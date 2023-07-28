Как же достали трансферы в Саудовскую Аравию!

Честно, уже надоело смотреть, как топовые футболисты уезжают в Саудовскую Аравию. То Малкома забрали, то Хендерсона, то Мареза. И так каждый день. Мане, Сент-Максимен и Фабиньо на подходе. Ощущение, что между зрителем и футболом встал кто-то третий. И он упорно ворует у меня любимую игру. Отщипывает от неё по чуть-чуть и с каждым разом всё больше. Забирает одного знакомого за другим, а сделать ничего нельзя. Футболисты, которые стали близки за столько лет, уходят в пустоту.

Давайте честно. Никто не смотрит чемпионат Саудовской Аравии. Даже с самым популярным человеком в мире (судя по подписчикам). Уверен, 99% наших читателей ни разу не видели хотя бы один матч этой лиги полностью. Я натыкался разве что на несколько голов Роналду в соцсетях. Увидеть за полгода пару ударов по воротам и 0 матчей – это реально как потерять игрока. Он вроде есть, а вроде и нет. Просто где-то существует в жёлто-синей футболке.

Криштиану Роналду в Саудовской Аравии Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Кстати, о форме. Ощущение, что у «Аль-Насра» какая-то доисторическая форма «Ростова». Готовы тратить миллиард на одного футболиста (€ 300 млн – для «ПСЖ» и € 700 млн – для Мбаппе), но будто не могут нанять нормального дизайнера. «Венеция» может договориться и сделать красивое, а «Аль-Наср» – нет. Саудиты же хотят войти в топ-5 лиг мира, но и содержание, и обёртка не соответствуют. Примерно с тем же успехом на этот статус может претендовать МЛС.

«Чемпионат» уже подробно рассказывал, как всё это выглядит со стороны Саудовской Аравии. Такая вот попытка диверсифицировать экономику, чтобы в будущем зарабатывать не только на полезных ископаемых, но и на туризме. Ну и вообще повысить авторитет страны.

Только всё ещё тяжело представить, чтобы толпы туристов ехали в Саудовскую Аравию. Да и в плане имиджа… Европейские клубы и футболисты со всего мира просто едут сказочно заработать. За деньги – да. Какой имидж у такой страны? Статус дойной коровы, которая платит значительно выше рынка.

Радует, что Мбаппе не повёлся и сразу смахнул предложение от «Аль-Хиляля». Если бы ещё и этот трансфер случился, то у статьи была бы уже другая эмоция. Не факт, что цензурная. Предлагать главному футболисту современности в 24 года, по сути, приостановить карьеру на сезон? О таком даже думать страшно, но и без Мбаппе тенденция очевидна.

Подраздел «Саудовская Аравия» на нашем сайте

Мы на сайте даже сделали отдельную вкладку в разделе «Футбол», чтобы было удобнее следить за всем круговоротом трансферов в Саудовскую Аравию. Министерство спорта выделило ещё € 19 млрд до 2030 года. Это же сколько футболистов можно купить на такие деньги? То есть, судя по всему, эта история не закроется так же быстро, как в случае с Китаем. И ещё большой вопрос, насколько это хорошо.

Тут нужно разделять. Для футболистов такое, само собой, только в радость. Они имеют возможность шикарно заработать. И я бы тут не стал критиковать самих игроков. Неизвестно, как я или вы поступили бы в такой ситуации. Мы в ней просто не окажемся. Для европейских команд трансферы в Саудовскую Аравию тоже в радость. Итальянские топ-клубы вообще поголовно испытывают финансовые проблемы и довольствуются теми, кто не подошёл АПЛ (от Пабло Мари до Кристиана Пулишича). Им крайне важно заработать – ещё не все отошли от коронавирусного спада выручки.

Роберто Фирмино в новом клубе Фото: Al Ahli

Только вот пока клубы и игроки становятся богаче, наши любимые турниры беднеют в плане зрелищности. В Саудовскую Аравию уезжают не только звёзды, которым 30+ лет, но и весьма крутые игроки в самом расцвете. Например, тот же Малком, выдавший классный сезон. Или Сергей Милинкович-Савич, который пробился с «Лацио» в Лигу чемпионов. Да и если брать старичков, то на Бензема хотелось ещё смотреть и смотреть. Но больше не судьба.