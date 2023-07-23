Кем «Зенит» заменит Малкома. Чемпиону России придётся повторить свой трансферный рекорд?

Для руководства и спортивного блока «Зенита» одна из главных задач сегодня – поиск замены Малкому. Даже если бразилец в конце концов не уедет из Санкт-Петербурга. Потому что трансфер лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезона в «Аль-Хиляль» всё же более чем реален. Сделка может состояться в любой момент вплоть до сентября, и к тому дню, когда она будет закрыта, клуб должен понимать, кого подпишет на место Малкома. Судя по появляющимся инсайдам, у тренеров «Зенита» уже есть шорт-лист с нужными фамилиями.

Как сообщил бразильский журналист Вене Касагранде, представители чемпионов России связывались с вингером «Бенфики» Давидом Нересом, чтобы обсудить его возможный переход в «Зенит». После этого в российских СМИ появилась новость, что лиссабонский клуб потребовал за 26-летнего бразильца € 100 млн, то есть фактически послал покупателей куда подальше. Но потом авторитетное португальское издание A Bola опубликовало более точную информацию: «Бенфика» ещё не получала предложений от «Зенита». € 100 млн – это прописанные в контракте Нереса отступные, на которые указали руководители лиссабонского клуба в ответ на неформальные запросы. Разумеется, в случае конкретных переговоров речь может пойти совсем о другой сумме: «Бенфика» покупала Давида год назад за € 15,3 млн, а Transfermarkt оценивает бразильца в € 25 млн.

Вингер «Бенфики», как и Малком, – кандидат в национальную команду Бразилии. Причём за первую сборную Нерес дебютировал даже раньше зенитовца. Это случилось в марте 2019-го в товарищеском матче с Чехией. Давид, которому тогда только-только исполнилось 22 года, вышел на замену за полчаса до конца при счёте 1:1 вместо Ришарлисона и через полчаса поучаствовал голевой передачей в победном голе Габриэла Жезуса.

Следующий свой вызов в состав «селесао» в июне 2019-го Нерес отметил голом в спарринге с Гондурасом. В той встрече Давид впервые попал в стартовый состав сборной Бразилии, отыграл все 90+ минут и забил пятый мяч хозяев. Издевательски легко, словно это не молодой игрок, а опытный и на тренировке. Тренеру Тите понравилось. Он включил представлявшего тогда «Аякс» вингера в заявку национальной команды на Кубок Америки – 2019.

На сегодняшний день у Нереса семь матчей за сборную Бразилии и один гол Гондурасу. Но все семь – в том самом 2019-м. На Кубке Америки Давид выходил в основе «селесао» в первых двух турах, не совершил результативных действий и присел на скамейку. После того турнира принял участие ещё в паре товарняков, и больше Тите о нём не вспоминал. Зато в профайле у вингера записано – победитель Кубка Америки. Бразилия дошла до финала, где переиграла Перу со счётом 3:1.

Клубная карьера Нереса начиналась в «Сан-Паулу». Он уроженец финансовой столицы Бразилии и воспитанник этого клуба. Но в местной Серии А Давид успел провести всего восемь матчей – в январе 2017-го «Аякс» выкупил таланта «Сан-Паулу» за € 17,4 млн.

Начинал Нерес в клубе из Нидерландов ярко. Особенно успешным получился сезон-2018/2019. Давид выиграл с «Аяксом» чемпионский титул – свой первый трофей из шести завоёванных в Амстердаме (было ещё два золота, два Кубка страны и Суперкубок). Более того, дошёл с командой до полуфинала Лиги чемпионов. Помните сногсшибательный «Аякс» Эрика тен Хага, который в плей-офф ЛЧ выбил «Реал» и «Ювентус» с Криштиану Роналду, а потом едва не прошёл в 1/2 финала «Тоттенхэм»? Нерес забивал и «Реалу», и «Ювентусу», а технический комитет УЕФА даже включил бразильца в символическую сборную Лиги чемпионов!

Давид Нерес Фото: Denis Doyle/Getty Images

То время – лучший отрезок в карьере Нереса. Давидом интересовались «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Милан», «Арсенал», «Эвертон», «Атлетико» и «Рома». И это только клубы, о которых писали СМИ. Наверняка вариантов было больше. Вингера вызвали в сборную Бразилии перед Кубком Америки…

Однако после этого у Нереса начался спад, вызванный прежде всего травмами. В ноябре 2019-го бразилец получил повреждение колена, из-за которого пропустил 10 месяцев. А через три с небольшим месяца после возвращения случилась новая неприятность – проблема с лодыжкой. Травма вывела его из строя ещё почти на 50 дней. Когда Давид выходил на поле, он не был настолько хорош, чтобы впечатлить тренеров «Аякса» и сборной Бразилии. В клубе из Амстердама сделали ставку на других вингеров, поэтому согласились продать Нереса дешевле, чем покупали: в «Шахтёр» в январе 2022-го он ушёл всего за € 12 млн.

Впрочем, за «Шахтёр» бразилец так и не поиграл. После начала февральских событий Нерес спешно покинул Украину, а летом 2022-го «Бенфика» выкупила Давида за € 15,3 млн. Год в Португалии помог одарённому вингеру перезапустить карьеру. В минувшем сезоне он принял участие в 48 матчах всех турниров (в основе – 34), стал автором 12 мячей и 16 голевых передач. В Лиге чемпионов дважды забил «Брюгге», по разу «Ювентусу» и киевскому «Динамо» в квалификации.

Вообще, за всю карьеру в ЛЧ у Давида интереснее статистика, чем у Малкома. Первый набрал 7+4 в 33 матчах на групповых этапах и в плей-офф, а второй лишь 1+1 в 12 матчах. Поэтому размен Малкома на Нереса мог бы быть даже в пользу «Зенита». Другое дело, что за бразильца придётся заплатить «Бенфике» большие деньги. Возможно, петербургский клуб повторит трансферный рекорд и отдаст € 40 млн. В эту сумму, по официальной версии, обошлись покупки Халка и Малкома.

«Давид – тот, кто всегда хочет побеждать и работает на команду, – говорит про Нереса работавший с ним в «Аяксе» Аарон Винтер. – Кроме того, у него есть скорость, техника и умение играть в пас, а теперь он добавляет к этим качествам опыт и зрелость. Он из тех ярких футболистов, на которых ходят болельщики. В «Аяксе» Нерес научился работать в защите, что сделало его лучше».

«Зенит», по слухам, и прежде следил за Нересом. «Бенфика» же сохранила в межсезонье всех своих фланговых полузащитников и подписала свободным агентом Анхеля Ди Марию. Значит, возможная продажа Нереса не сделает дыру в составе лиссабонских «орлов».