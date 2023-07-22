Ворвался в штрафную и обыграл троих! Шедевральный гол воспитанника «Сити» в РПЛ. Видео

В матче «Ахмат» – «Крылья Советов» забит, возможно, самый яркий гол 1-го тура РПЛ. Команда Сергея Ташуева неожиданно проиграла в Грозном.

Жара в Грозном не способствовала высокому темпу, тем не менее команда Ташуева начала матч очень агрессивно, прессинговала и быстро возвращала себе мяч. При счёте 0:0 «Ахмат» нанёс шесть ударов по воротам Овсянникова, которого тренер Игорь Осинькин пока предпочитает Ломаеву, однако ни разу не попал в створ. Заводилой атак хозяев выступал вернувшийся после травмы Бериша. Косовар только в первом тайме совершил четыре успешные обводки и сделал две передачи под удар.

Но эпизодами прессингу «Ахмата» недоставало слаженности, и «Крылья Советов», прорывая его, улетали в быстрые ответные атаки. Футбол получался открытым, зрелищным. Один из таких эпизодов и привёл к голу Гарре на 13-й минуте. Настоящий шедевр в исполнении аргентинца! Воспитанник «Ман Сити» завладел мячом, пролез на дриблинге между Беришей и Быстровым, а третьим обыгранным им игроком стал новый центральный защитник «Ахмата» Челикович. Такая красота должна завершаться голом – Гарре забил.

В заявке «Крыльев Советов» отсутствовал Писарский. По ходу первого тайма получил травму и ещё один нападающий Цыпченко, который действовал в линии атаки в паре с новичком Карпицким. Дебют лучшего бомбардира чемпионата Беларуси, оформившего недавно хет-трик в ворота молодёжной сборной России, вызывал большой интерес. 19-летний форвард хорош в штрафной, вот только мяч, к сожалению, почти не доходил до Егора. За 45 минут снайпер совершил лишь шесть касаний. Его единственная встреча с мячом в штрафной едва не принесла гостям второй гол: Челикович сделал неудачный вынос, Карпицкий первым касанием обработал и вторым пробил. Но – мимо цели.

После перерыва Карпицкий на поле не вышел – «Крылья Советов» вообще остались без штатных форвардов! Тем не менее второй тайм команда Осинькина начала лучше. В первые 10–15 минут казалось, что и игроки хозяев «забыли» выйти из раздевалки. Футболисты «Ахмата» почему-то опаздывали в эпизодах, допускали разрывы между линий. Только на исходе часа матча команда Сергея Ташуева смогла выдать хороший отрезок и поддавить соперника.

Ташуев, в отличие от коллеги Осинькина, мог увеличить количество нападающих и сделал это после часа игры. Дуэт с Конате составил лучший бомбардир позапрошлого сезона РПЛ Агаларов, который совсем превратился в запасного в «Ахмате». Однако доставка мяча на форвардов оставляла желать лучшего. Игроки хозяев выглядели тяжеловато, не хватало скорости на флангах. Из 11 кроссов лишь два были точными.

Зато какая концовка получилась у матча в Грозном! На 85-й минуте «Крылья Советов» положили второй мяч. Гол Бабкина оказался похож на тот, что забил Гарре. Перешедший из «Локомотива» хавбек проскочил между двумя защитниками «Ахмата», потом на паузу уложил на газон Тодоровича и точно пробил низом. Самарцы сегодня забивали только красиво.

А в компенсированное время надежду «Ахмату» вернул Евгеньев, сыгравший рукой в собственной штрафной. Необязательный фол – пенальти. С «точки» Агаларов забил в первом же туре РПЛ.

Удар Агаларова с 11-метрового был всего вторым для хозяев в створ. «Крылья Советов» попали в створ пять раз и возвращаются в Самару с сенсационной победой.