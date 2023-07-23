Легенда ЦСКА испортит настроение «Спартаку»? 1-й тур РПЛ — онлайн. LIVE

Приветствуем вас, друзья! Чемпионат России постепенно разгоняется, и в воскресенье, 23 июля, тремя матчами завершится 1-й тур. Откроет программу игрового дня гарантированно зажигательное противоборство «Спартака» и «Оренбурга». Вы же помните, кто сменил Личку в последнем? Бывший армеец Ярошик! А у него ну очень богатая история побед над красно-белыми! Пускай даже игроком. Дебют Иржи в РПЛ в новом качестве — это, безусловно, большое событие.
Матч «Ростов» — «Факел» интересен прежде всего противостоянием Карпина и Евсеева. Более харизматичных мужчин в современном российском футболе трудно найти.
А разве возвращение в элиту «Балтики» не заслуживает самого пристального внимания? Однозначно заслуживает. Для ещё одной легенды ЦСКА Сергея Игнашевича это тоже премьера — на руководящем уровне в РПЛ. А сориентироваться в интенсивном информационном потоке вам поможет наш большой онлайн.
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