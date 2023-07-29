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Ростов — Зенит. Прямая трансляция
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РПЛ-2023/2024, 2-й тур, «Ростов» — «Зенит», трансферы футболистов между клубами, Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров, Мевля

Конец мемам про фарм-клуб? Главный трансферный партнёр «Зенита» — не «Сочи»!
Никита Паглазов
«Ростов» — «Зенит», трансферы футболистов
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За 10 лет петербуржцы с «Ростовом» совершили 34 сделки с учётом молодёжных команд!

В центральном матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Ростов» и «Зенит». Параллельно продолжается трансферная кампания. Один из последних переходов «Зенита» — обмен голкиперами с «Сочи». В Санкт-Петербург отправился Денис Адамов, а Никита Гойло – в обратном направлении. В болельщицкой среде о «Сочи» сформировался стереотип как о «фарм-клубе» «Зенита». Вы удивитесь, но за последние 10 лет чаще всего петербуржская команда заключала сделки с другим клубом. Это «Ростов».

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
29 июля 2023, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сразу оговоримся, что клубу «Сочи» всего пять лет. Одноимённый клуб в городе создали только в 2018 году на базе санкт-петербургского «Динамо». А вот с «Ростовом» сине-бело-голубые активно сотрудничали всё последнее десятилетие.

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«Ростов»: 19 сделок (8 – пришли, 11 – ушли).

Именно с «Ростовом» «Зенит» связывают самые плотные трансферные связи. Летом 2017 года в Санкт-Петербург приехали сразу пять ростовчан. Пик переходов из «Зенита» в «Ростов» — 2019-й (четыре игрока за год). За 10 лет петербуржцы получили от команды из Ростова-на-Дону всего € 1,5 млн (тут и далее данные Transfermarkt), а вот в обратном направлении проследовало € 14,45 млн. Самый дорогой трансфер между командами – Миха Мевля. Словенского защитника «Зенит» приобрёл в августе 2017 года за € 8 млн.

Миха Мевля

Миха Мевля

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Трансферы из «Зенита» в «Ростов»:

ФутболистГодСумма компенсации
Александр Бухаров2014свободный агент
Павел Могилевец2015аренда
Павел Могилевец2017€ 700 тыс.
Артур Юсупов2017аренда
Артур Юсупов2018свободный агент
Иван Новосельцев2019аренда
Евгений Чернов2019свободный агент
Миха Мевля2019аренда
Егор Бабурин2019€ 500 тыс.
Денис Терентьев2020€ 300 тыс.
Данила Прохин2021свободный агент

Трансферы из «Ростова» в «Зенит»:

ФутболистГодСумма компенсации
Иван Новосельцев2016€ 1 млн
Кристиан Нобоа2017свободный агент
Денис Терентьев2017€ 2 млн
Дмитрий Полоз2017свободный агент
Александр Ерохин2017свободный агент
Миха Мевля2017€ 8 млн
Дмитрий Чистяков2020аренда
Дмитрий Чистяков2021€ 3,25 млн

В список не включены ещё 14 сделок между клубами по переходам между академиями, молодёжными клубами, «Зенитом-2» и «Ростовом-2» (11 — из «Зенита» в «Ростов», три — в обратном направлении).

Александр Ерохин

Александр Ерохин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А кто ещё входит в пятёрку главных партнёров «Зенита»?

«Сочи»: 17 сделок (4 – пришли, 13 – ушли). Самый дорогой трансфер – Матео Кассьерра, (в «Зенит», 2022 год, € 4,5 млн).

«Рубин»: 15 сделок (7 – пришли, 8 – ушли). Самый дорогой трансфер – Соломон Рондон (в «Зенит», 2014 год, € 18 млн).

«Коринтианс»: 7 сделок (6 – пришли, 1 – ушёл). Самый дорогой трансфер – Педро (в «Зенит», перейдёт в 2024 году, € 9 млн).

«Крылья Советов», «Динамо», «Анжи»: 6 сделок («Крылья» и «Динамо» — 4 — пришли, 2 — ушли; «Анжи» — 2 — пришли, 4 — ушли). Самый дорогой трансфер – «Крылья Советов» — Йоан Молло (в «Зенит», 2017 год, € 3 млн). «Динамо» — Александр Кокорин (в «Зенит», 2016 год, € 2 млн). «Анжи» — Игорь Денисов (в «Анжи», 2013 год, € 15 млн).

Игорь Денисов

Игорь Денисов

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

«Сочи» догоняет «Ростов» в списке главных партнёров «Зенита». Главная неожиданность: нахождение в списке «Коринтианса». Всё дело в переориентации «Зенита» на бразильский рынок. Первый трансфер из «Коринтианса» состоялся летом 2022 года, а теперь клубы активно торгуют между собой. Яркий пример – сделка по обмену форварда «Зенита» Юри Алберто на защитника Роберта Ренана, Эдуардо Кейроса, продление аренды Густаво Мантуана и право приоритетной покупки Педро (приедет в 2024 году). Также в Бразилию отправился вратарь Иван Куарежма.

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