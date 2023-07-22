Гончаренко наконец-то обыграет ЦСКА? А Юран — Семака? 1-й тур РПЛ — онлайн. LIVE

Все четыре матча воскресенья — в одной трансляции. Залетайте!

Привет, друзья! 32-й чемпионат России начался очень многообещающе — с сенсационной победы «Краснодара» в Москве над «Динамо». В субботу, 22 июля, 1-й тур продолжится сразу четвёркой матчей, каждый из которых интересен по-своему.

ЦСКА приехал в гости к своему бывшему тренеру Виктору Гончаренко. Интрига? Ещё какая!

Чемпион начнёт очередную защиту титула в Нижнем Новгороде. А тренерские дуэли земляков и тёзок Юрана и Семака неизменно проходят в упорной борьбе. Достаточно взглянуть на результаты — 1:0, 1:0, 1:1. Игроком «Спартака» Юран вообще оба матча у армейца Семака выиграл!

Не уйти от темы «бывших» и в столичном матче. Ведь Рашид Рахимов не только играл в «Локо», но и тренировал его. А теперь привёз в Черкизово «Рубин». Явно не за «баранкой».

Найдёт своего зрителя и матч в Грозном. Обе команды играющие, атакующие — там тоже должно быть любопытно. Не потеряться в этом круговороте футбола вам поможет наш онлайн!