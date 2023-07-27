Мбапп€. Алчный суперфорвард «ПСЖ» может изменить ДНК футбола

Нынешнее трансферное окно горячее жерла вулкана, чему виной распахнутые настежь двери Премьер-лиги Саудовской Аравии. Лиги с практическим неограниченным бюджетом и возможностями. На днях Министерство спорта Саудовской Аравии выделило местным клубам из бюджета страны € 19,7 млрд на трансферы до 2030 года – это около € 2,5 млрд на приобретения каждый год. С такими ресурсами клубы Королевства мгновенно превратились в ещё более щедрое место притяжения, чем Китай 5–7 лет назад.

Неудивительно, что вслед за Криштиану Роналду и другими звёздами чуть меньшего калибра в ПСА теперь манят суперфорварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. «Аль-Хиляль» предлагает парижанам € 300 млн за трансфер Донателло и € 700 млн нападающему всего за один год контракта. Сомнительно, что пребывающий в расцвете сил и голодный до побед Килиан согласится потерять год карьеры во второсортной лиге. Но такой оффер значительно расширяет для него окно возможностей в желании покинуть «ПСЖ», а также создаёт нишу для других гораздо менее талантливых футболистов.

Президент «ПСЖ» объявил, что ни один игрок не может быть важнее клуба

Пока Килиан упивается вниманием и выбирает лучший вариант, руководители парижского клуба пытаются избежать потери не только топового игрока, но и значительного финансового урона. Килиана исключили из предсезонного тура по Японии и Южной Корее, выставили на трансфер и определили крайний срок для игрока с возможностью передумать и продлить соглашение – 31 июля. И всё же в данной ситуации нападающий пребывает в гораздо более выигрышной позиции, чем год назад, когда он при подписании нового соглашения манипулировал только интересом к нему «Реала».

Мбаппе позволяет себе вызывающие выпады в адрес руководства «ПСЖ» даже несмотря на то, что катарские владельцы осчастливили его самым щедрым контрактом в европейском футболе. Президент Нассер Аль-Хелаифи слишком поздно осознал ошибку – от такого ублажения «дракона» у него лишь разыгрался аппетит. Килиан держит нос по ветру, и его определённо не устраивают прошлогодние расценки. Особенно на фоне зарабатывающих в разы больше ветеранов Роналду и Месси. Несмотря на возможные потери, парижане больше не намерены терпеть, чтобы один игрок занимал привилегированное место в клубе.

Год назад казалось, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи решил проблему Мбаппе Фото: Antonio Borga/Getty Images

Отстранение Месси в прошлом сезоне за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию, из-за которой он пропустил тренировку, стало первым проявлением жёсткой позиции клуба. «Если кто-то думает, что делает клубу одолжение, находясь здесь, и думает, что он выше клуба, ему следует уйти сейчас», – обратился Аль-Хелаифи к команде на презентации Луиса Энрике в качестве нового главного тренера «ПСЖ» несколько недель назад. В отношении Мбаппе применяется такой же подход: либо Килиан продлевает контракт, либо будет продан этим летом.

Суперфорварда не пугают угрозы руководства, он и его принципиальная мама-агент ведут себя чрезвычайно агрессивно и планируют выжать максимум в сложившейся ситуации – неважно, кто раскошелится: «ПСЖ», саудовцы или «Реал». В то же время Мбаппе не сжигает мосты окончательно. Нападающий понимает, что ультрас до момента его ухода из клуба остаются на его стороне, в том числе ещё и потому, что «ПСЖ» – клуб из его родного города. В прошлом сезоне Килиан с 212 голами стал лучшим бомбардиром красно-синих, и для него важен следующий сезон с точки зрения подготовки к чемпионату Европы летом 2024 года. Он не может просидеть его на лавке или играть где-то в футбольной глуши.

«Реал» предлагает Мбаппе € 130 млн подъёмных

Возникает ощущение дежавю в отношении очередной драмы Мбаппе и «ПСЖ» по его контракту. В течение последних трёх лет будущее форварда и призрак его перехода в «Реал» несколько раз нависали над французской столицей. Но на этот раз ощущения материально другие. С одной стороны, «ПСЖ» пытается вступить в новую эру отказа от привилегированного отношения к звёздам, а с другой – по утверждению руководства, Мбаппе дал слово, что не уйдёт бесплатно. Если так всё же произойдёт, то шесть его сезонов в Париже будут выглядеть высшим проявлением кощунства и потребительского отношения. Это даже больше, чем предательство, и в таком случае от него могут отвернуться не только парижские, но и все французские фанаты.

Судя по развитию ситуации, все эти высокопарные сюжеты про преданность, доверие и благородство – совсем не про Мбаппе. Нападающий и его окружение всегда вели себя как самые настоящие нарциссы в духе «Эй, вы все нам должны, давайте раскошеливайтесь!» Манипуляции, шантаж, использование конкурентов в качестве инструмента давления, как это было и есть с «Реалом» – таково истинное лицо улыбчивого супергероя. Все шаги Килиана слабо вяжутся с его утверждениями о том, что он не думает про деньги и на первом месте всегда стоит футбол.

Почти каждый сезон форвард начинает с давления на «ПСЖ» по поводу улучшения соглашения, и Аль-Хелаифи уже устал находиться в роли рыбака из пушкинской сказки про золотую рыбку. Килиану мало статуса столбового дворянина и вольного царя – хочет он повелевать миром, да ещё и с сохранением имиджевых прав. На такие условия впервые в своей истории соглашаются в «Реале» – лишь бы заманить строптивого француза к себе. Помимо этого, Флорентино Перес сулит нападающему € 130 млн подъёмных и чистую зарплату в € 26 млн.

Месси уже ушёл, Мбаппе — на очереди? Фото: Tim Clayton/Getty Images

В идеальном мире Мбаппе он играет в лучшей лиге мира (АПЛ или Ла Лига), но при этом гребёт деньги лопатой, словно кладёт голы на глазах у готовых платить миллиарды шейхов. В Париже уже осознали, что ублажение игроков большими деньгами не приблизит клуб к выигрышу Лиги чемпионов, а только их развратит. Риторика Килиана исключительно вызывающая и напоминает действия вымогателя: «Не заплатите требуемую сумму – умотаю к щедрым саудовцам или вообще плевать куда, лишь бы побольше нулей в контракте».

Предложенный арабами миллиард за одного игрока – это разрыв всех шаблонов, искусственная попытка изменить ДНК футбола и переписать все нормы его конституции. Сложно представить последствия такого воздействия на эволюцию игры, но мир, очевидно, уже точно не будет прежним. Жажда денег порождает нездоровые процессы, обесценивает саму суть спорта, и алчность Мбаппе – лучшая иллюстрация ближайшего будущего. Будущего с искажёнными ориентирами и трагичными последствиями.

Клубы Саудовской Аравии получили из бюджета € 19,7 млрд до 2030 года на трансферы

Вполне естественно и логично, когда уставшие от игры футбольные пенсионеры едут на заработки в экономически развитые страны с не самой глубокой культурой игры – например, как Андрес Иньеста в Японию. И заработал неплохо, и выполнил социальную функцию популяризации футбола. Но Килиан сейчас совсем другое дело – его поведение искажает всю иерархическую вертикаль футбола, ломает социальные лифты. Он словно даёт сигнал другим менее талантливым исполнителям: зачем пахать на тренировках из года в год, ведь всегда можно немножко вложиться в карьеру, а потом рвануть на Аравийский полуостров.

Неудивительно, что сегодня каждый чего-то стоящий игрок ждёт звонка из Саудовской Аравии. И в случае удачного трансфера на жирных условиях ему будет сложно находить мотивацию. Несколько лет назад таким образом мировой футбол потерял одарённого бразильца Оскара, который в 25 лет променял успешную карьеру на китайские миллионы. Учитывая, что € 1 млрд возможных затрат на Мбаппе составляет лишь 0,1% от общих активов Суверенного фонда Саудовской Аравии (ему принадлежит «Аль-Хиляль»), экспансия легионеров ожидается мощной и продолжительной.

Похоже, Килиана устроит любое развитие ситуации — главное, чтобы контракт был пожирнее Фото: Из личного архива Килиана Мбаппе

Сегодня Мбаппе обладает гораздо бóльшим набором инструментов давления на «ПСЖ», чем в прошлом году. Помимо интереса от аравийцев и мадридцев, на сторону игрока встал Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP), осудивший исключение Мбаппе из заявки «ПСЖ» на турне по Азии. «UNFP оставляет за собой право принять гражданские и уголовные меры против любого клуба, который будет вести себя таким образом», – говорится в заявлении организации.

Вариантов развития событий в ситуации Мбаппе – множество, но, чем бы ни закончилась сага, это очень плохой прецедент для футбола. Ни один игрок не имеет права быть выше клуба и диктовать условия – все знают, какими проблемами для «Барселоны» закончилось желание удержать Лионеля Месси. С Мбаппе последствия затронут не только «ПСЖ».