракт и заработает за это время € 54 млн.

Однако, судя по всему, инсайдеры торопят события. По информации «Чемпионата», в клуб ещё не пришло официального предложения по трансферу Малкома. Поэтому на данном этапе представители «Аль-Хиляля» в основном коммуницируют с агентом нападающего. С учётом тесных и доверительных отношений, он, вероятно, уведомил руководство «Зенита» об имеющемся интересе и получил добро на обсуждение личных условий. Контакты же «Зенита» и «Аль-Хиляля» пока нельзя назвать полноформатными переговорами, которые вот-вот завершатся. Скорее всего, развитие будет таким – сначала саудовцы должны финально договориться об условиях личного контракта с игроком, а уже после активно будут обсуждать сделку с Питером.

При этом в «Аль-Хиляле» проинформированы об условиях контракта Малкома. Он предельно защищён документами, подтверждёнными ФИФА и УЕФА. Есть и опция выкупа. Она, по нашим данным, составляет больше € 50 млн. Вероятно, клуб захочет получить предложение, превышающее эту сумму. И в этом случае вероятность успешного завершения сделки резко повысится. Получается, «Зенит» не только отобьёт основные затраты по игроку (его покупали за € 40 млн) и зарплату (около € 12 млн за три года), но может и заработать.

Важно понять и позицию Семака по трансферу. Теоретически как член правления он может наложить вето на переход. Но, судя по всему, этого не случится. Ведь сам он не раз говорил, что, если любой футболист захочет уйти из клуба, его никто не будет удерживать. Но трансфер возможен при соблюдении всех интересов «Зенита».

Малком и Сергей Семак Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Интересно, что, по данным «Чемпионата», после новостей о Саудовской Аравии к представителю игрока обратились несколько европейских клубов. Он же проинформировал об этом клуб. Понятно, что им почти невозможно повторить шикарные условия «Аль-Хиляля», но факт интереса имеется.

Но вообще интересно, если Малком всё-таки уедет в Саудовскую Аравию. Это подчеркнёт, что РПЛ, несмотря на все события, остаётся лигой, за которой смотрят. И отсюда можно уйти – пусть и конкретно в этом случае за большими деньгами.

Малкома нет даже в десятке!