Команда Гончаренко «возила» «Локомотив». Но нелепый гол Изидора перевернул игру. Видео

«Локомотив» и «Урал» начали сезон противоположным образом. Первые еле спаслись от поражения в матче с «Рубином», вторые расправились с ЦСКА. Но то была РПЛ, а теперь настала очередь Кубка России. И здесь всё сложилось иначе.

Глобально первый тайм поделился на два этапа, если не считать первые минуты и самую концовку. В начале «Локо», как это обычно бывает у фаворитов в домашних матчах, завладел преимуществом, но продлилось это недолго. Довольно быстро «Урал» перехватил инициативу и не отдавал её на протяжении практически половины тайма.

Уже на восьмой минуте «Урал» открыл счёт. Гол пришёл после аута: гости быстро разыграли мяч, и получился прострел на дальнюю штангу, где Марио Митай упустил Тимура Аюпова. Второй гол в двух матчах для новичка «Урала» в новом сезоне!

На этом проблемы «Локо» не закончились. «Урал» легко мог забивать второй: всего спустя две минуты убойный момент был у Алексея Каштанова, да и у других игроков возникали шансы. А у «Локо» никуда не делись проблемы в центре обороны. Пара защитников по сравнению с игрой с «Рубином» сменилась — Егор Погостнов и Иван Кузьмичёв вместо Лукаса Фассона и Евгения Морозова — а страдания продолжились. «Урал» же в такой обстановке чувствовал себя очень уверенно, да и в целом контролировал игру.

А потом началось медленное восстановление «Локо». Сначала команда научилась только подходить к штрафной и лупить по воротам — то мимо, то удары накрывали. Вся игра в атаке в этот период строилась на индивидуальных действиях. Отличный пример: момент Дмитрия Баринова, которому под удар выкатил Илья Самошников, прошедший четверых защитников.

В этот момент и начался второй этап. Очередным звоночком для «Урала» стал выход Вильсона Изидора один на один после умного паса Антона Миранчука — Илья Помазун спас. А вот в следующем моменте никто не спас. Изидор со второй попытки забил, причём курьёзно. Как вообще мяч заскочил в ворота?

После гола «Локо» окончательно ожил. Команда стала активнее действовать впереди и успешно заходить в штрафную. «Урал» же оказался заперт и даже не мог выбраться на чужую половину поля — соперник после потери моментально врубал контрпрессинг и создавал моменты. Но третьего гола в первом тайме не случилось.

«Локомотив» — «Урал» — 2:1 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В перерыве Виктор Гончаренко сделал две замены, но вместо перекоса игры в свою пользу «Урал» пропустил. Причём по своей вине: Мингиян Бевеев ужасно «обрезался», Изидор вырезал заброс в штрафную, а Наир Тикнизян эффектно замкнул. «Рубину» в 1-м туре этот левый защитник, кстати, тоже забил. Вот такой бомбардир у «Локо»!

Явное преимущество «Локо» продержалось примерно до середины тайма, после чего «Урал» всё же пришёл в себя. Игра стала равной. Чуть больше моментов было у «Локо», но «Урал» действовал не менее остро. Илья Лантратов точно с этим согласится, ведь ему пришлось в течение нескольких минут совершить два суперсейва.

Очень близок к голу «Урал» был и в концовке. И, пожалуй, лучший момент был у Андрея Егорычева — наверное, он сам не знает, как не попал по воротам после идеального паса Гильерме Шеттине. А финальный навал ни к чему не привёл. Не помог даже Помазун, прибежавший в штрафную «Локо» на два угловых перед самым финальным свистком.

Если суммировать, матч получился крайне противоречивым. У обеих команд были периоды тотального преимущества, вскрывшие проблемы соперника. В случае с «Локо», скорее, решил класс.