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Динамо — Краснодар. Прямая трансляция
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РПЛ-2023/2024, расписание 1-го тура, кто с кем играет, «Динамо», «Краснодар», «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив»

РПЛ, 1-й тур. Всё, что нужно знать о первых матчах нового сезона чемпионата России
Константин Кринский
РПЛ-2023/2024, 1-й тур
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Как же мы соскучились!

Сегодня стартует чемпионат России. Уикенд обещает быть интересным, ведь уже в 1-м туре РПЛ нас ждут несколько интересных противостояний. Но обо всём по порядку.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
21 июля 2023, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Открывает новый сезон заруба между «Динамо» и «Краснодаром». Эти клубы претендуют на место в тройке, поэтому для них борьба за медали начинается без раскачки – в игре с прямым конкурентом. Прямо сейчас фаворита выделить трудно: у хозяев нет новичков, но сменился тренер, а у гостей и тренер остался, и как минимум одно усиление имеется – в лице Александра Эктова.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 13:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Программу субботних матчей откроет встреча «Урала» и ЦСКА. Занятно, что екатеринбуржцы последний раз побеждали армейцев в рамках чемпионата России в далёком 1995 году! Так что возможный успех команды Виктора Гончаренко точно будет историческим.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпион снова начинает сезон в гостях. «Зенит» приедет к «Пари НН» – кажется, интриг в этой вывеске нет совсем, ведь одна команда по итогам прошлого сезона взяла золото, а вторая – оказалась в стыках. В четырёх матчах РПЛ команда Сергея Семака забила нижегородцам 11 голов.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» встречается с возвращенцем – «Рубином». Железнодорожники неплохо поработали (и продолжают это дело) на трансферном рынке, казанцы – полны оптимизма после камбэка в элиту. Кстати, гостям есть за что отквитаться – «Локо» обыграл «Рубин» в концовке позапрошлого сезона и стал одним из тех, кто подтолкнул тогда ещё команду Леонида Слуцкого к вылету в Первую лигу.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ахмат» – одно из открытий прошлого сезона, грозненцы финишировали на историческом пятом месте. Про «Крылья Советов» эпитетов меньше: команда Игоря Осинькина чудом избежала стыков. Но понятен ли фаворит в этой встрече? Ведь на бумаге, если забыть о результатах минувшего розыгрыша, «Ахмат» и «КС» – команды одного уровня.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Воскресный игровой день откроется матчем «Спартака» и «Оренбурга». Красно-белые встретятся с командой-сенсацией, которая в межсезонье не так уж и сенсационно потеряла главного тренера: Марцел Личка теперь руководит «Динамо». А что до москвичей? Они и так считались бы фаворитом встречи, а после подписания Хесуса Медины и Тео Бонгонда спартаковцы в этом статусе только укрепились. Ну и не забываем про тренерский дебют Иржи Ярошика в РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Карпин против Евсеева – это даже звучит классно. Всем любителям ностальгии посвящается! «Ростов» сохранил лидеров и главного тренера, «Факел» сохранил место в РПЛ. И тренера, кстати, тоже. Встреча обещает быть интересной.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Балтика
Калининград
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А не появилось ли в РПЛ очень редкое дерби – морское? Калининград омывается Балтийским морем, Сочи – Чёрным. У команд даже цвета похожи, играют они на стадионах ЧМ-2018. Последний раз «Сочи» и «Балтика» встречались пять лет назад в ФНЛ. С тех пор изменилось многое: составы, главные тренеры, место клубов в российском футболе.

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