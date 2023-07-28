«Я был вынужден отказаться от мечты». ЦСКА нашёл «нового Марио Фернандеса» во Франции

ЦСКА — пожалуй, единственный российский топ-клуб, за который по-настоящему тревожно в начале нового сезона. Команда, нуждавшаяся в усилении ещё в ходе прошлой кампании, пока что лишь ослабла. Но за последние дни появились положительные сигналы. ЦСКА работает сразу по нескольким потенциальным новичкам, так что теперь клубу нужно завершить все сделки, а главному тренеру Владимиру Федотову — интегрировать футболистов в состав.

Одним из этих новичков в скором времени может стать левый защитник «Клермона» Нето Боржес. По нашей информации, ЦСКА нацелился на бразильца, а тот готов переехать в Россию. В данный момент руководство московского клуба ведёт переговоры с агентом игрока. Проблемой может стать обсуждение с самим «Клермоном». Французы хотят за Боржеса € 5 млн, а ЦСКА, учитывая, что у футболиста остался год по контракту, не готов платить более € 3 млн.

Пока Боржес ещё не в ЦСКА, но познакомиться с ним поближе мы можем уже сейчас. Это футболист с интересной судьбой.

Боржес чуть не остался без карьеры из-за проблем с деньгами

Классическая история для бразильских игроков. Нето родился в небогатой семье в небольшом городе с населением 50 тысяч человек, поэтому его судьба — про преодоление. Каждый день в период с 10 до 14 лет парню приходилось ездить на тренировки в Салвадор, стольцу штата Баия, которая находилась в полутора часах езды от дома. Эти путешествия дорого обходились семье, и в один день их пришлось прекратить.

«Однажды мама просто сказала мне, что мы больше не можем позволить себе такие поездки, — рассказывал Боржес в прошлогоднем интервью пресс-службе французской лиги. — В тот момент мне было тяжело, потому что я был вынужден отказаться от мечты. Я вернулся домой и на протяжении четырёх лет играл на очень низком уровне за маленький клуб в родном городе».

Нето Боржес в начале карьеры Фото: Mats Andersson/Getty Images

Судьбоносный момент в жизни Боржеса наступил, когда ему было 18 лет. Друг семьи по имени Марсело, работавший агентом, предложил парню отправиться играть в Сержипи, небольшой штат на севере Бразилии. Нето и его родители понимали, что это не самый заманчивый вариант, но, по словам футболиста, ему всё равно было нечего терять, поэтому он согласился.

В Сержипи события стали развиваться по, как говорит Боржес, «слегка безумному» сценарию. В течение одного года он поиграл за три разных команды: «Бока Жуниор» (не путать с «Бока Хуниорс»), «Итабаяну» и «Турабао». Такого он, разумеется, не ожидал. К тому моменту Нето играл только в Серии Д, четвёртом бразильском дивизионе. Но в конце 2017 года подвернулась возможность уехать в Европу, которую игрок не упустил.

«Со мной впервые связался агент, с которым мы работаем по сей день, и рассказал о варианте с переходом в «Хаммарбю», — рассказывал Боржес. — Спустя несколько дней я отправился на медосмотр в Швецию, потом вернулся в Бразилию, чтобы отметить Новый год, и в начале января присоединился к новой команде».

Поначалу Боржес вообще не умел защищаться. Но в итоге исполнил мечту

Нередкое явление, когда футболисты начинают играть на одной позиции, а впоследствии меняют амплуа. Подробнее рассказывал сам Боржес:

— Пару лет назад я бы сказал, что способен играть исключительно в атаке. Но сейчас моя игра гораздо более сбалансированная: я знаю, как обороняться, и в то же время умею подключаться вперёд в нужный момент. В юности я играл вингера или «десятку». Потом в «Витории», когда мне было 14 лет, тренер опустил меня на позицию крайнего защитника. Мне всегда говорили: «Нето, ты должен научиться защищаться!» Так что пришлось учиться.

Так получилось, что Боржес превратился в одного из тех футболистов, кто часто меняет команды. В «Хаммарбю» он провёл всего год. Потом был трансфер в бельгийский «Генк» за € 2 млн, который стал для шведского клуба рекордной продажей на тот момент. Но и там Нето не задержался. По словам самого футболиста, ему было трудно переключиться на роль защитника.

«В Бельгии из-за этого у меня не очень получилось, — рассказывал Боржес. — Это чемпионат с отличными вингерами, поэтому у крайних защитников очень много оборонительной работы. Тогда я всё ещё развивался, и мне пришлось пройти через множество изменений. Нужно было много обороняться и при этом не забывать об атаке. Но сейчас я полноценный крайний защитник».

В течение трёх лет Боржес съездил в две аренды — на родину в «Васко да Гама» и в португальскую «Тонделу». Вторая командировка получилась особенно продуктивной. В сезоне-2021/2022 Нето отыграл 35 матчей (суммарно более 2,5 тысячи минут) и оформил 3+5 по гол+пас.

Контракт с «Генком» подошёл к концу, и у Боржеса появилась возможность сделать новый шаг в карьере. И этот шаг стал, по сути, исполнением мечты. Летом 2022-го бразилец отправился в «Клермон» — клуб французской Лиги 1.

Нето Боржес в «Клермоне» Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС

«Я знал о Лиге 1, но практически ничего не слышал о городе, так что полез искать информацию в интернете, — вспоминал Нето. — Я был впечатлён проектом клуба и тем, как он работает. Все знают, что такое чемпионат Франции, и каждый футболист мечтает играть в одной из пяти главных европейских лиг.

Я тоже всегда хотел играть в одной из больших лиг. Но, несмотря на эти мечты, я не верил и говорил себе, что это невозможно. Я играл в маленьких бразильских лигах и не представлял, что однажды смогу попасть в Европу. Это была просто мечта, но теперь я играю во Франции. Моя история показывает, что нужно всегда стремиться к большему».

Бразильские футболисты в большом количестве играют по всему миру, поэтому принято считать, что у них, в отличие от тех же аргентинцев, всё замечательно с адаптацией к новым условиям. Но Нето признавался, что для него это непростой процесс, да и постоянные переезды ему не нравятся.

«Это всегда нелегко! — говорил Боржес. — Во Франции мне в очередной раз пришлось учить новый язык, изучать новую культуру. Мы с женой обсуждали это и пришли к выводу, что хотим найти место, которое станет для нас настоящим домом. Я немного устал быть «чужаком». Хочу иметь возможность строить долгосрочные планы. Пока не знаю, что это будет за место, но мне и моей семье нужна стабильность. Нашему сыну шесть месяцев, и это не лучший момент, чтобы переезжать каждый год».

В любом случае переход в «Клермон» стал для Боржеса отличным решением. Команда, закончившая предыдущий сезон на 17-м месте, взлетела на восьмую строчку и оказалась рядом с такими клубами, как «Монако» и «Лион». Для Нето сезон тоже стал знаковым: 34 матча, 2924 минуты на поле (рекорд за всю карьеру), три гола и три ассиста.

Что это вообще за футболист?

Небольшая характеристика для Боржеса. Защитнику 26 лет, и для крайнего защитника у него нетипично большой рост — 185 см. В связи с этим Нето хорош в игре головой и борьбе за мяч. Также Боржес, что характерно для бразильцев, достаточно техничен и умеет использовать дриблинг.

Разумеется, есть и минусы. Главный недостаток — дисциплина. В прошлом сезоне Нето дважды оставлял «Клермон» в меньшинстве: в проигранном матче с «Лорьяном» получил вторую жёлтую карточку в начале второго тайма, а в игре с «Анже» заработал прямую красную перед самым перерывом, но «Клермон» удержал победный счёт.

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции Боржес играл важную роль для «Клермона», и статистика это подтверждает:

Нето третий в команде по успешным попыткам продвижения мяча к штрафной соперника (69);

четвёртый по отданным продвигающим передачам (100) и первый по полученным (189).

По характеристикам Боржес отдалённо напоминает Марио Фернандеса. Так что не исключено, что ЦСКА нашёл нового бразильца под основу, хоть и не на правый фланг, а на левый. Осталось только отработать сам трансфер.