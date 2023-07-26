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Спортивные матчи сегодня, 27 июля 2023 — live-трансляции, расписание матчей, результаты, кто сыграет

6 топ-матчей четверга: заруба в Кубке России и Шнайдер в 1/4 Гамбурга
Михаил Георгиев
6 топ-матчей 27 июля
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Яркие события 27 июля: «Реал» против «МЮ», «Арсенал» — «Барселона», «Краснодар» примет «Спартак» и теннис.

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Посмотреть все события 26 июля в Матч-центре «Чемпионата».

Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 3:30: «Реал» Мадрид — «Манчестер Юнайтед», товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
27 июля 2023, четверг. 03:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чья новая схема окажется эффективнее?

Большой матч сыграют в США. Ожидаются топовые составы и «Реала», и «МЮ», однако почти наверняка будут сюрпризы с построениями. Инсайдер по «Реалу» Аранча Родригес уверен, что Карло Анчелотти попробует схему 4-4-2 без ромба. Тогда как Эрик тен Хаг, вероятно, снова опробует 4-3-3, причём Джейдон Санчо сыграет «ложную девятку».

Рафаэль Варан

Рафаэль Варан

Фото: Rich Schultz/Getty Images

⚽️ 5:30: «Арсенал» — «Барселона», товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
27 июля 2023, четверг. 05:30 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто качественнее усилился и лучше готов к сезону?

«Арсенал» уже вовсю играет товарищеские матчи. Команда Микеля Артеты сыграла вничью с «Нюрнбергом», разгромила сборную МЛС и проиграла «Манчестер Юнайтед». «Барса» же успела только победить «Виссел Кобе». Обе команды заметно изменились за лето: англичане купили Деклана Райса, Кая Хаверца и Юрриена Тимбера, а каталонцы вернули Ориоля Ромеу и бесплатно подписали Илкая Гюндогана и Иньиго Мартинеса. Так кто же лучше готов к сезону?

Игроки ФК «Барселона»

Игроки ФК «Барселона»

Фото: Koji Watanabe/Getty Images

⚽️ 13:15: «Интер» — «Аль-Наср», товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
27 июля 2023, четверг. 13:15 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что покажет Роналду против финалиста Лиги чемпионов?

И ещё один товарищеский матч, причём на этот раз немного экзотический. «Интер» сыграет не против европейской команды, а против «Аль-Насра» из Саудовской Аравии. В составе соперника как раз выступает Криштиану Роналду, для которого это шанс напомнить о себе болельщикам из Европы, ведь далеко не все следят за футболом на Ближнем Востоке. Что же покажет Криштиану против финалиста прошлого розыгрыша Лиги чемпионов?

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Фото: Kenta Harada/Getty Images

🎾 15:00*: Даниэль Альтмайер (Германия) — Андрей Рублёв (Россия, 2), Гамбург, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Гамбург (м). 2-й круг
27 июля 2023, четверг. 11:00 МСК
Даниэль Альтмайер
61
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: продолжит ли Андрей Рублёв победную серию?

Триумфатор прошлой недели Андрей Рублёв, завоевавший в Бостаде свой 14-й титул, не без проблем начал новую неделю. Россиянин на старте Гамбурга отыграл три матчбола, но всё же одолел испанца Бернабе Сапата-Миральеса и пробился во второй круг. А дальше ему играть с немцем Альтмайером. Интересно, что до этого игроки никогда не встречались. Сумеет ли Андрей продолжить свою победную серию, начатую в Бостаде?

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

🎾 16:00*: Бернарда Пера (США, 3) — Диана Шнайдер (Россия), Гамбург, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Гамбург (ж). 1/4 финала
27 июля 2023, четверг. 12:00 МСК
Бернарда Пера
56
США
Бернарда Пера
Б. Пера
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Диана Шнайдер
101
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Интрига: пробьётся ли Шнайдер в свой первый полуфинал в карьере?

Диана Шнайдер на турнире в Гамбурге уже показала свой лучший результат в карьере — впервые пробилась в 1/4 финала турнира WTA. За место в полуфинале 19-летняя россиянка поспорит с американкой Бернардой Перой, которая старше её на девять лет. Сумеет ли Диана улучшить свой рекорд?

Диана Шнайдер

Диана Шнайдер

Фото: Robert Prange/Getty Images

⚽️ 20:00: «Краснодар» — «Спартак», Кубок России, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Кубок России. Группа D
27 июля 2023, четверг. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли «Спартак» с сильным соперником в гостях?

Команда Гильермо Абаскаля еле победила «Оренбург» на своём поле в РПЛ, а теперь предстоит испытание посерьёзнее. «Краснодар» впечатляюще переиграл «Динамо» на выезде и ждёт красно-белых на своём поле. Выстоит ли «Спартак»? Или выяснится, что предстоящий матч — проблема не для гостей, а для «Краснодара»? Интриги хватает.

«Краснодар» — «Спартак»

«Краснодар» — «Спартак»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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