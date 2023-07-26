Поможет ли «Спартаку» защитник Санчес? Его выступление в АПЛ — просто провал

«Спартак» близок к подписанию Давинсона Санчеса – центрального защитника из «Тоттенхэма». Разбираемся, что об этом нужно знать.

А трансфер точно состоится?

Разговоры о Санчесе и «Спартаке» появились в начале месяца. 3 июля информацию запустило испанское издание Relevo. Следом начали появляться многочисленные подтверждения и подробности. Спустя неделю агент футболиста подтвердил, что между «Тоттенхэмом» и «Спартаком» действительно ведутся переговоры.

По информации «Чемпионата», лондонский клуб хотел получить € 13,3 млн за футболиста, а сам игрок рассчитывал на зарплату в € 3 млн в год. Контракт Санчеса с «Тоттенхэмом» рассчитан ещё на год, поэтому клуб вынужден продавать футболиста сейчас, чтобы он не ушёл бесплатно следующим летом. В 2017-м англичане заплатили «Аяксу» € 42 млн за трансфер. На тот момент колумбиец стал самым дорогим защитником в истории «Тоттенхэма» (правда, в 2022-м за Ромеро заплатили ещё больше – € 50 млн).

Давинсон Санчес Фото: Jose Miguel Fernandez/Getty Images

Мелькала информация, что в Санчесе заинтересованы «Галатасарай» и «Бетис», которые пробились в еврокубки (турецкий клуб – во второй квалификационный раунд ЛЧ, а испанский – в группу ЛЕ). Кроме того, сообщалось о желании «Страсбурга» (15-я команда Франции) забрать Санчеса. Хотя, похоже, наибольший интерес к футболисту проявляет всё-таки «Спартак». У москвичей неделю назад сорвался трансфер другого центрального защитника Эраковича – его перехватил «Зенит».

Только если с желанием «Спартака» и «Тоттенхэма» ситуация понятна, то сам футболист сомневается, судя по последним новостям. Главный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что клубы уже сошлись на € 12 млн, но ждут решения Санчеса. Вскоре The Athletic сообщил, что «Спартак» и защитник пока не договорились по условиям контракта. «Всё движется, но пока это не случилось. Давайте немного подождём», – заявил агент футболиста. При этом The Guardian утверждает, что АПЛ будет препятствовать трансферу, но заблокировать сделку не может.

Что у Санчеса по статистике в АПЛ?

А теперь давайте чуть подробнее про самого футболиста. У защитника достаточно грустное положение. Его команда провалила последний сезон, а главный тренер Антонио Конте психанул, назвал своих футболистов эгоистичными и вскоре покинул команду. «Тоттенхэм» занял восьмое место и не попал в еврокубки (хотя ещё пару месяцев назад выступал в плей-офф Лиги чемпионов). И вот в этой команде Санчес даже не проходил в основу.

В самом расцвете карьеры (в прошлом месяце исполнилось 27 лет) защитник появился в стартовом составе лишь в 8 из 38 туров АПЛ. При этом никаких травм или дисквалификаций у футболиста не было. «Тоттенхэм» играл, как правило, в три центральных защитника, но даже в эту тройку Санчес не входил. И это при том, что центральных защитников «Тоттенхэма» принято обильно критиковать – и Лангле, и Дэвиса, и Дайера, и даже Ромеро. По сути, в этом сезоне Санчес боролся с Сесеньоном за звание пятого/шестого центрального защитника.

Санчес на скамейке запасных Фото: Alex Pantling/Getty Images

Хотя предпоследний сезон у Санчеса был лучше. Он провёл на поле в два раза больше минут (1625, а не 853) и даже стал лучшим в команде по заблокированным обводкам – выигрывал такие единоборства в 68% случаев. Правда, вместе с тем ещё стал лидером команды по результативным ошибкам – три за 1625 минут (столько же у Льориса, но вратарь отыграл 3420 минут).

И всё же Санчес провёл 142 матча только в АПЛ. Участвовал в четырёх сезонах Лиги чемпионов (25 игр). А ещё ездил на ЧМ-2018 – как раз в Россию. И, кстати, уже тогда защитник играл на стадионе «Спартака». В том матче колумбийцы лишь по пенальти уступили англичанам в 1/8 финала.

А насколько Санчес подходит именно «Спартаку»?

Чтобы разобраться более детально, мы обратились к Антону Михашенку – бывшему автору «Чемпионата», а теперь тренеру-аналитику. Далее его прямая речь.

– Забавно, что если рассматривать исключительно цифры, то процент выигранных оборонительных единоборств в «Тоттенхэме» у Санчеса даже немного рос относительно прорывного сезона в «Аяксе». Это лишний раз говорит о том, что защитников не всегда можно оценивать через цифры – если мяч катится рядом с тобой, а нападающий пробегает мимо без дуэли, то это и не будет записано как проигранное единоборство. Тем не менее получается подаренный выход один на один, и в этом плане Санчес – как раз любитель подарков. Буквально только что от него подобным образом в товарняке «Тоттенхэма» убежал в победную атаку «Вест Хэм».

Давинсон Санчес Фото: Stephanie Meek/Getty Images

Защита пространства – вот большой недостаток Давинсона, который долго маскировался его скоростью и командными взаимодействиями. Это исключительно моë ощущение, но, кажется, Санчеса добила работа с Конте. Слишком много инструкций на каждый момент игры – Санчес просто такое не вывез и начал «привозить» совсем зрелищно. С более простой организацией обороны, похоже, он всë ещë может быть хорошим защитником, а для нашей лиги – вообще отличным. Скорость и лëгкие для переключений ноги всë ещë на месте, выносливость и мощь в дуэлях – тоже.

Другое дело – речь о «Спартаке». Во-первых, эта команда почти наверняка будет владеть мячом 60+ процентов времени почти в каждом матче, а значит, что оборонять пространство придëтся часто. Во-вторых, оборона пространства и особенно действия в переходах из атаки в оборону – в целом слабое место симпатичного футбола Абаскаля. В-третьих, этот симпатичный футбол Абаскаля требователен – не как Конте, конечно, но к пониманию футбола и игре ногами у тренера «Спартака» запросы точно выше среднего.

Всë это – риски, которые точно не покроет сам по себе статус многолетнего игрока АПЛ. Прогноз по Санчесу для «Спартака», скорее, оптимистичный. Сочетание ведения единоборств и скорости всë же для России по-прежнему мощное. Хотя оптимизм этот в силу факторов риска пока сдержанный.