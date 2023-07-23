8 топ-матчей понедельника: Первая лига, женский ЧМ и теннис

А еще товарняк «Реала» и «Милана». За чем следить 24 июля.

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⚽️ 5:00: «Реал» Мадрид — «Милан», товарищеский матч

Интрига: встреча двух главных команд в тренерской карьере Карло Анчелотти

Встреча «Реала» и «Милана» — классика европейского футбола. Две самые титулованные команды в истории Лиги чемпионов (14 и 7 трофеев соответственно), настоящие гранды своих стран. А ещё клубы объединяет фигура Карло Анчелотти. Наибольших успехов в тренерской карьере он добился именно с «Реалом» и «Миланом». Интересно посмотреть на то, что придумает Карло с обновлённым составом «Реала». Не меньше он изменился и у «Милана». Встреча носит товарищеский характер, но интригует. Ждём необычных решений от Анчелотти и Пиоли!

Карим Бензема в «Реале» Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

⚽️ 11:30: Германия — Марокко, ЧМ среди женских команд, группа H, 1-й тур

Интрига: старт одного из главных фаворитов ЧМ-2023

Женская сборная Германии – одна из сильнейших команд мира. По числу золотых медалей ЧМ немки уступают лишь США (2 против 4). Турнир в Австралии и Новой Зеландии – шанс взять трофей и приблизиться к американкам. Германия оказалась в непростой группе с Марокко, Колумбией и Южной Кореей. Но шансы на выход в плей-офф – неплохие. Важно успешно стартовать и обыграть Марокко. Получится ли? Узнаем завтра днём.

Футболистки сборной Германии Фото: Scott Gardiner/Getty Images

⚽️ 14:00: Бразилия — Панама, ЧМ среди женских команд, группа F, 1-й тур

Интрига: Бразилия идёт за первым золотом ЧМ в истории?

Традиционно считается, что Бразилия – главная футбольная страна. Тем удивительнее, что женская сборная ни разу не выигрывала чемпионат мира. На их счету одно серебро и одна бронза. Впереди – новая попытка порадовать страну победой. В 1-м туре Бразилии противостоит Панама. Также к ним в группу попали Франция и Ямайка. Выглядит так, будто бразильянки и француженки пройдут дальше. Но если всё было бы так просто, то вряд ли Бразилия оставалась бы без золота ЧМ. Так что одни из фаворитов могут спокойно оступиться. Тем интереснее игра.

Футболистки сборной Бразилии Фото: Justin Setterfield/Getty Images

🎾 14:30*: Элина Аванесян (Россия, 8) — Евгения Родина (Россия, SR), Лозанна, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится первое российское дерби в Лозанне?

В первый же день женского турнира в Лозанне состоится российское дерби. Восьмая ракетка турнира Элина Аванесян померится силами с Евгенией Родиной. Соперницы до этого друг с другом не играли. Чем завершится это сражение?

Элина Аванесян Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 16:00*: Мирра Андреева (Россия, 6) — Диан Парри (Франция), Лозанна, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как пройдёт для Мирры Андреевой дебютный турнир в статусе сеяной?

16-летняя Мирра Андреева уже ворвалась в топ-70 рейтинга WTA, а на турнире в Лозанне впервые оказалась в статусе сеяной теннисистки основной сетки. Как пройдёт дебют российской звёздочки? Сумеет ли она справиться с первой соперницей — француженкой Диан Парри, с которой, кстати, уже играла не так давно на «Ролан Гаррос» и уверенно победила?

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 17:30*: Хиль Белен Тайхман (Швейцария, SR) — Эрика Андреева (Россия), Лозанна, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет старшая сестра Мирры Андреевой на турнире в Лозанне?

Эрика Андреева только что одержала первую победу в грунтовом матче на турнире в Палермо. Как теперь сыграет старшая сестра Мирры Андреевой на следующем соревновании в Лозанне? Ведь её соперницей будет местная теннисистка Хиль Белен Тайхман, за которую будет болеть весь стадион.

Эрика Андреева Фото: Julian Finney/Getty Images

⚽️ 18:00: «Алания» — «Нефтехимик», Первая лига, 2-й тур

Интрига: «Алания» одержит первую победу в сезоне?

«Алания» — один из главных фаворитов на повышение по итогам сезона Первой лиги. Владикавказцы в 1-м туре сыграли вничью с «Черноморцем» (1:1), но показали хороший футбол. Шансы попасть в топ-4 у команды Олега Василенко отличные, главное – чтобы успели достроить свой стадион. Первую домашнюю игру сезона «Алания» проведёт в Грозном. Она примет «Нефтехимик» Кирилла Новикова, в 1-м туре обыгравший «Волгарь» (2:1). Бой нижнекамский клуб «Алании» точно даст, будет интересно!

Игроки «Алании» Фото: fcalania.com

⚽️ 19:30: «Химки» — «Торпедо» М, Первая лига, 2-й тур

Интрига: встреча двух клубов, покинувших РПЛ по итогам прошлого сезона

Главный матч 2-го тура – встреча между «Химками» и «Торпедо». Команды Андрея Талалаева и Жозепа Клотета покинули РПЛ по итогам сезона-2022/2023. Клубы мечтают вернуться обратно, составы под это дело собраны приличные. Но начали чемпионат команды по-разному: «Химки» неожиданно уступили «Тюмени» (1:3), а «Торпедо» обыграло махачкалинское «Динамо» (2:0). Теперь – важная очная игра. «Химкам» терять очки критично: идти после двух туров без побед никак нельзя. Поэтому в Подмосковье в понедельник вечером ожидается жаркая встреча.