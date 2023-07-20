«Он схватил меня за горло». Ссора, после которой экс-звезда «Реала» пропал из футбола

Полузащитник Иско известен в основном по выступлениям за «Реал». В этой команде он провёл девять лет, выиграв три раза Ла Лигу, пять раз Лигу чемпионов и другие трофеи. К лету 2022 года полузащитник стал свободным агентом, и на него претендовали многие клубы. В новостях речь шла об интересе со стороны «Бетиса», «Севильи», «Фиорентины», «Ромы», «Милана», «Галатасарая»… Сообщалось даже об интересе «Барселоны»!

В результате полузащитник выбрал «Севилью», которой руководил Хулен Лопетеги. Тренер, которого Иско знал по совместной работе в Мадриде. Именно Лопетеги настоял на подписании футболиста. Спортивный директор Мончи пытался переубедить тренера, даже несмотря на то, что Иско пошёл на пятикратное понижение зарплаты: «Я отговаривал Лопетеги. Уверял, что Иско не подходит под нашу игровую модель, но Хулен меня не послушал», – рассказывал Мончи.

Иско на презентации «Севильи» Фото: Juanjo Ubeda/Getty Images

Уже в начале октября Лопетеги был уволен, потому что «Севилья» скверно начала сезон. После семи туров команда находилась на 16-м месте, а в ЛЧ сыграла вничью с «Копенгагеном» (0:0), а ещё уступила «Сити» (0:4) и «Боруссии» (1:4). Пришедший в команду Сампаоли дал понять, что не заинтересован в Иско. Спустя месяц он перестал выходить на поле, и в декабре 2022 года клуб объявил об уходе футболиста. Сампаоли даже заявил, что Иско не оправдал ожиданий.

Получилось, что хавбек отыграл за «Севилью» в Ла Лиге лишь 12 матчей (0 мячей, 2 голевые). Иско снова оказался в статусе свободного агента. Весь январь 2023 года мелькала информация об интересе к нему со стороны разных клубов. Назывались варианты в Англии, США и Турции, но футболист выбрал немецкий «Унион». Трансфер сорвался в последний день января 2023-го, когда Иско уже удачно прошёл медобследование. В берлинском клубе заявили, что запросы игрока выросли вопреки изначальным договорённостям.

Иско Фото: Jose Breton/Getty Images

А теперь, спустя полгода после ухода из «Севильи», Иско рассказал, что случилось между ним и Мончи:

«Когда Лопетеги ушёл и приближалось зимнее трансферное окно, я увидел в клубе много странных вещей. Для начала вызвали моего представителя, чтобы найти выход для меня, предварительно ничего со мной не обсудив, поэтому, как только я узнал, пошёл разговаривать напрямую с Мончи. Я сказал ему: «Слушай, я не знаю, что происходит, я не знаю, любишь ли ты меня или нет, но будь со мной честен, и мы исправим это без проблем. Я в твоём распоряжении.

Не знаю, какой экономический кризис мог быть у «Севильи», но после того разговора всё пошло не так. Я просто хотел узнать мнение клуба. После этого разговора Мончи стал говорить, что я хочу уйти, что было неправдой, и стал каждый день звонить и мне, и моему адвокату, принуждая нас подписать расторжение. Поэтому я пошёл поговорить с ним ещё раз и сказал ему: «Послушай, Мончи, ты нечестен со мной или с людьми, которым говоришь. Я хочу остаться, а ты продолжаешь говорить, что я хочу уйти.

А потом был небольшой конфликт… Я сказал ему, что он самый лживый человек, которого я когда-либо встречал в мире футбола, и он напал на меня. Он подошёл ко мне и схватил меня за шею, мы отошли, и нас пришлось разнимать. Как вы понимаете, после этого я не хотел оставаться там ни при каких обстоятельствах. И, хотя мне было жаль, потому что у меня были очень хорошие отношения с моими товарищами по команде и болельщики прекрасно относились ко мне, я не мог чувствовать себя комфортно в клубе, где спортивный директор нападает на меня», – рассказал Иско в интервью Marca.

В результате полузащитник уже семь месяцев остаётся без клуба – с тех пор, как покинул «Севилью» в декабре. По словам Иско, ему требовалась пауза, но теперь он готов вернуться в футбол. Кстати, в испанском клубе уже нет ни Сампаоли, ни Мончи. Первый теперь тренирует бразильский «Фламенго», а второй стал спортивным директором «Астон Виллы». Когда к нему обратился The Athletic за комментарием по поводу слов Иско, Мончи ушёл от ответа: сослался на то, что сосредоточен на новом клубе.

Похоже, если Иско и продолжит где-то карьеру, то точно не в «Астон Вилле».