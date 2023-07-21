«Краснодар» забил «Динамо» трижды за 25 минут! С такой обороной Личка долго не протянет

Первый матч нового сезона РПЛ сыгран! Чемпионат России начался с дуэли зарубежных тренеров: чех Марцел Личка, возглавивший в межсезонье «Динамо», уступил в день своего дебюта сербу Владимиру Ивичу. Игра получилась богатой на голы.

У «Краснодара» пока только один новичок – фланговый защитник Эктов, игравший в прошлом сезоне как раз у Лички в «Оренбурге». «Динамо» же начало сезон РПЛ старым составом. Усилением к 1-му туру могло стать разве что возвращение из Бразилии Бальбуэны. Парагвайский центральный защитник неожиданно получил капитанскую повязку. Спорное решение тренера, учитывая, что год назад Бальбуэна не очень красиво поступил по отношению к «Динамо», приостановив контракт.

Интересно было, как Личка расположит игроков в своём дебютном матче. «Динамо» сыграло 4-4-2, при этом Смолов в паре нападающих с Тюкавиным скорее исполнял роль свободного художника. Опускался в глубину поля для приёма мяча и разгона атак, показывал, что может быть плеймейкером. С левого фланга в центр часто смещался и Нгамалё, создавая численное преимущество в определённых зонах. Обращала на себя внимание также низкая позиция Захаряна при обороне – фактически второго опорника в дуэте с Фоминым. Всё же привычнее видеть Арсена в атакующей тройке-четвёрке, но, возможно, до покупки новичка в середину поля он будет действовать на этой позиции.

В первые полтайма «Динамо» было лучше по движению и продвижению мяча, настраивая своих болельщиков на позитивную волну. Хозяева провели несколько хороших атак на скорости, эпизодами красиво комбинировали. Правда, по-настоящему голевых моментов не создавали. Чуть-чуть спешили у чужой штрафной. Сафонов, вернувшийся в основу (напомним, в финале Кубка России играл Агкацев), не имел серьёзной работы – за исключением удара Нгамалё, когда потребовался сейв вратаря после рикошета. В то же время «Динамо» неплохо прессинговало, поэтому «Краснодар» испытывал проблемы при выходе из обороны.

Но в середине первого тайма команда Лички «просела», возможно, из-за того, что до сих пор не отошла от тяжелейших нагрузок предсезонки. При давлении на оборону выяснилось, что защитникам «Динамо» не хватает слаженности во взаимодействиях, даже два парагвайца Бальбуэна и Фернандес как будто не понимали друг друга. В результате последний «привёз» гол ужасным обрезом. Фернандес просто подарил мяч сопернику, и Кордоба забил при помощи рикошета от Бальбуэны.

Завершилась же эта кошмарная 10-минутка для «Динамо» вторым пропущенным мячом – после углового. «Краснодар» успешно разыграл стандарт во многом благодаря тому же Кордобе, чья скидка превратилась в голевой пас Черникову. К Бальбуэне, Дасе и Нгамалё у Лички точно будут вопросы по этому эпизоду. Ошибки на стандартах у своих ворот – болезнь бело-голубых ещё с прошлого сезона.

В перерыве Личка поменял Макарова и перевёл Захаряна на позицию правого хавбека. Денис за тайм нанёс только один (заблокированный) удар и допустил больше всех потерь владения (12), с другой стороны, сделал три передачи под удар. Но эта перестановка не избавила «Динамо» от проблем в обороне. Любой заброс «Краснодара» на чужую треть сеял панику в линии защиты бело-голубых. На 53-й минуте хозяева подарили ещё один гол гостям – жуткий «привоз» Дасы! Израильтянин скинул мяч на свободное пространство Батчи, а тот перекинул вышедшего из ворот голкипера Шунина. Личка точно не этому учил на сборах.

При счёте 0:3 «Динамо» вообще потеряло всякую организованность сзади. Должны были забивать Ахметов, Кордоба – потащил Шунин. Кто бы мог предположить такой разгром после первого получаса игры? Тем не менее бело-голубые не опустили рук и нашли в себе силы вернуть хоть какое-то подобие интриги. Эффектная атака c участием Захаряна получилась у «Динамо», когда забивал Смолов! Наконец-то проявил себя Тюкавин, для которого голевой пас стал лишь вторым касанием в чужой штрафной за матч. Константин здорово отдал, а Фёдор не менее хорошо исполнил момент. Любопытно, что к исходу часа матча Смолов лидировал в составе «Динамо» по касаниям мяча вместе с Бальбуэной.

Завершало «Динамо» матч с атакующим трио Смолов – Грулёв – Гладышев, которое поддерживал ещё раз сменивший позицию Захарян. Однако штурма ворот «Краснодара» в концовке болельщики бело-голубых не увидели. Динамовцы выглядели тяжеловато, а команда Ивича успешно сбивала темп. Хозяева превзошли гостей по количеству ударов – 12:10, однако «быки» одержали заслуженную победу. «Краснодар» наказал ещё сырое «Динамо» Лички за ошибки.