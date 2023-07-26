6 топ-матчей четверга: заруба в Кубке России и Шнайдер в 1/4 Гамбурга

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Программа коротко:
- ⚽️ 3:30: «Реал» Мадрид — «Манчестер Юнайтед», товарищеский матч
- ⚽️ 5:30: «Арсенал» — «Барселона», товарищеский матч
- ⚽️ 13:15: «Интер» — «Аль-Наср», товарищеский матч
- 🎾 15:00*: Даниэль Альтмайер (Германия) — Андрей Рублёв (Россия, 2), Гамбург, второй круг
- 🎾 16:00*: Бернарда Пера (США, 3) — Диана Шнайдер (Россия), Гамбург, 1/4 финала
- ⚽️ 20:00: «Краснодар» — «Спартак», Кубок России, групповой этап
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Время в материале указано по Москве.
⚽️ 3:30: «Реал» Мадрид — «Манчестер Юнайтед», товарищеский матч
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: чья новая схема окажется эффективнее?
Большой матч сыграют в США. Ожидаются топовые составы и «Реала», и «МЮ», однако почти наверняка будут сюрпризы с построениями. Инсайдер по «Реалу» Аранча Родригес уверен, что Карло Анчелотти попробует схему 4-4-2 без ромба. Тогда как Эрик тен Хаг, вероятно, снова опробует 4-3-3, причём Джейдон Санчо сыграет «ложную девятку».
Рафаэль Варан
Фото: Rich Schultz/Getty Images
⚽️ 5:30: «Арсенал» — «Барселона», товарищеский матч
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: кто качественнее усилился и лучше готов к сезону?
«Арсенал» уже вовсю играет товарищеские матчи. Команда Микеля Артеты сыграла вничью с «Нюрнбергом», разгромила сборную МЛС и проиграла «Манчестер Юнайтед». «Барса» же успела только победить «Виссел Кобе». Обе команды заметно изменились за лето: англичане купили Деклана Райса, Кая Хаверца и Юрриена Тимбера, а каталонцы вернули Ориоля Ромеу и бесплатно подписали Илкая Гюндогана и Иньиго Мартинеса. Так кто же лучше готов к сезону?
Игроки ФК «Барселона»
Фото: Koji Watanabe/Getty Images
⚽️ 13:15: «Интер» — «Аль-Наср», товарищеский матч
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: что покажет Роналду против финалиста Лиги чемпионов?
И ещё один товарищеский матч, причём на этот раз немного экзотический. «Интер» сыграет не против европейской команды, а против «Аль-Насра» из Саудовской Аравии. В составе соперника как раз выступает Криштиану Роналду, для которого это шанс напомнить о себе болельщикам из Европы, ведь далеко не все следят за футболом на Ближнем Востоке. Что же покажет Криштиану против финалиста прошлого розыгрыша Лиги чемпионов?
Криштиану Роналду
Фото: Kenta Harada/Getty Images
🎾 15:00*: Даниэль Альтмайер (Германия) — Андрей Рублёв (Россия, 2), Гамбург, второй круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
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Интрига: продолжит ли Андрей Рублёв победную серию?
Триумфатор прошлой недели Андрей Рублёв, завоевавший в Бостаде свой 14-й титул, не без проблем начал новую неделю. Россиянин на старте Гамбурга отыграл три матчбола, но всё же одолел испанца Бернабе Сапата-Миральеса и пробился во второй круг. А дальше ему играть с немцем Альтмайером. Интересно, что до этого игроки никогда не встречались. Сумеет ли Андрей продолжить свою победную серию, начатую в Бостаде?
Андрей Рублёв
Фото: Alexander Scheuber/Getty Images
🎾 16:00*: Бернарда Пера (США, 3) — Диана Шнайдер (Россия), Гамбург, 1/4 финала
*Время матча может измениться и будет уточнено
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Интрига: пробьётся ли Шнайдер в свой первый полуфинал в карьере?
Диана Шнайдер на турнире в Гамбурге уже показала свой лучший результат в карьере — впервые пробилась в 1/4 финала турнира WTA. За место в полуфинале 19-летняя россиянка поспорит с американкой Бернардой Перой, которая старше её на девять лет. Сумеет ли Диана улучшить свой рекорд?
Диана Шнайдер
Фото: Robert Prange/Getty Images
⚽️ 20:00: «Краснодар» — «Спартак», Кубок России, групповой этап
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: справится ли «Спартак» с сильным соперником в гостях?
Команда Гильермо Абаскаля еле победила «Оренбург» на своём поле в РПЛ, а теперь предстоит испытание посерьёзнее. «Краснодар» впечатляюще переиграл «Динамо» на выезде и ждёт красно-белых на своём поле. Выстоит ли «Спартак»? Или выяснится, что предстоящий матч — проблема не для гостей, а для «Краснодара»? Интриги хватает.
«Краснодар» — «Спартак»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
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