Чего ждать от «Спартака» в новом сезоне. Команду не зря называют претендентом на титул

«Спартак» давно вывел для болельщиков работающую формулу ожиданий. Задачи высочайшие, но реализовать их получается далеко не всегда. Перед новым сезоном РПЛ картина та же. Есть поводы для оптимизма, однако для идеальной картины чего-то не хватает.

«Спартак» стал сильнее. Но достаточно ли?

Изменений по сравнению с прошлым сезоном не так много. Главный тренер тот же — Гильермо Абаскаль. А значит, и усиления точечные. Испанцу требовались левоногие футболисты, поскольку в полузащите и нападении у «Спартака» их на удивление мало. Причина требований простая: Абаскалю нужно было добавить непредсказуемости и разнообразия.

С этой задачей «Спартак» справился отлично. В и без того неплохо укомплектованную полузащиту добавили Хесуса Медину — 26-летнего парагвайца, здорово проявившего себя в ЦСКА в прошлом сезоне. Главный плюс этого игрока — универсальность и качество. Медина играл у Владимира Федотова на разных позициях: начинал на правом фланге атаки, а заканчивал левым латералем. В «Спартак» Хесус, как могло показаться поначалу, приходил именно на левую бровку, поскольку вторую травму крестообразных связок колена получил Томаш Тавареш. Но в клубе заверяют, что Медина будет играть в центре поля.

В атаку же «Спартак» купил Тео Бонгонда. Юркий 27-летний вингер пришёл из «Кадиса», чтобы усилить правый фланг нападения. Виктор Мозес, Квинси Промес — Бонгонда вполне вписывается в эту компанию креативных и техничных футболистов. В своём дебютном матче — с «Нефтчи» — Тео вышел на замену и занял привычное место на поле. Вероятно, впереди мощная конкуренция: Бонгонда, судя по сумме трансфера (€ 7 млн), взяли под основу, но там в последнее время закрепился Антон Зиньковский. У Абаскаля будет непростой выбор.

Тео Бонгонда и Хесус Медина Фото: spartak.com

При этом «Спартак» (по крайней мере на данный момент) обошёлся без потерь. Если не считать молодёжь и тех, кого выкупили после аренды, ушёл только Мацей Рыбус. Поляк у Абаскаля откровенно не прижился и в иерархии левых защитников упал ниже Леона Классена. Слабее от его ухода команда точно не стала.

Но хватит ли «Спартаку» уже оформленных трансферов? Есть большие сомнения. У Абаскаля расширился выбор в полузащите и атаке, но проблемой по-прежнему остаётся оборона. На данный момент в обойме есть четыре профильных центральных защитника и Руслан Литвинов, способный также действовать в опорной зоне. Но всё не так здорово, как может показаться. Георгий Джикия подвержен травмам, Алексис Дуарте продолжает адаптироваться, а Павел Маслов — набирать форму после долгого отсутствия. Наиболее стабильным в этой компании на бумаге кажется Никита Чернов, но этого явно недостаточно для дистанции в девять месяцев.

Также в усилении нуждается левый фланг обороны. Весной на этой позиции играл Тавареш, но в ближайшие месяцы мы его на поле не увидим. В «Спартаке» осознают кадровые проблемы и работают над трансферами. Но пока ситуация складывается не очень позитивно. Страхиню Эраковича из «Црвены Звезды», по всей видимости, перехватил «Зенит», за Давинсона Санчеса «Тоттенхэм», по нашей информации, требует более € 13 млн, а согласованная сделка по левому защитнику Рожерио сорвалась из-за руководства «Сассуоло».

Если суммировать, «Спартак» силён и, вероятно, станет крепче, чем в прошлом сезоне. Но комплектацией состава придётся заниматься в течение всего трансферного окна, несмотря на то что РПЛ стартует уже сейчас. И это ещё одна задача для Абаскаля: внедрить в состав новичков, не работавших с командой на предсезонке.

За что будет бороться «Спартак» в новом сезоне?

Всё чаще встречаются мнения, что команда Абаскаля — явный претендент на чемпионство. И это легко обосновать: у «Спартака» второй по стоимости состав в РПЛ (€ 101,38 млн по Transfermarkt, больше только у «Зенита» — € 171,63 млн), в прошлом сезоне красно-белые по собственной вине упустили серебро на финише и сейчас явно имеют пространство для прогресса и улучшения результатов.

Говоря о том или ином претенденте на чемпионство, невозможно не упоминать «Зенит». И перспективы «Спартака» во многом зависят от клуба из Санкт-Петербурга. Из «Зенита» может уйти Малком, также открыт к трансферу Вендел. Это критически важные футболисты для команды Сергея Семака: Малком забил практически треть голов команды в РПЛ, а через Вендела строилось большинство атак. В случае ухода обоих бразильцев стоимость состава «Зенита» упадёт на € 54 млн. А вместе с ней и шансы на уверенную защиту титула.

«Спартак», хоть и нуждается в точечном усилении, по-прежнему обладает одним из самых сильных и глубоких составов в РПЛ. И пока есть полное ощущение, что новый сезон легко может стать успешным. В противном случае винить останется только себя.