В новом сезоне РПЛ что ни матч — сенсация! Вслед за «Динамо» провалился ЦСКА

Ощущение, что ЦСКА и «Урал» играют постоянно. Новый матч – уже четвёртая встреча с начала 2023-го. И седьмая с 16 июля прошлого года! Почти всегда побеждала московская команда – четыре раза. Ещё две игры завершились вничью (но в одном случае екатеринбуржцы выиграли по пенальти).

У главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко вообще отдельная история противостояния с бывшим клубом – семь поражений в девяти встречах. И, как вы понимаете, ни одного успеха в основное время. Но любая серия рано или поздно заканчивается. В 1-м туре для этого оказалось уж очень много предпосылок.

Главная проблема ЦСКА на старте сезона – это даже не уход Медины в «Спартак», а травмы. Лечатся Обляков, Агапов, Карраскаль. В игре за Суперкубок вылетел Дивеев. А когда на 30-й минуте матча с «Уралом» на газон присел Роша, за команду стало совсем грустно. Минус два основных центрдефа – просто кошмар. Вместо него на поле пришлось выпускать воспитанника академии Михаила Рядно. Парню всего 17. Но выхода не было – игроков на позицию просто не осталось.

К тому моменту ЦСКА уже проигрывал 0:1. На старте ни одна из команд особо не выделялась. Москвичи разве что больше владели мячом. Но без особых моментов. Впервые опасность возникла на 18-й минуте, когда гости провели быструю атаку. Мойзес пролетел по флангу и прострелил на Чалова, тот классно пробил, но Помазун вытащил. И сразу после этого забил «Урал». Причём очень красиво. Подача с углового, Акинфеев не дотянулся, и мяч аккуратно упал на Аюпова. Тому оставалось просто затащить его в ворота. Изначально показалось, что это вообще «сухой лист». Но нет – новичок команды забил в первом же официальном матче. Причём накануне 30-летия.

Через 10 минут, когда Роши уже не было на поле, Аюпов мог забить второй – Юшин класно прострелил, а Тимур хорошо пробил в касание, но мяч пролетел над перекладиной. «Урал» действительно здорово выглядел во второй части тайма. Единственный момент у ЦСКА – удар в сторону от Заболотного. Антон хорошо открылся под передачу, вылетел на Помазуна, но головой отправил мяч совсем не в ворота.

Антон Заболотный Фото: РИА Новости

Начало второго тайма – новый кошмар для ЦСКА. Мухин в борьбе с новичком «Урала» Кики подыграл себе рукой. В собственной штрафной. Арбитр не обратил внимания на эпизод, но включились видеоассистенты. Амелин подошёл к монитору и без сомнений указал на «точку». Мишкич пробил по центру, тогда как Акинфеев улетел в угол. 2:0 к 54-й минуте. Приличная заявка на победу.

Но ЦСКА всё же включился в игру. А Заболотный реабилитировался за странный момент в первом тайме. На 62-й минуте Антон удачно получил мяч после борьбы Кики с Набабкиным и с пяти метров вонзил в ворота.

Дальше замены и ожидания, что москвичи всё же смогут устроить навал. Но никто этого не дождался. Ни одного опасного момента за последние 25 минут игры. «Урал» здорово защищался, гости же совсем аморфно выглядели в атаке. Так что поражение абсолютно закономерное.

Интересно, что в чемпионате ЦСКА в последний раз проигрывал «Уралу» в 1995 году! Так что долгая серия прервалась. Не только у команды, но и у главного тренера. Теперь у него есть победа над бывшим клубом в основное время.