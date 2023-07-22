«Месси — больше, чем голы. Это доказывает поступок после игры». Восторг США от дебюта Лео

Только восторги и радость, что теперь в МЛС есть он — GOAT.

Дебюта Лионеля Месси за «Интер Майами» ждали долго – из-за сложностей оформления контракта процесс его объявления и заявки за команду затянулся, но ещё в июне инсайдеры сообщали дату, которую всем поклонникам нужно обвести в календаре: 21 июля. И вот свершилось: аргентинец вышел в матче североамериканского Кубка Лиг с мексиканским «Крус Асулем».

И сотворил магию! К 94-й минуте счёт был 1:1, но Месси зарешал в привычной манере: забил победный мяч со штрафного, не оставив сопернику даже малейшего шанса как-то помешать летящему в сетку мячу.

«Я знал, что должен забить, — сказал Месси Apple TV. – Это была последняя игра, для нас было очень важно одержать эту победу. Это новый турнир, поэтому победа придаст нам уверенности в движении вперёд».

Видео доступно на канале Major League Soccer в YouTube.

AP пишет, что на первый матч Месси съехались болельщики из разных уголков США и стран Латинской Америки. Приехали и звёздные гости, которые не смогли пропустить такое событие для американского футбола.

«В преддверии дебюта Месси по окраинам стадиона ходили толпы болельщиков: некоторые из которых были из Эквадора, а также из родной Аргентины Месси, – описывает события AP. – Некоторые, такие как Кингстон и Винн с Багам, были в чёрно-розовых футболках «Интер Майами» с десятым номером на спине. Другие были одеты в форму сборной Аргентины. Десятки стояли в очереди за мерчем команды. Еще больше людей ждали, когда их флаги и майки Месси будут запечатлены в фотобудке.

Ким Кардашьян прибыла на стадион примерно за час до начала матча с одним из своих детей в футболке «Интер Майами». Серена Уильямс и Леброн Джеймс тоже были там, и Джеймс приветствовал Месси перед игрой.

«Это безумие, — сказал владелец абонемента Кристиан Зинн, который живёт в соседнем Паркленде и присутствовал на матче со своим сыном Оливером. – Обычно мы приходим за полчаса до игры, но никогда — за два часа до игры. Мы знали, что это будет сумасшествие».

Все билеты на матч были давно проданы – ухватить счастливый билет можно было только у перекупщиков, которые увидели в ажиотаже отличную возможность пополнить свои карманы. Цены доходили до $ 110 тыс. на вторичном рынке, но прямо перед самим матчем упали до более-менее приличных – самые дальние места можно было взять за $ 200. В итоге на стадионе собрались 22 тысячи человек, которым посчастливилось увидеть тот самый гол, который уже вошёл в историю.

«Толпа праздновала – Мессимания жива и здорова, – пишет USA Today. – И на самом деле она есть в Южной Флориде и Америке в целом. Величайший игрок в мире выбрал эту команду, этот город и эту футбольную лигу, чтобы продолжить свою легендарную карьеру.

После многих лет спекуляций и интриг вокруг Месси и «Интер Майами», многих лет вопросов, может ли величайший футболист мира присоединиться к МЛС, всё казалось просто сюрреалистичным, когда это наконец произошло. Даже после первого объявления, отфотошопленных фотографий в майке, экстравагантного представления, фанатов, останавливающих его на улице, и вирусного похода в продуктовый магазин Publix это всё ещё не казалось реальным. Но на последних минутах матча мы наконец осознали это. Месси бросил вызов игре в дебютном матче. И теперь ажиотаж только растёт, поскольку его путешествие в американском футболе отлично началось».

Лионель Месси после дебютного гола в МЛС Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

«Это выглядит абсолютно нормально, но это не так, — сказал тренер «Интер Майами» Тата Мартино после матча. — Мы говорим о GOAT (greatest of all time – величайших всех времён. — Прим. «Чемпионата»)».

Гол получился настолько впечатляющим, что даже бразильский блогер IShowSpeed, известный как один из самых ярых фанатов Криштиану Роналду, сразу после удара «переобулся». В прямом эфире перед штрафным он заявил: «Если Месси забьёт это, я стану его фанатом». Обещание выполнил довольно быстро: после гола он снял майку сборной Португалии, под которой оказалась майка с именем Месси.

СМИ описывают его дебют в основном одним словом – магия. Игра Месси снова снискала лучшие эпитеты и метафоры на страницах медиа, потому что не восхищаться в этот вечер им было невозможно: страна очень долго ждала его приезда, но явно не ожидала, что на последних минутах матча он решит его исход изящным ударом со штрафного.

«Когда Месси получил мяч, когда часы уже отсчитывали последние секунды, происходило только одно, – пишет СBS Soccer. – «Майами» нужен был гол, чтобы выиграть матч, и их новая аргентинская суперзвезда забила штрафной, заработав все три очка в Кубке Лиг. Это дебют, который показывает, на что способен Месси, как далеко ему предстоит зайти и что Месси уже понимает свою роль в команде и лиге. После матча он посвятил свой гол Яну Фраю, который получил травму. Он только что присоединился к команде и забил победный гол в матче, но нашёл время, чтобы узнать молодого доморощенного игрока, страдающего от травмы. Этот поступок после матча показывает, что Месси — это больше, чем голы».

Miami Herald в самом начале статьи констатировал: «Шумиха того стоила. Дебют Лионеля Месси был настолько захватывающим, насколько кто-либо мог себе представить. И у него был сказочный финал, которого не мог представить никто».