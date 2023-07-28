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Как же достали трансферы футболистов в Саудовскую Аравию – Роналду, Бензема, Канте, Малком, Хендерсон, Верратти, Фирмино

Как же достали трансферы в Саудовскую Аравию!
Григорий Телингатер
Карим Бензема
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Футбольный ландшафт не просто меняется, а вообще размывается. Колонка Григория Телингатера.

Честно, уже надоело смотреть, как топовые футболисты уезжают в Саудовскую Аравию. То Малкома забрали, то Хендерсона, то Мареза. И так каждый день. Мане, Сент-Максимен и Фабиньо на подходе. Ощущение, что между зрителем и футболом встал кто-то третий. И он упорно ворует у меня любимую игру. Отщипывает от неё по чуть-чуть и с каждым разом всё больше. Забирает одного знакомого за другим, а сделать ничего нельзя. Футболисты, которые стали близки за столько лет, уходят в пустоту.

Давайте честно. Никто не смотрит чемпионат Саудовской Аравии. Даже с самым популярным человеком в мире (судя по подписчикам). Уверен, 99% наших читателей ни разу не видели хотя бы один матч этой лиги полностью. Я натыкался разве что на несколько голов Роналду в соцсетях. Увидеть за полгода пару ударов по воротам и 0 матчей – это реально как потерять игрока. Он вроде есть, а вроде и нет. Просто где-то существует в жёлто-синей футболке.

Криштиану Роналду в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду в Саудовской Аравии

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Кстати, о форме. Ощущение, что у «Аль-Насра» какая-то доисторическая форма «Ростова». Готовы тратить миллиард на одного футболиста (€ 300 млн – для «ПСЖ» и € 700 млн – для Мбаппе), но будто не могут нанять нормального дизайнера. «Венеция» может договориться и сделать красивое, а «Аль-Наср» – нет. Саудиты же хотят войти в топ-5 лиг мира, но и содержание, и обёртка не соответствуют. Примерно с тем же успехом на этот статус может претендовать МЛС.

«Чемпионат» уже подробно рассказывал, как всё это выглядит со стороны Саудовской Аравии. Такая вот попытка диверсифицировать экономику, чтобы в будущем зарабатывать не только на полезных ископаемых, но и на туризме. Ну и вообще повысить авторитет страны.

Большой разбор по лиге, которая становится всё более заметной
Зачем Саудовская Аравия разрывает футбольный рынок. Это совсем не то, что делал Китай
Зачем Саудовская Аравия разрывает футбольный рынок. Это совсем не то, что делал Китай

Только всё ещё тяжело представить, чтобы толпы туристов ехали в Саудовскую Аравию. Да и в плане имиджа… Европейские клубы и футболисты со всего мира просто едут сказочно заработать. За деньги – да. Какой имидж у такой страны? Статус дойной коровы, которая платит значительно выше рынка.

Радует, что Мбаппе не повёлся и сразу смахнул предложение от «Аль-Хиляля». Если бы ещё и этот трансфер случился, то у статьи была бы уже другая эмоция. Не факт, что цензурная. Предлагать главному футболисту современности в 24 года, по сути, приостановить карьеру на сезон? О таком даже думать страшно, но и без Мбаппе тенденция очевидна.

Подраздел «Саудовская Аравия» на нашем сайте

Подраздел «Саудовская Аравия» на нашем сайте

Мы на сайте даже сделали отдельную вкладку в разделе «Футбол», чтобы было удобнее следить за всем круговоротом трансферов в Саудовскую Аравию. Министерство спорта выделило ещё € 19 млрд до 2030 года. Это же сколько футболистов можно купить на такие деньги? То есть, судя по всему, эта история не закроется так же быстро, как в случае с Китаем. И ещё большой вопрос, насколько это хорошо.

Тут нужно разделять. Для футболистов такое, само собой, только в радость. Они имеют возможность шикарно заработать. И я бы тут не стал критиковать самих игроков. Неизвестно, как я или вы поступили бы в такой ситуации. Мы в ней просто не окажемся. Для европейских команд трансферы в Саудовскую Аравию тоже в радость. Итальянские топ-клубы вообще поголовно испытывают финансовые проблемы и довольствуются теми, кто не подошёл АПЛ (от Пабло Мари до Кристиана Пулишича). Им крайне важно заработать – ещё не все отошли от коронавирусного спада выручки.

Роберто Фирмино в новом клубе

Роберто Фирмино в новом клубе

Фото: Al Ahli

Только вот пока клубы и игроки становятся богаче, наши любимые турниры беднеют в плане зрелищности. В Саудовскую Аравию уезжают не только звёзды, которым 30+ лет, но и весьма крутые игроки в самом расцвете. Например, тот же Малком, выдавший классный сезон. Или Сергей Милинкович-Савич, который пробился с «Лацио» в Лигу чемпионов. Да и если брать старичков, то на Бензема хотелось ещё смотреть и смотреть. Но больше не судьба.

Российский тренер побывал в саудовской лиге до того, как это стало мейнстримом:
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