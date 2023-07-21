Старт нового сезона РПЛ! И сразу топ-матч — «Динамо» принимает «Краснодар». LIVE

Сегодня, 21 июля, стартует РПЛ-2023/2024. Новый розыгрыш обещает быть интересным и захватывающим. Дебютная встреча сезона – что надо! «Краснодар» приехал в гости к «Динамо». Ну разве не топ-вывеска?
Динамовцы этим летом так пока никого и не купили, зато сменили главного тренера – из «Оренбурга» переманили Марцела Личку. В прошлом сезоне чешский специалист сделал уральский середняк одним из открытий чемпионата. «Динамо» в этом смысле – повышение и шанс побороться как минимум за медали чемпионата России.
«Краснодар» в этом смысле отличается: тренера команда сохранила и поработала на трансферном рынке – пусть и немного. Пока из новичков только Александр Эктов, в прошлом сезоне игравший как раз за «Оренбург» Лички. Других усилений нет, так что на старте сезона Владимиру Ивичу будет не намного легче, чем своему сегодняшнему оппоненту.
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