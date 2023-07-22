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Урал — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:00 Мск
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«Урал» — ЦСКА: онлайн трансляция матчей 1-го тура РПЛ, «Пари НН» — «Зенит», «Локомотив» — «Ахмат», «Рубин» — «Крылья»

Гончаренко наконец-то обыграет ЦСКА? А Юран — Семака? 1-й тур РПЛ — онлайн. LIVE
Олег Лысенко Михаил Рождественский
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Гончаренко наконец-то обыграет ЦСКА?
Аудио-версия:
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Все четыре матча воскресенья — в одной трансляции. Залетайте!

Привет, друзья! 32-й чемпионат России начался очень многообещающе — с сенсационной победы «Краснодара» в Москве над «Динамо». В субботу, 22 июля, 1-й тур продолжится сразу четвёркой матчей, каждый из которых интересен по-своему.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 13:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА приехал в гости к своему бывшему тренеру Виктору Гончаренко. Интрига? Ещё какая!

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпион начнёт очередную защиту титула в Нижнем Новгороде. А тренерские дуэли земляков и тёзок Юрана и Семака неизменно проходят в упорной борьбе. Достаточно взглянуть на результаты — 1:0, 1:0, 1:1. Игроком «Спартака» Юран вообще оба матча у армейца Семака выиграл!

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не уйти от темы «бывших» и в столичном матче. Ведь Рашид Рахимов не только играл в «Локо», но и тренировал его. А теперь привёз в Черкизово «Рубин». Явно не за «баранкой».

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Найдёт своего зрителя и матч в Грозном. Обе команды играющие, атакующие — там тоже должно быть любопытно. Не потеряться в этом круговороте футбола вам поможет наш онлайн!

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