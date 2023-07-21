Как же мы соскучились!

РПЛ, 1-й тур. Всё, что нужно знать о первых матчах нового сезона чемпионата России

Сегодня стартует чемпионат России. Уикенд обещает быть интересным, ведь уже в 1-м туре РПЛ нас ждут несколько интересных противостояний. Но обо всём по порядку.

Открывает новый сезон заруба между «Динамо» и «Краснодаром». Эти клубы претендуют на место в тройке, поэтому для них борьба за медали начинается без раскачки – в игре с прямым конкурентом. Прямо сейчас фаворита выделить трудно: у хозяев нет новичков, но сменился тренер, а у гостей и тренер остался, и как минимум одно усиление имеется – в лице Александра Эктова.

Программу субботних матчей откроет встреча «Урала» и ЦСКА. Занятно, что екатеринбуржцы последний раз побеждали армейцев в рамках чемпионата России в далёком 1995 году! Так что возможный успех команды Виктора Гончаренко точно будет историческим.

Чемпион снова начинает сезон в гостях. «Зенит» приедет к «Пари НН» – кажется, интриг в этой вывеске нет совсем, ведь одна команда по итогам прошлого сезона взяла золото, а вторая – оказалась в стыках. В четырёх матчах РПЛ команда Сергея Семака забила нижегородцам 11 голов.

«Локомотив» встречается с возвращенцем – «Рубином». Железнодорожники неплохо поработали (и продолжают это дело) на трансферном рынке, казанцы – полны оптимизма после камбэка в элиту. Кстати, гостям есть за что отквитаться – «Локо» обыграл «Рубин» в концовке позапрошлого сезона и стал одним из тех, кто подтолкнул тогда ещё команду Леонида Слуцкого к вылету в Первую лигу.

«Ахмат» – одно из открытий прошлого сезона, грозненцы финишировали на историческом пятом месте. Про «Крылья Советов» эпитетов меньше: команда Игоря Осинькина чудом избежала стыков. Но понятен ли фаворит в этой встрече? Ведь на бумаге, если забыть о результатах минувшего розыгрыша, «Ахмат» и «КС» – команды одного уровня.

Воскресный игровой день откроется матчем «Спартака» и «Оренбурга». Красно-белые встретятся с командой-сенсацией, которая в межсезонье не так уж и сенсационно потеряла главного тренера: Марцел Личка теперь руководит «Динамо». А что до москвичей? Они и так считались бы фаворитом встречи, а после подписания Хесуса Медины и Тео Бонгонда спартаковцы в этом статусе только укрепились. Ну и не забываем про тренерский дебют Иржи Ярошика в РПЛ.

Карпин против Евсеева – это даже звучит классно. Всем любителям ностальгии посвящается! «Ростов» сохранил лидеров и главного тренера, «Факел» сохранил место в РПЛ. И тренера, кстати, тоже. Встреча обещает быть интересной.

А не появилось ли в РПЛ очень редкое дерби – морское? Калининград омывается Балтийским морем, Сочи – Чёрным. У команд даже цвета похожи, играют они на стадионах ЧМ-2018. Последний раз «Сочи» и «Балтика» встречались пять лет назад в ФНЛ. С тех пор изменилось многое: составы, главные тренеры, место клубов в российском футболе.