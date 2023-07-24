«Зенит» снова «обокрал» конкурента, а лигу покинул русский бразилец. Трансферы недели РПЛ

Сезон РПЛ стартовал! Но клубы продолжают работу на трансферном рынке. На прошлой неделе осуществили несколько любопытных сделок. Мы по традиции собрали их в нашем дайджесте.

Жоаозиньо: «Сочи» → «Новуризонтино» (свободный агент)

Легендарный для РПЛ бразилец покинул российский чемпионат. Жоаозиньо приехал в «Краснодар» в 2011 году, а затем выступал за «Динамо» и «Сочи». В 2016 году Жоаозиньо даже получил российский паспорт! Контракт 34-летнего игрока с сочинцами завершился, вингер отправился на родину. Жоаозиньо подписал соглашение с клубом из бразильской Серии В — «Новуризонтино».

Жоаозиньо экс-футболист «Краснодара» и «Сочи» «Заканчивать с футболом не хочу — это не последний мой клуб. В дальнейшем не знаю, смогу ли вернуться в Россию, пока на могу сказать ни «да», ни «нет». Хочется пока поиграть здесь, в Бразилии. Однако про этап карьеры в России вспоминаю только с теплотой, ведь лучший её момент — игра за «Краснодар». После всех этих эмоций и жизни в этой стране на протяжении 12,5 лет могу сказать точно: Россия — моя вторая Родина! Никогда не забуду эту страну, для меня и моей семьи это второй дом».

Никита Моцпан: «Бэлць» → «Факел» (€ 150 тыс.)

Никита Моцпан Фото: ФК «Факел»

Ещё один любопытный трансфер «Факела». Воронежцы забрали 22-летнего полузащитника Никиту Моцпана. Молдаванин ранее выступал на родине за клуб «Бэлць». «Факел» приобрёл Моцпана всего за € 150 тыс. Интересно, что футболист с 2017 по 2019 год числился в академии «Рубина». Также на счету Моцпана десять матчей за сборную Молдавии. Никита уже дебютировал за клуб в матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

Страхиня Эракович: «Црвена Звезда» → «Зенит» (€ 8 млн)

Сергей Семак и Страхиня Эракович Фото: fc-zenit.ru

Большой трансфер осуществил «Зенит». И снова получилось «обокрасть» конкурента (в первый раз – с Марио Фернандесом и ЦСКА).

За € 8 млн клуб забрал у «Црвены Звезды» защитника Страхиню Эраковича. Клубы являются партнёрами, поэтому у петербуржцев было приоритетное право на покупку. Эраковичем интересовался «Спартак», обо всём даже договорились, но Страхиня в последний момент выбрал «Зенит», а красно-белые вышли из переговоров. Действующий чемпион России одержал моральную победу над принципиальным соперником. Эракович подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1». На счету Страхини пять матчей за сборную Сербии, он ездил вместе с командой на ЧМ-2022. С «Црвеной Звездой» он выиграл три чемпионата и три Кубка Сербии.

Илья Вахания: «Зенит» → «Ростов» (свободный агент)

Илья Вахания Фото: fc-zenit.ru

«Ростов» забрал у «Зенита» воспитанника петербуржского клуба. Южане на правах свободного агента взяли защитника Илью Ваханию. Срок действия контракта с 22-летним игроком не разглашается. Вахания прошёл с «Ростовом» предсезонные сборы, так как его соглашение с «Зенитом» завершилось в июне. Ранее Вахания не играл в Российской Премьер-Лиге и в Кубке России.

Максим Шнапцев: «Локо-2» → «Пари Нижний Новгород» (€ 30 тыс.)

Максим Шнапцев (справа) Фото: ФК «Пари НН»

Нижегородцы разглядели перспективу в футболисте из системы «Локомотива». За € 30 тыс. «Пари НН» забрал защитника Максима Шнапцева. 19-летний футболист не играл за основной состав «Локомотива», выступая за юношеские и молодёжные команды в ЮФЛ и МФЛ. На счету Максима также два матча за сборную России U19. Отметим, что контракт Шнапцева с командой Сергея Юрана подписан до лета 2027 года. В матче 1-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2) игрок вышел на поле на 55-й минуте, и спустя уже две минуты петербуржцы открыли счёт. Не самый лучший дебют, хотя вины Шнапцева в пропущенных голах нет.

Егор Карпицкий: «Шахтёр» Солигорск → «Крылья Советов» (€ 1 млн)

Егор Карпицкий (слева) Фото: ФК «Крылья Советов»

Самарский клуб забрал перспективного футболиста из Беларуси. «Крылья» приобрели за € 1 млн центрального нападающего Егора Карпицкого. Футболист воспитывался в системе солигорского «Шахтёра», с 2022 года выступал за основную команду. На его счету 35 матчей, в которых он забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Карпицкий дебютировал за «Крылья» в матче 1-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1). Он вышел в старте, но был заменён после перерыва.