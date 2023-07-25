Чья лига сильнее — у Месси или Роналду? Мы выбрали три критерия

Недавно самый популярный человек в мире (если учитывать подписчиков) сделал несколько интересных заявлений. Криштиану Роналду сказал:

Последнее высказывание заслуживает отдельного внимания. Судя по всему, «лучше» означает «сильнее», потому что в плане организации соревнований едва ли Саудовская Аравия в чём-то превосходит США. А вот в плане уровня игры – большой вопрос. Хочется понять, насколько утверждение Роналду справедливо или в нём говорит своеобразная корпоративная этика.

Сразу обозначим, что не существует точного ответа на вопрос, какая лига сильнее. Однако есть несколько косвенных показателей, которые можно посмотреть.

Transfermarkt

Один из таких показателей – стоимость футболистов. Оценки Transfermarkt имеют погрешности, но на них часто ориентируются. Стоимость всех футболистов в саудовской лиге – € 558,65 млн, а в МЛС – € 1,23 млрд. Отрыв американцев огромный (более чем в два раза), но есть важный нюанс. У них в чемпионате играет не 16, а 29 клубов.

Интересно, что самый дорогой состав в МЛС – у «Интера», который подписал Месси. Клуб из Майами оценивается в € 78,6 млн. У Саудовской Аравии есть две команды с более дорогим составом: «Аль-Хиляль» (€ 140,6 млн), «Аль-Наср» (€ 128,58 млн) и одна — чуть дешевле («Аль-Иттихад» — € 77 млн). Однако если сравнивать именно лиги, то нужно учитывать все команды, а в Саудовской Аравии 12 из 16 команд оцениваются меньше, чем в € 25 млн, тогда как в МЛС самый низкий показатель – € 29 млн. Если смотреть среднюю стоимость футболиста, то игрок из саудовской лиги стоит € 921 тыс., а из МЛС – € 1,4 млн.

Криштиану Роналду Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Рейтинги лиг

Ещё более спорный формат, но давайте посмотрим несколько версий. В январе рейтинг чемпионатов опубликовала IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики). Там Саудовская Аравия находится на 40-м месте, а США — на 43-м. Тут нужно учитывать, что с января ситуация изменилась (хотя бы в плане количества переехавших звёзд). Хотя вообще к этому рейтингу много вопросов, если на первом месте находится чемпионат Бразилии, а только потом АПЛ и Ла Лига.

Более внятным выглядит рейтинг Soccer Power Index, которым занимается аналитическая компания Twenty First Group. Здесь в топ-5 попали АПЛ, Бундеслига, Ла Лига, Серия А и Лига 1 (именно в таком порядке). В этом рейтинге МЛС оказывается уже на 16-м месте, а чемпионат Саудовской Аравии – на 58-м. То есть где-то на уровне итальянской Серии C, что выглядит с перекосом уже в другую сторону.

Лионель Месси Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Игроки топовых сборных

Ещё один показатель мы решили посмотреть сами. Для этого взяли составы топ-15 сборных по рейтингу ФИФА и увидели, сколько футболистов играет в обеих лигах. Хотя и тут, безусловно, есть свои погрешности (например, Бензема больше не игрок сборной, но уровень саудовской лиги явно поднял).

Ещё одна проблема в том, что если подходить формально, то счёт получается 18:5 в пользу МЛС. Но тут нужно учитывать, что там играют аргентинец Месси, испанец Альба, швейцарец Шакири и ещё 15 человек из сборной США. В то время как в саудовской лиге есть только хорват Брозович, португальцы Роналду и Невеш, а также марокканцы Хамдалла и Мохамеди. Если ограничиться топ-10 сборными, то счёт уже 2:3 в пользу Саудовской Аравии (Месси и Альба против Роналду, Невеша и Брозовича).

Как мы и предупреждали, нет точного ответа, прав ли Криштиану. Хотя можно сказать, что утверждение как минимум спорное. Правда, есть ещё один аргумент в его пользу. На последнем клубном чемпионате мира саудовский «Аль-Хиляль» дошёл до финала (там уступили «Реалу» – 3:5), а клубы МЛС никогда не доходили до этой стадии турнира.