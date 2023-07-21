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РПЛ сезон-2023/2024: прогноз на сезон, ожидания болельщиков от клубов, исследование: «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локо»

Болельщики ЦСКА не верят в клуб, фаны «Локо» воодушевлены больше всего. Наше исследование
Полина Куимова
Ожидания болельщиков от клубов
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Изучили ожидания от выступления любимой команды в новом сезоне.

Новый сезон РПЛ стартует уже сегодня, он обещает быть как минимум не хуже предыдущего. Для этого есть сразу несколько причин: ЦСКА и «Спартак» вполне могут побороться не только за медали, но и за чемпионство, потому что есть вероятность, что «Зенит» впервые за долгое время даст осечку; «Локомотив» с Михаилом Галактионовым в прошлом сезоне выглядел довольно интересно, что тоже даёт надежду на место повыше. Марцел Личка будет строить новое «Динамо», а явных аутсайдеров в этом году попросту нет.

Перед стартом сезона мы провели небольшое исследование – спросили у болельщиков про ожидания от любимых клубов. Для этого мы запустили опрос, который в течение двух суток могли пройти все желающие. В нём было всего два вопроса:

  • нужно было выбрать любимую команду (был ещё вариант, что такой нет – после этого опрос заканчивался);
  • оценить свои ожидания от выступления клуба в грядущем сезоне по шкале от 1 до 10.

1 – это негативные настроения, ожидание худшего и полное разочарование тем, как клуб провёл межсезонье; 10 – воодушевление и вера в лучшее.

Турнирная таблица РПЛ

Результаты получились интересные – и где-то даже не совсем ожидаемые.

  • Наибольшее количество голосов (29%) сделали болельщики «Спартака». На втором месте идёт ЦСКА (15%), на третьем – «Локомотив» (13%). «Зенит» и «Динамо» по популярности ответов поделили четвёртую строчку с долей в 11%.
  • Лучшего от нового сезона ждут болельщики «Локо» – суммарно они оценили свои ожидания на 8,23. Чуть отстают «Зенит» (8,21) и «Спартак» (8,18).
  • А вот ожидания от выступления ЦСКА оказались сильно ниже того, что ждут от своих команд болельщики «Краснодара», «Ростова», «Динамо» и даже «Ахмата».
  • Меньше всего в своих командах уверены фанаты «Факела» и «Пари НН» – клубы набрали в рейтинге всего 6,5 и 6,49 соответственно.
  • В новичков РПЛ верят больше: рейтинг ожиданий для «Балтики» составил 7,34, для «Рубина» – 6,88.
Ожидания болельщиков

Ожидания болельщиков

С чем вы согласны, а с чем – нет? Может ли так выглядеть финальная таблица РПЛ в новом сезоне?

Делитесь в комментариях! Давайте обсудим стартующий чемпионат России и ваши от него ожидания.

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