10 топ-событий субботы: РПЛ, женский ЧМ и Формула-1

Яркие события 29 июля: много футбола весь день и бонусом Гран-при Бельгии.

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Программа коротко:

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⚽️ 10:30: Швеция — Италия, ЧМ среди женских команд, группа G, 2-й тур

Интрига: решающий матч в борьбе за выход из группы

Сборные Швеции и Италии – главные претенденты группы G на выход в 1/8 финала чемпионата мира. В 1-м туре обе команды взяли по три очка и обе благодаря голам в концовке. Шведки одержали волевую победу в матче с ЮАР – решающим стал мяч, забитый Амандой Илестедт на 90-й минуте, а итальянки одолели аргентинок благодаря единственному голу Кристианы Джирелли после выхода на замену на 87-й минуте. В последний раз команды встречались в финале Кубка Алгарве в феврале прошлого года и смогли определить победителя только в серии пенальти.

Сборные Швеции и Италии — главные претенденты группы G на выход в 1/8 финала Фото: DeFodi Images via Getty Images

⚽️13:00: «Кавасаки Фронтале» — «Бавария», товарищеский матч

Интрига: «Бавария» готовится к первому полноценному сезону с Тухелем

«Бавария» в первом предсезонном матче уступила «Манчестер Сити» (2:3). Теперь команда Томаса Тухеля получает менее серьёзного соперника. В Токио мюнхенцы сыграют с «Кавасаки Фронтале». Учитывая провал «Баварии» в концовке прошлого чемпионата (победа в Бундеслиге – заслуга «Боруссии»), Тухелю важно донести свои идеи до игроков на предсезонке. До старта Бундеслиги – пара недель. Успеют мюнхенцы набрать топ-форму?

Томас Тухель Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

⚽️ 13:00: Франция — Бразилия, ЧМ среди женских команд, группа F, 2-й тур

Интрига: Бразилия выйдет в 1/8 финала, если обыграет Францию

Сборная Франции отправилась на женский чемпионат мира в статусе одного из фаворитов, но не смогла добиться победы в 1-м туре – нулевая ничья в матче с Ямайкой. Бразильянки лидируют в группе F после разгрома панамской сборной 4:0 и оформят прямую путёвку в плей-офф в случае победы. 23-летняя Ари Боржес показала феерический старт: хет-трик и голевая передача. На игре француженок может сказаться возможная потеря капитана: защитница Венди Ренар готовилась к матчу по индивидуальной программе из-за повреждения голеностопа.

Биа Занератто (№16) и Ари Боржес (№17) Фото: Fu Tian/Getty Images

⚽️ 15:00: «Крылья Советов» — «Динамо», РПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Личка одержит первую победу на посту главного тренера «Динамо»?

«Динамо» неудачно стартовало в новом сезоне. В 1-м туре команда Марцела Лички уступила «Краснодару», а затем в Кубке проиграла по пенальти «Пари НН». Явно не на такое начало рассчитывало руководство. Исправлять ситуацию нужно в матче с «Крыльями Советов». Самарцы в РПЛ обыграли в гостях «Ахмат», а затем в кубковой встрече уступили «Балтике». У команды Игоря Осинькина есть возможность стартовать в чемпионате с двух побед. Тем самым сразу обозначив, что клуб не собирается бороться за выживание, как в прошлом сезоне.

Марцел Личка (в центре) и Матиас Норманн (справа) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 17:00: «Борнмут» — «Аталанта», товарищеский матч

Интрига: «Аталанта» готовится к сезону вместе с Алексеем Миранчуком

«Аталанта» в предсезонке уже провела одну встречу. Команда Джан Пьеро Гасперини разгромила «Про Верчелли» со счётом 6:0. Алексей Миранчук не поле не появился. Зато россиянин может сыграть за «Аталанту» в Англии. Итальянцы сыграют на чужом поле с «Борнмутом». Будущее Миранчука остаётся под вопросом. «Торино» и «Верона» не могут договориться с «Аталантой» по сумме трансфера. Так что, вероятно, Алексей останется в Бергамо. Поэтому обязан показывать максимум на сборах «Аталанты».

Алексей Миранчук Фото: Nico Paetzel/Getty Images

⚽️ 17:30: «Урал» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: команды впервые забьют больше двух мячей в очной встрече?

«Урал» и «Пари Нижний Новгород» в прошлом сезоне боролись за выживание. Команда Виктора Гончаренко спаслась, а вот нижегородцы попали в зону стыков. Но в итоге «Пари НН» оказался сильнее «Родины» и остался в РПЛ. Новый сезон «Урал» начал с победы над ЦСКА, а команда Сергея Юрана уступила дома «Зениту». Но смотрелись нижегородцы симпатично. Поэтому в предстоящем матче явного фаворита нет. «Урал» сыграет дома — небольшой фактор в пользу екатеринбуржцев. Но встреча может завершиться совершенно по-разному. Интересный факт: за пять очных матчей команды ни разу не забивали больше двух мячей. Получится на этот раз?

«Урал» и «Пари Нижний Новгород» в прошлом сезоне боролись за выживание Фото: fc-ural.ru

🏎 17:30: Формула-1, Гран-при Бельгии, спринтерская гонка

Интрига: сыграет ли погода свою роль?

Гран-при Бельгии — очередной этап в нынешнем сезоне Ф-1, который проходит с отдельными спринтерскими квалификацией и гонкой. Соответственно, результаты пилотов в пятничной квалификации не имеют значения — утром в субботу всё начнётся с нуля, а потом нас ждёт короткая гонка. Понятно, что в роли фаворита Макс Ферстаппен и «Ред Булл», но не остановит ли их непредсказуемая бельгийская погода? Прогнозы не исключали дождей в субботу, так что нас могут ожидать всевозможные сюрпризы с редкими визитёрами в третьем сегменте и спринтерской топ-8!

Гран-при Бельгии — очередной этап в нынешнем сезоне Ф-1 Фото: Mark Thompson/Getty Images

⚽️ 18:00: «Сокол» — «СКА-Хабаровск», Первая лига, 3-й тур

Интрига: хабаровский клуб одержит третью подряд победу на старте Первой лиги?

«СКА-Хабаровск» начал чемпионат с двух побед: обыграли «Шинник» и «Тюмень» (обе встречи – по 2:0). А «Сокол» уступил «Родине» (0:4), а затем оказался сильнее «Шинника» (3:2). Перед командой Дениса Бояринцева не стоит задачи попасть в РПЛ, но вряд ли команда из-за этого перестанет бороться за высшие позиции. «СКА-Хабаровск», наоборот, планирует повышение, поэтому ошибаться нельзя. Сможет команда Романа Шаронова одержать третью подряд победу? Вряд ли будет просто, так как встреча состоится в Саратове.

Хабаровский клуб одержит третью подряд победу на старте Первой лиги? Фото: fcska.ru

⚽️ 20:00: «Ростов» — «Зенит», РПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: главный матч 2-го тура в Российской Премьер-Лиге

Интереснейшая встреча пройдёт в Ростове-на-Дону. «Ростов» Валерия Карпина примет действующего чемпиона – «Зенит». В прошлом сезоне южане боролись с петербуржцами за золото, сойдя с дистанции в концовке. Новый чемпионат оба клуба начали с побед: «Ростов» обыграл «Факел» (2:1), а «Зенит» — «Пари НН» (2:0). У команд высокие амбиции. «Зенит» хочет шестое подряд золото, а «Ростов» как минимум – бороться за медали. Подобные топ-матчи – отличная проверка.

Густаво Мантуан Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

⚽️ 21:30: «Дженоа» — «Монако», товарищеский матч

Интрига: команда Александра Головина готовится к борьбе с «ПСЖ» в Лиге 1

«Монако» в прошлом сезоне не попал даже в еврокубки. Провал заставил боссов сменить тренера – вместо Филиппа Клемана пришёл Ади Хюттер. Под его руководством «Монако» одержал уже две победы в предсезонных матчах, обыграв «Бетис» и «Лидс». Головин провёл по тайму в обеих играх, но не отметился результативными действиями. «Дженоа» под руководством Альберто Джилардино вернулся в Серию А. Предстоящий матч – хороший экзамен для генуэзцев, а для «Монако» — поле для экспериментов.