Конец мемам про фарм-клуб? Главный трансферный партнёр «Зенита» — не «Сочи»!

За 10 лет петербуржцы с «Ростовом» совершили 34 сделки с учётом молодёжных команд!

В центральном матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Ростов» и «Зенит». Параллельно продолжается трансферная кампания. Один из последних переходов «Зенита» — обмен голкиперами с «Сочи». В Санкт-Петербург отправился Денис Адамов, а Никита Гойло – в обратном направлении. В болельщицкой среде о «Сочи» сформировался стереотип как о «фарм-клубе» «Зенита». Вы удивитесь, но за последние 10 лет чаще всего петербуржская команда заключала сделки с другим клубом. Это «Ростов».

Сразу оговоримся, что клубу «Сочи» всего пять лет. Одноимённый клуб в городе создали только в 2018 году на базе санкт-петербургского «Динамо». А вот с «Ростовом» сине-бело-голубые активно сотрудничали всё последнее десятилетие.

«Ростов»: 19 сделок (8 – пришли, 11 – ушли).

Именно с «Ростовом» «Зенит» связывают самые плотные трансферные связи. Летом 2017 года в Санкт-Петербург приехали сразу пять ростовчан. Пик переходов из «Зенита» в «Ростов» — 2019-й (четыре игрока за год). За 10 лет петербуржцы получили от команды из Ростова-на-Дону всего € 1,5 млн (тут и далее данные Transfermarkt), а вот в обратном направлении проследовало € 14,45 млн. Самый дорогой трансфер между командами – Миха Мевля. Словенского защитника «Зенит» приобрёл в августе 2017 года за € 8 млн.

Миха Мевля Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Трансферы из «Зенита» в «Ростов»:

Футболист Год Сумма компенсации Александр Бухаров 2014 свободный агент Павел Могилевец 2015 аренда Павел Могилевец 2017 € 700 тыс. Артур Юсупов 2017 аренда Артур Юсупов 2018 свободный агент Иван Новосельцев 2019 аренда Евгений Чернов 2019 свободный агент Миха Мевля 2019 аренда Егор Бабурин 2019 € 500 тыс. Денис Терентьев 2020 € 300 тыс. Данила Прохин 2021 свободный агент

Трансферы из «Ростова» в «Зенит»:

Футболист Год Сумма компенсации Иван Новосельцев 2016 € 1 млн Кристиан Нобоа 2017 свободный агент Денис Терентьев 2017 € 2 млн Дмитрий Полоз 2017 свободный агент Александр Ерохин 2017 свободный агент Миха Мевля 2017 € 8 млн Дмитрий Чистяков 2020 аренда Дмитрий Чистяков 2021 € 3,25 млн

В список не включены ещё 14 сделок между клубами по переходам между академиями, молодёжными клубами, «Зенитом-2» и «Ростовом-2» (11 — из «Зенита» в «Ростов», три — в обратном направлении).

Александр Ерохин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А кто ещё входит в пятёрку главных партнёров «Зенита»?

«Сочи»: 17 сделок (4 – пришли, 13 – ушли). Самый дорогой трансфер – Матео Кассьерра, (в «Зенит», 2022 год, € 4,5 млн).

«Рубин»: 15 сделок (7 – пришли, 8 – ушли). Самый дорогой трансфер – Соломон Рондон (в «Зенит», 2014 год, € 18 млн).

«Коринтианс»: 7 сделок (6 – пришли, 1 – ушёл). Самый дорогой трансфер – Педро (в «Зенит», перейдёт в 2024 году, € 9 млн).

«Крылья Советов», «Динамо», «Анжи»: 6 сделок («Крылья» и «Динамо» — 4 — пришли, 2 — ушли; «Анжи» — 2 — пришли, 4 — ушли). Самый дорогой трансфер – «Крылья Советов» — Йоан Молло (в «Зенит», 2017 год, € 3 млн). «Динамо» — Александр Кокорин (в «Зенит», 2016 год, € 2 млн). «Анжи» — Игорь Денисов (в «Анжи», 2013 год, € 15 млн).

Игорь Денисов Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

«Сочи» догоняет «Ростов» в списке главных партнёров «Зенита». Главная неожиданность: нахождение в списке «Коринтианса». Всё дело в переориентации «Зенита» на бразильский рынок. Первый трансфер из «Коринтианса» состоялся летом 2022 года, а теперь клубы активно торгуют между собой. Яркий пример – сделка по обмену форварда «Зенита» Юри Алберто на защитника Роберта Ренана, Эдуардо Кейроса, продление аренды Густаво Мантуана и право приоритетной покупки Педро (приедет в 2024 году). Также в Бразилию отправился вратарь Иван Куарежма.

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