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«Локомотив» — «Урал» — 2:1, обзор матча Кубка России, видео голов, Аюпов, Изидор, Тикнизян, 25 июля 2023 года

Команда Гончаренко «возила» «Локомотив». Но нелепый гол Изидора перевернул игру. Видео
Михаил Рождественский
Нелепый гол Изидора перевернул игру
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«Урал» сам запорол все шансы сравнять счёт. А Тикнизян снова забил!

«Локомотив» и «Урал» начали сезон противоположным образом. Первые еле спаслись от поражения в матче с «Рубином», вторые расправились с ЦСКА. Но то была РПЛ, а теперь настала очередь Кубка России. И здесь всё сложилось иначе.

Фонбет Кубок России. Группа B
25 июля 2023, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Урал
Екатеринбург
0:1 Аюпов – 8'   1:1 Изидор – 34'   2:1 Тикнизян – 49'

Глобально первый тайм поделился на два этапа, если не считать первые минуты и самую концовку. В начале «Локо», как это обычно бывает у фаворитов в домашних матчах, завладел преимуществом, но продлилось это недолго. Довольно быстро «Урал» перехватил инициативу и не отдавал её на протяжении практически половины тайма.

Уже на восьмой минуте «Урал» открыл счёт. Гол пришёл после аута: гости быстро разыграли мяч, и получился прострел на дальнюю штангу, где Марио Митай упустил Тимура Аюпова. Второй гол в двух матчах для новичка «Урала» в новом сезоне!

На этом проблемы «Локо» не закончились. «Урал» легко мог забивать второй: всего спустя две минуты убойный момент был у Алексея Каштанова, да и у других игроков возникали шансы. А у «Локо» никуда не делись проблемы в центре обороны. Пара защитников по сравнению с игрой с «Рубином» сменилась — Егор Погостнов и Иван Кузьмичёв вместо Лукаса Фассона и Евгения Морозова — а страдания продолжились. «Урал» же в такой обстановке чувствовал себя очень уверенно, да и в целом контролировал игру.

Символическая сборная 1-го тура РПЛ:
Сборная 1-го тура РПЛ. Сафонов — на воротах, а в поле сразу двое футболистов «Спартака»
Сборная 1-го тура РПЛ. Сафонов — на воротах, а в поле сразу двое футболистов «Спартака»

А потом началось медленное восстановление «Локо». Сначала команда научилась только подходить к штрафной и лупить по воротам — то мимо, то удары накрывали. Вся игра в атаке в этот период строилась на индивидуальных действиях. Отличный пример: момент Дмитрия Баринова, которому под удар выкатил Илья Самошников, прошедший четверых защитников.

В этот момент и начался второй этап. Очередным звоночком для «Урала» стал выход Вильсона Изидора один на один после умного паса Антона Миранчука — Илья Помазун спас. А вот в следующем моменте никто не спас. Изидор со второй попытки забил, причём курьёзно. Как вообще мяч заскочил в ворота?

После гола «Локо» окончательно ожил. Команда стала активнее действовать впереди и успешно заходить в штрафную. «Урал» же оказался заперт и даже не мог выбраться на чужую половину поля — соперник после потери моментально врубал контрпрессинг и создавал моменты. Но третьего гола в первом тайме не случилось.

«Локомотив» — «Урал» — 2:1

«Локомотив» — «Урал» — 2:1

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В перерыве Виктор Гончаренко сделал две замены, но вместо перекоса игры в свою пользу «Урал» пропустил. Причём по своей вине: Мингиян Бевеев ужасно «обрезался», Изидор вырезал заброс в штрафную, а Наир Тикнизян эффектно замкнул. «Рубину» в 1-м туре этот левый защитник, кстати, тоже забил. Вот такой бомбардир у «Локо»!

Явное преимущество «Локо» продержалось примерно до середины тайма, после чего «Урал» всё же пришёл в себя. Игра стала равной. Чуть больше моментов было у «Локо», но «Урал» действовал не менее остро. Илья Лантратов точно с этим согласится, ведь ему пришлось в течение нескольких минут совершить два суперсейва.

Очень близок к голу «Урал» был и в концовке. И, пожалуй, лучший момент был у Андрея Егорычева — наверное, он сам не знает, как не попал по воротам после идеального паса Гильерме Шеттине. А финальный навал ни к чему не привёл. Не помог даже Помазун, прибежавший в штрафную «Локо» на два угловых перед самым финальным свистком.

Если суммировать, матч получился крайне противоречивым. У обеих команд были периоды тотального преимущества, вскрывшие проблемы соперника. В случае с «Локо», скорее, решил класс.

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