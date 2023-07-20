«Большой позор». Черчесова и «Ференцварош» разносят в Венгрии за вылет из ЛЧ

Для Станислава Черчесова всё изменилось довольно резко: ещё до ответного матча с «Клаксвиком» казалось, что у него был полный кредит доверия от руководства и даже в малейшую возможность его увольнения верилось с трудом. Даже после поражения 0:3 дома от команды с Фарерских остров, за которую играют полупрофессионалы, он сам был уверен, что никакой отставки не будет – по крайней мере, никуда уходить не собирался.

Только вот президент клуба Габор Кубатов думал иначе: «Мне очень стыдно за всех. Сегодняшний матч был недостоин «Ференцвароша». Последствия будут в ближайшее время. Я благодарю болельщиков за всё».

Болельщики, которых на стадионе собралось около 18 000, в какой-то момент начали скандировать «Auf Wiedersehen», что по-немецки значит «До свидания!». Звучал и призыв «Русские – домой», что наверняка могло повлиять на резкое решение президента «Ференцвароша».

Про стыд пишут и венгерские СМИ. Вот заголовок издания Sportal: «Стыдно! «Ференцварош» закончил выступление в ЛЧ в середине июля!»

«Матч начался с холодного душа, – пишет Sportal. – Уже на восьмой минуте полулюбительский «Клаксвик» реализовал пенальти. Находившийся в невыгодном положении «Ференцварош» атаковал, но это осложнялось тем, что соперник, уже отступивший к своим воротам, оборонялся с пятью защитниками, а зачастую в их штрафной выстраивались шесть (!) защитников. В оставшейся части первого тайма атаки хозяев поля были совершенно бестолковыми. Мяч доходил до ворот фарерцев слабо, а защитники с лёгкостью блокировали удары. Однако на этом страдания местных болельщиков не закончились! На первой минуте дополнительного времени первого тайма Люк Касси увеличил отрыв «Клаксвика» до трёх мячей. Самое удивительное, что «Ференцварош» ни разу не попал в ворота в первом тайме».

Mayger Nemzet предполагает, что Черчесов потерял раздевалку – из-за этого и случился такой провал.

«Неофициально в клубе можно было услышать, что бывший тренер «Ференцвароша» Петер Штёгер потерял раздевалку. А теперь то же самое произошло и с Черчесовым. Показательна была реакция Сами Ммаэ, который сразу после окончания матча с Клаксвиком снял свою зелёно-белую футболку и махнул рукой в ​​сторону скамейки «фроди», возможно, в сторону Черчесова.

Защита титула в Кубке Венгрии не состоялась, но гораздо больше беспокоило, что весной во многих матчах «Ференцварош» производил впечатление немотивированной команды. Было время, когда Черчесов публично критиковал свою команду. В другой раз предупредил футболистов президент клуба Габор Кубатов. Впрочем, руководство клуба на тот момент тренер всё же устраивал.

Хотя «Ференцварош» смог поучаствовать в групповом этапе Лиги чемпионов осенью 2020 года, руководство клуба уже тогда проявляло осторожность, стремясь к более реалистичному участию в Лиге Европы, что и было достигнуто оба раза.

Отношение к турниру изменилось в этом году – возможно, из-за появления в первом раунде квалификации. Многие новые игроки также прибыли с целью сыграть с командой в Лиге чемпионов. Лига конференций, вероятно, менее возбуждает легионеров, и мы уже весной видели, что Черчесов не может мотивировать команду на более мелкие цели. Вот почему быстрые изменения были неизбежны. Но футбольный сезон-2023/2024 начался так, как венгерские футбольные болельщики и представить себе не могли. «Ференцварош» истекал кровью уже в первом раунде квалификации Лиги чемпионов с «Клаксвиком» с Фарерских островов. Поражение от полупрофессиональной команды стало последней игрой Станислава Черчесова», – пишет издание.

Станислав Черчесов на обложках газет

Портал Index.hu напоминает, что в «Ференцвароше» никто не сомневался в победе в ответном матче. «Социальные сети клуба пестрили: «Доброе утро, мы проснулись в понедельник – на этой неделе мы пройдём во второй раунд Лиги чемпионов!» Также были сообщения вроде: «Чемпион Швеции ждёт нас в ЛЧ, потому что мы уверены, что мы пройдём». Ожидалось, что после выездной ничьей 0:0 «Ференцварош» уверенно возьмёт своё, но каков был шок, когда вместо этого команда получила три мяча в первом тайме! Иногда «Клаксвик» оборонялся вдесятером, используя каждую попытку пройти к воротам соперника. Реальный вопрос последних десяти минут заключался не в том, вылетит «Ференцварош» или нет, а в том, забьёт ли он вообще гол в этой дуэли. Не забил – чемпион Фарерских островов преподнёс венграм большой футбольный урок».

Станислав Черчесов Фото: Григорий Дукор/ТАСС

«Большой позор: «Ференцварош» потерпел унизительное поражение от чемпионов Фарерских островов», – с таким заголовком опубликовало отчёт о матче издание Maszol.

«Вопреки «написанному сценарию», островитяне повели в счёте на восьмой минуте, удвоили своё преимущество спустя полчаса и практически решили исход матча своим третьим голом перед перерывом. Хозяева же играли в футбол в деревянной манере и без выдумки в атакующей трети, поэтому им не удалось поставить в неловкое положение организованно обороняющегося соперника. «Ференцварош» просто разваливался: команде Станислава Черчесова не помогли ни двойные замены в перерыве, ни на 57-й минуте».

Что же до прессы Фарерских островов, то в ней зашкаливает гордость за свою команду.

«Синие» были блестящими, решительными, неудержимыми, и они действительно начали действовать, когда хозяева ошибались, — написало издание Roysni. — «Клаксвик», без сомнения, добился наибольшего успеха в последние годы, но также возможно, что эта победа более мощная, чем когда-либо прежде».

Газета Nordlysid также подчеркнула важность матча в истории национального футбола: «Это незабываемая победа, о которой будет говорить мировая пресса. Они победили самого сильного на бумаге соперника за последние годы. Футболисты играли от души, они взяли свою судьбу в свои руки, чтобы мы дома могли с гордостью наблюдать и праздновать их победу. Это исторический момент».