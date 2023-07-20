Историческое событие в футболе! Судья объявила своё решение на весь стадион

В четверг, 20 июля, в Окленде начался чемпионат мира среди женских сборных. Сборная Новой Зеландии, хозяйка турнира вместе с Австралией, принимала соперниц из Норвегии на стадионе «Эден Парк». На трибунах собрались рекордные для Новой Зеландии 43 тысячи человек.

День для Новой Зеландии получился событийным. К сожалению, начался он с трагедии. За несколько часов до старта чемпионата мира в Окленде, недалеко от отеля, в котором жили норвежские футболистки, была открыта стрельба. Шесть человек пострадали, двое погибли. В память о жертвах преступления перед матчем была объявлена минута молчания, игроки появились на поле с траурными повязками.

Минута молчания Фото: Buda Mendes/Getty Images

Для сборной Новой Зеландии этот чемпионат мира стал уже шестым, но ни на одном из предыдущих её футболистки не добивались успеха: 0 побед, 3 ничьих и 12 поражений в 15 матчах. В матче открытия домашнего ЧМ всё изменилось.

Новозеландки одержали историческую победу благодаря единственному голу нападающей Ханны Уилкинсон, одной из самых популярных футболисток страны, для которой этот ЧМ стал уже третьим. На «Эден Парке» она отметилась не только как игрок и не только голом. В прошлом году Уилкинсон, которая, помимо футбола, занимается рисованием и мультипликацией, создала мурал на стенах стадиона. Он посвящён крикету, регби и женскому футболу – соревнования по этим видам приняла арена в Окленде в 2022 и 2023 годах.

Ханна Уилкинсон Фото: Phil Walter/Getty Images

Ханна Уилкинсон Фото: из личного архива

Впервые в истории чемпионатов мира арбитр объявил о решении после просмотра VAR в микрофон – для болельщиков на стадионе и для телезрителей. На последних минутах основного времени матча VAR указал главному арбитру матча, японке Ёсими Ямасите, об игре рукой в штрафной. Судья решила смотреть видеоповтор, после чего, выдержав паузу, сообщила: это пенальти.

Новозеландки могли удвоить счёт в концовке, но удар Риа Персиваль пришёлся в перекладину.

Сборная Норвегии пока выглядит не лучше, чем на прошлогоднем чемпионате Европы в Англии. Тогда футболистки не смогли выйти из группы и потерпели самое крупное поражение в своей истории – 0:8. С тех пор у норвежек сменился тренер, сборную возглавила чемпионка мира – 1995 Хеге Риисе. Но пока в игре команды, имеющей в составе таких топов, как Ада Хегерберг, Гуро Рейтен, Кэролайн Грэм Хансен и Фрида Маанум, без изменений.

Сегодня чемпионат мира откроется и для Австралии. В 13:00 хозяйки турнира принимают его дебютанток, сборную Ирландии.