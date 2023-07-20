10 главных трансферных новостей дня. Гвардиол — у Гвардиолы, Месси собирает друзей в США

Клубы продолжают шуметь на трансферном рынке! Каждый день совершаются громкие сделки. Сегодня, 20 июля, в информационном поле появилось несколько больших новостей.

Всё самое интересное — в нашем традиционном дайджесте.

«МЮ» объявил о трансфере Онана

Андре Онана Фото: Getty Images

Свершилось! «Манчестер Юнайтед» подтвердил переход камерунского голкипера Андре Онана из «Интера». Клуб определился с заменой Давиду де Хеа, защищавшему ворота «МЮ» 12 лет. Онана подписал контракт с «Юнайтед» сроком на пять лет. Как сообщалось ранее, сумма трансфера составила € 55 млн. Интересно, что это ещё один футболист, с которым Эрик тен Хаг работал ранее: он пересекался с Онана в «Аяксе». Коуч набирает проверенных бойцов для похода за золотом АПЛ.

«Астон Вилла» подпишет крутого вингера из Бундеслиги. Всё ради борьбы за ЛЧ?

Мусса Диаби Фото: Martin Rose/Getty Images

«Астон Вилла» продолжает работу на рынке. Новый спортивный директор Рамон Мончи удивляет. Он уже затащил в Бирмингем Юри Тилеманса и Пау Торреса. Теперь «Вилла» подписывает новую звезду. По информации Фабрицио Романо, вингер «Байера» Мусса Диаби выбрал переход в английский клуб. Хотя ему предлагал солидный контракт «Аль-Наср». «Астон Вилла» заплатит «Байеру» за трансфер Диаби € 50 млн.

ЦСКА работает над покупкой чилийца из чемпионата Мексики

Виктор Давила Фото: Refugio Ruiz/Getty Images

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА заинтересован в трансфере чилийского форварда Виктора Давилы. 25-летний футболист выступает в чемпионате Мексики за «Леон». По информации Transfermarkt, стоимость Давилы составляет € 5,5 млн. В 2018 году футболист дебютировал в составе сборной Чили. Давила – универсал, может сыграть как в центре нападения, так и на флангах. В прошлом сезоне он провёл 31 матч за «Леон» в чемпионате, забил 10 мячей и сделал четыре результативные передачи.

У «Спартака» перехватят звёздного защитника «Тоттенхэма»?

Давинсон Санчес Фото: Michael Regan/Getty Images

«Спартак» ищет на трансферном рынке центрального защитника. Клуб упустил серба Страхиню Эраковича, которого забирает «Зенит». Но красно-белые работают над сделкой по защитнику «Тоттенхэма» Давинсону Санчесу. Однако и тут проблемы. По информации журналиста Маттео Моретто, «Страсбург» начал переговоры с «Тоттенхэмом» по трансферу колумбийца. Однако клуб из Франции не готов платить Санчесу большую зарплату. Запасаемся попкорном и ждём развязки.

«Спартаку» предложили экс-форварда «Реала»!

Лука Йович Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

«Спартак» ищет не только защитников, но и центрфорварда. В качестве усиления команде предложили бывшего нападающего «Айнтрахта», «Бенфики» и «Реала» Луку Йовича, сообщает Metaratings. Как отмечает источник, сам серб не против переезда в Россию. Интересно, что за «Спартак» выступал отец Луки, Милан Йович. С красно-белыми в 2000 году он выиграл золото РПЛ. Ждём сына в «Спартаке»?

«Манчестер Сити» заплатит € 100 млн за Гвардиола

Йошко Гвардиол Фото: Getty Images

Защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол близок к «Сити». Как сообщает Фабрицио Романо, клубы согласовали сумму трансфера. Она составит € 100 млн. Условия контракта между «горожанами» и Гвардиолом согласованы ещё месяц назад. Хорват уже прошёл часть медобследования. Официальное подтверждение – уже скоро. Ждём шутки о совместной работы Гвардиолы и Гвардиола.

«Ньюкасл» забирает одну из звёзд «Лестера»

Харви Барнс Фото: Michael Regan/Getty Images

Как сообщает The Athletic, «Ньюкасл» и «Лестер» согласовали переход английского вингера Харви Барнса. Сумма трансфера составит около € 44 млн. Барнс и «Ньюкасл» в скором времени согласуют условия личного контракта. 25-летний футболист – воспитанник «Лестера». Он находился в системе клуба с 2006 года. Если бы не вылет в Чемпионшип, вероятно, Барнс и не покинул родной клуб. Но теперь «Ньюкасл» получает в распоряжение отличную опцию на фланги атаки.

Жоау Феликс всё же попадёт в клуб мечты

Жоау Феликс Фото: Getty Images

«Барселона» договорилась с «Атлетико» об аренде нападающего, сообщает журналист Марк Мартинес. Отмечается, что каталонцам аренда обойдётся в € 10 млн, также клуб будет выплачивать 70% его зарплаты. Через год «Барса» обязана выкупить Феликса за € 50 млн. Ранее португалец заявил, что «Барселона» – клуб его мечты, и он хочет за неё выступать. В «Атлетико» у Феликса возник конфликт с тренером Диего Симеоне, из-за этого он даже ездил в аренду в «Челси». Мечты сбываются. Теперь для Жоау наступает новая счастливая глава.

Агент Вендела работает над уходом клиента из «Зенита»

Вендел Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Представитель бразильского полузащитника «Зенита» Вендела отправился в Россию, сообщает Fla Resenha. Его задача – договориться с сине-бело-голубыми, чтобы они отпустили игрока. Вендела хочет заполучить «Фламенго» – самый популярный клуб Бразилии. Переход усложняет ценник, выставленный «Зенитом» – € 20 млн + бонусы. Вендел находится в Бразилии, несмотря на то что «Зенит» уже сыграл в Суперкубке, а в выходные стартует сезон РПЛ. Вряд ли мы хоть раз ещё увидим полузащитника в футболке петербургского клуба.

К Месси и Бускетсу присоединился ещё один экс-игрок «Барселоны»

Жорди Альба Фото: Getty Images

В МЛС собираются воссоздать великий состав «Барсы»? «Интер Майами» объявил о подписании контракт с Жорди Альбой. У 34-летнего испанца кончилось соглашение с «Барселоной», он находился в статусе свободного агента. С «Интер Майами» футболист заключил контракт сроком на два года. Альба выступал вместе с Месси и Бускетсом за «Барсу» (с Лео с 2012 по 2021 год, с Серхио – до 2023-го). Также появилась информация, что «Интер Майами» подпишет контракт с Андресом Иньестой. Где-то о возобновлении карьеры задумались Карлес Пуйоль, Виктор Вальдес и Жерар Пике.