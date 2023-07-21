«Мы наслаждаемся и много танцуем». Футболистка «Зенита» Кики — о своём дебютном ЧМ

В Австралии и Новой Зеландии стартовал чемпионат мира по футболу среди женских сборных. Футболистка сборной Гаити и петербургского «Зенита» Кики рассказала о первых впечатлениях от турнира.

«Австралия действительно красивая страна. Наша база находится рядом с морем, и там каждый день люди занимаются сёрфингом. По выходным там очень много народу, все катаются на волнах.

Кики в Австралии Фото: из личного архива Кики

Мы успели сходить в зоопарк, сфотографировались с кенгуру, коалами, посмотрели на огромных змей и ещё много других необычных животных. Очень красивое место.

Наши сборы с командой Гаити начались в Швейцарии, мы тренировались две недели в горах. Потом поехали в Южную Корею и провели там неделю. Играли с корейской сборной. Гол Чан Сель Ки из нашего матча разлетелся по соцсетям. Когда пошёл удар издали, мы до последнего надеялись, что наш вратарь успеет к мячу. Но мяч залетел в ворота, и мы подумали: «Вот, блин, это обидно». Потому что мы вели в счёте, а к концовке пропустили дважды, один раз – с пенальти. Но в целом мы довольны игрой нашей команды.

Есть волнение. Чемпионат мира – это очень большой турнир, и представлять там свою страну – большая ответственность. С другой стороны, надо наслаждаться этим моментом. Такое может быть раз в жизни, пробиться сюда тяжело. Кому-то это не удаётся вообще. Надо хорошо запомнить время, проведённое здесь, и наслаждаться этим.

Соперники по группе нам попались очень сильные. Чемпион Европы – Англия, чемпион Азии – Китай, а также сборная Дании. Нам надо отдать все силы и попробовать отобрать очки в каждом матче. Иначе никак. Мы готовимся к каждому сопернику, пока изучаем сборную Англии. С ними надо быть очень внимательными на поле и стараться играть свою игру, использовать свои сильные стороны и брать очки.

Гаити очень любит музыку. Мы постоянно её слушаем. А ещё поём и танцуем. Чаще всего, конечно, танцуем.

У нас все игры в группе пройдут в Австралии. Обычно ФИФА разрешает командам прилететь в город за день до игры, но в данном случае – за два дня. Так как города здесь находятся далеко друг от друга. Наша база в Перте, а игра в субботу будет в Брисбене. Это крайние города Запада и Востока – так что далеко. Физически перелёт может быть тяжёлым, но радует, что у нас будет дополнительный день до матча, чтобы прийти в себя.

Кики в Австралии Фото: из личного архива Кики

Самая сильная сборная на турнире – это США. Персонально могу выделить Алекс Морган, всех девушек в сборной Франции и сборной Бразилии, Лорен Джеймс и Алессию Руссо из Англии. Но США самые опытные, и у них хороший состав.