6 топ-матчей четверга: заруба в Кубке России и Шнайдер в 1/4 Гамбурга

Быстрый переход к этому материалу есть в подменю — «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 26 июля в Матч-центре «Чемпионата».

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре — для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 3:30: «Реал» Мадрид — «Манчестер Юнайтед», товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чья новая схема окажется эффективнее?

Большой матч сыграют в США. Ожидаются топовые составы и «Реала», и «МЮ», однако почти наверняка будут сюрпризы с построениями. Инсайдер по «Реалу» Аранча Родригес уверен, что Карло Анчелотти попробует схему 4-4-2 без ромба. Тогда как Эрик тен Хаг, вероятно, снова опробует 4-3-3, причём Джейдон Санчо сыграет «ложную девятку».

Рафаэль Варан Фото: Rich Schultz/Getty Images

⚽️ 5:30: «Арсенал» — «Барселона», товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто качественнее усилился и лучше готов к сезону?

«Арсенал» уже вовсю играет товарищеские матчи. Команда Микеля Артеты сыграла вничью с «Нюрнбергом», разгромила сборную МЛС и проиграла «Манчестер Юнайтед». «Барса» же успела только победить «Виссел Кобе». Обе команды заметно изменились за лето: англичане купили Деклана Райса, Кая Хаверца и Юрриена Тимбера, а каталонцы вернули Ориоля Ромеу и бесплатно подписали Илкая Гюндогана и Иньиго Мартинеса. Так кто же лучше готов к сезону?

Игроки ФК «Барселона» Фото: Koji Watanabe/Getty Images

⚽️ 13:15: «Интер» — «Аль-Наср», товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: что покажет Роналду против финалиста Лиги чемпионов?

И ещё один товарищеский матч, причём на этот раз немного экзотический. «Интер» сыграет не против европейской команды, а против «Аль-Насра» из Саудовской Аравии. В составе соперника как раз выступает Криштиану Роналду, для которого это шанс напомнить о себе болельщикам из Европы, ведь далеко не все следят за футболом на Ближнем Востоке. Что же покажет Криштиану против финалиста прошлого розыгрыша Лиги чемпионов?

Криштиану Роналду Фото: Kenta Harada/Getty Images

🎾 15:00*: Даниэль Альтмайер (Германия) — Андрей Рублёв (Россия, 2), Гамбург, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжит ли Андрей Рублёв победную серию?

Триумфатор прошлой недели Андрей Рублёв, завоевавший в Бостаде свой 14-й титул, не без проблем начал новую неделю. Россиянин на старте Гамбурга отыграл три матчбола, но всё же одолел испанца Бернабе Сапата-Миральеса и пробился во второй круг. А дальше ему играть с немцем Альтмайером. Интересно, что до этого игроки никогда не встречались. Сумеет ли Андрей продолжить свою победную серию, начатую в Бостаде?

Андрей Рублёв Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

🎾 16:00*: Бернарда Пера (США, 3) — Диана Шнайдер (Россия), Гамбург, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Шнайдер в свой первый полуфинал в карьере?

Диана Шнайдер на турнире в Гамбурге уже показала свой лучший результат в карьере — впервые пробилась в 1/4 финала турнира WTA. За место в полуфинале 19-летняя россиянка поспорит с американкой Бернардой Перой, которая старше её на девять лет. Сумеет ли Диана улучшить свой рекорд?

Диана Шнайдер Фото: Robert Prange/Getty Images

⚽️ 20:00: «Краснодар» — «Спартак», Кубок России, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Кубок России. Группа D Фонбет Кубок России. Группа D 27 июля 2023, четверг. 20:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: справится ли «Спартак» с сильным соперником в гостях?

Команда Гильермо Абаскаля еле победила «Оренбург» на своём поле в РПЛ, а теперь предстоит испытание посерьёзнее. «Краснодар» впечатляюще переиграл «Динамо» на выезде и ждёт красно-белых на своём поле. Выстоит ли «Спартак»? Или выяснится, что предстоящий матч — проблема не для гостей, а для «Краснодара»? Интриги хватает.