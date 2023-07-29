Конец мемам про фарм-клуб? Главный трансферный партнёр «Зенита» — не «Сочи»!

В центральном матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Ростов» и «Зенит». Параллельно продолжается трансферная кампания. Один из последних переходов «Зенита» — обмен голкиперами с «Сочи». В Санкт-Петербург отправился Денис Адамов, а Никита Гойло – в обратном направлении. В болельщицкой среде о «Сочи» сформировался стереотип как о «фарм-клубе» «Зенита». Вы удивитесь, но за последние 10 лет чаще всего петербуржская команда заключала сделки с другим клубом. Это «Ростов».
Сразу оговоримся, что клубу «Сочи» всего пять лет. Одноимённый клуб в городе создали только в 2018 году на базе санкт-петербургского «Динамо». А вот с «Ростовом» сине-бело-голубые активно сотрудничали всё последнее десятилетие.
«Ростов»: 19 сделок (8 – пришли, 11 – ушли).
Именно с «Ростовом» «Зенит» связывают самые плотные трансферные связи. Летом 2017 года в Санкт-Петербург приехали сразу пять ростовчан. Пик переходов из «Зенита» в «Ростов» — 2019-й (четыре игрока за год). За 10 лет петербуржцы получили от команды из Ростова-на-Дону всего € 1,5 млн (тут и далее данные Transfermarkt), а вот в обратном направлении проследовало € 14,45 млн. Самый дорогой трансфер между командами – Миха Мевля. Словенского защитника «Зенит» приобрёл в августе 2017 года за € 8 млн.
Миха Мевля
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Трансферы из «Зенита» в «Ростов»:
|Футболист
|Год
|Сумма компенсации
|Александр Бухаров
|2014
|свободный агент
|Павел Могилевец
|2015
|аренда
|Павел Могилевец
|2017
|€ 700 тыс.
|Артур Юсупов
|2017
|аренда
|Артур Юсупов
|2018
|свободный агент
|Иван Новосельцев
|2019
|аренда
|Евгений Чернов
|2019
|свободный агент
|Миха Мевля
|2019
|аренда
|Егор Бабурин
|2019
|€ 500 тыс.
|Денис Терентьев
|2020
|€ 300 тыс.
|Данила Прохин
|2021
|свободный агент
Трансферы из «Ростова» в «Зенит»:
|Футболист
|Год
|Сумма компенсации
|Иван Новосельцев
|2016
|€ 1 млн
|Кристиан Нобоа
|2017
|свободный агент
|Денис Терентьев
|2017
|€ 2 млн
|Дмитрий Полоз
|2017
|свободный агент
|Александр Ерохин
|2017
|свободный агент
|Миха Мевля
|2017
|€ 8 млн
|Дмитрий Чистяков
|2020
|аренда
|Дмитрий Чистяков
|2021
|€ 3,25 млн
В список не включены ещё 14 сделок между клубами по переходам между академиями, молодёжными клубами, «Зенитом-2» и «Ростовом-2» (11 — из «Зенита» в «Ростов», три — в обратном направлении).
Александр Ерохин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
А кто ещё входит в пятёрку главных партнёров «Зенита»?
«Сочи»: 17 сделок (4 – пришли, 13 – ушли). Самый дорогой трансфер – Матео Кассьерра, (в «Зенит», 2022 год, € 4,5 млн).
«Рубин»: 15 сделок (7 – пришли, 8 – ушли). Самый дорогой трансфер – Соломон Рондон (в «Зенит», 2014 год, € 18 млн).
«Коринтианс»: 7 сделок (6 – пришли, 1 – ушёл). Самый дорогой трансфер – Педро (в «Зенит», перейдёт в 2024 году, € 9 млн).
«Крылья Советов», «Динамо», «Анжи»: 6 сделок («Крылья» и «Динамо» — 4 — пришли, 2 — ушли; «Анжи» — 2 — пришли, 4 — ушли). Самый дорогой трансфер – «Крылья Советов» — Йоан Молло (в «Зенит», 2017 год, € 3 млн). «Динамо» — Александр Кокорин (в «Зенит», 2016 год, € 2 млн). «Анжи» — Игорь Денисов (в «Анжи», 2013 год, € 15 млн).
Игорь Денисов
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
«Сочи» догоняет «Ростов» в списке главных партнёров «Зенита». Главная неожиданность: нахождение в списке «Коринтианса». Всё дело в переориентации «Зенита» на бразильский рынок. Первый трансфер из «Коринтианса» состоялся летом 2022 года, а теперь клубы активно торгуют между собой. Яркий пример – сделка по обмену форварда «Зенита» Юри Алберто на защитника Роберта Ренана, Эдуардо Кейроса, продление аренды Густаво Мантуана и право приоритетной покупки Педро (приедет в 2024 году). Также в Бразилию отправился вратарь Иван Куарежма.
Отдаём статус фарм-клуба «Зенита» ростовчанам?
- 29 июля 2023
-
13:00
-
12:48
-
12:42
-
12:35
-
12:30
-
12:28
-
12:27
-
12:10
-
12:00
-
12:00
-
11:43
-
11:40
-
11:40
-
11:30
-
11:24
-
11:18
-
11:16
-
11:14
-
11:10
-
11:00
-
10:58
-
10:52
-
10:50
-
10:39
-
10:34
-
10:30
-
10:28
-
10:17
-
10:14
-
10:01
-
10:00
-
09:57
-
09:52
-
09:52
-
09:44