15 топ-событий воскресенья: UFC 291, РПЛ, Формула-1 и «эль класико»

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Посмотреть все события 30 июля в Матч-центре «Чемпионата».

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⚽️ 00:00: «Барселона» — «Реал» Мадрид, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «эль-класико» в рамках американского турне команд

«Барселона» и «Реал» готовятся к новому сезону. Каталонцы планируют защиту титула Примеры и выход в решающие стадии ЛЧ. «Реал» — не менее амбициозен. На это намекает и трансферная кампания команд. Ранее мадридцы провели уже два контрольных матча: обыграли «Милан» (3:2) и «МЮ» (2:0). «Барса» пару дней назад уступила «Арсеналу» (3:5). Теперь командам предстоит главный матч предсезонки. Даже товарищеский характер не делает встречу «Барсы» и «Реала» менее принципиальной. «Эль-класико» – гарантия зрелища, такое пропускать нельзя.

Роберт Левандовски и Лука Модрич Фото: Adria Puig/Getty Images

👊 3:25*: Роман Копылов (Россия) — Клаудио Рибейро (Бразилия), UFC 291

*Время боя ориентировочное

Интрига: Копылов сделает свой баланс в UFC положительным?

Роман Копылов начал в UFC не слишком удачно, потерпев два поражения. Зато следом наш соотечественник добыл две победы, разбив Алессио Ди Кирико и Пунахеле Сориано. Теперь россиянин может сделать свой баланс в промоушене положительным: для этого нужно одолеть бразильца Клаудио Рибейро. А там и топовый соперник будет не за горами, ведь Роман умеет делать красиво.

👊 6:30*: Ян Блахович (Польша) — Алекс Перейра (Бразилия), UFC 291

*Время боя ориентировочное

Интрига: Перейра наведёт шума в полутяжёлом дивизионе?

После поражения в титульном бою от Исраэля Адесаньи габаритный Алекс Перейра решил сменить дивизион. Бразилец дебютирует в полутяжёлом весе UFC с поединка против экс-чемпиона Яна Блаховича. Для Перейры это будет настоящая проверка: сможет ли он оставаться топовым бойцом в новых условиях? Если Алекс победит, его следующий бой точно будет титульным.

🥊 6:30*: Теренс Кроуфорд (США) — Эррол Спенс (США), титульный бой

*Время боя ориентировочное

Интрига: чем завершится самый ожидаемый бой года?

Пока промоутеры никак не могут организовать поединок Фьюри — Усик, звание самого ожидаемого боя года в боксе перехватили другие парни. Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд устроят битву за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. Приятно, что абсолютов в боксе становится всё больше, но кто победит? Бóльшая часть экспертов считает фаворитом Кроуфорда, но Спенс любит устраивать сюрпризы. Такой бой пропускать нельзя.

👊 7:00: Дастин Порье (США) — Джастин Гэтжи (США), UFC 291

*Время боя ориентировочное

Интрига: ждём кровавой рубки за самый странный пояс UFC

Дастин Порье и Джастин Гэтжи — самые неудачливые претенденты на пояс в лёгком весе. Эти парни невероятно талантливы, всегда устраивают зрелище, но чемпионами стать не получается. В UFC решили пойти навстречу бойцам и разыграть между ними титул BMF, который вручается главному «плохишу» промоушена. Да, это не полноценный титул, но Дастин и Джастин точно устроят беспощадную зарубу.

⚽️ 10:00: Швейцария — Новая Зеландия, чемпионат мира среди женских сборных, 3-й тур, группа A

Интрига: хозяйки турнира рискуют не выйти из группы

Стартуют решающие матчи группового этапа ЧМ-2023! Новая Зеландия впервые обеспечит себе место в плей-офф чемпионата мира, если сможет обыграть швейцарок, в случае ничьей всё будет зависеть от результата параллельной встречи между Филиппинами и Норвегией. Сборная Швейцарии с четырьмя очками возглавляет квартет A и в последних двух матчах смогла сохранить свои ворота сухими. Ранее швейцарки победили сборную Филиппин 2:0 и сыграли вничью 0:0 с норвежками, а новозеландки одержали историческую победу 1:0 в матче открытия со сборной Норвегии и уступили филиппинкам 0:1.

Женская сборная Швейцарии по футболу Фото: Luis Veniegra/Getty Images

⚽️ 12:30: Германия — Колумбия, чемпионат мира среди женских сборных, 2-й тур, группа H

Интрига: главный матч в группе

В 1-м туре сборная Германии разгромила Марокко 6:0 и сегодня может продолжить свою рекордную серию по выходу в плей-офф на всех чемпионатах мира в истории. Немки точно пройдут в 1/8 финала, если обыграют колумбиек, а Марокко наберёт хотя бы одно очко в игре с Южной Кореей. Сборная Колумбии – также претендент на выход из группы – в первом раунде победила кореянок 2:0, но в матче с финалистками Евро-2022 рискует сыграть без Линды Кайседо. Одна из лучших футболисток команды потеряла сознание на тренировке и может пропустить главный матч колумбийской сборной на групповом этапе ЧМ-2023.

Футболистки сборной Германии Фото: Alex Grimm/Getty Images

⚽️ 14:00: «Атлетико» — «Манчестер Сити», товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: столкновение стилей Симеоне и Гвардиолы в Южной Корее

«Манчестер Сити» — короли Европы. Команда взяла АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Хотят ли повторить успех? Несомненно! Команда Хосепа Гвардиолы готовится к новому походу в Азии. Ранее команда провела две встречи в Японии: с «Иокогамой Ф. Маринос» (5:3) и «Баварией» (2:1). Теперь «горожане» перебрались в Южную Корею. Тур «Сити» открывает встреча с «Атлетико». Мадридцы уже успели проиграть в Сеуле сборной чемпионата Южной Кореи (2:3). Исправятся в матче с «Сити»?

Игроки «Манчестер Сити» Фото: Koji Watanabe/Getty Images

⚽️ 15:00: «Рубин» — «Оренбург», РПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто из команд одержит первую победу в новом сезоне РПЛ?

«Рубин» и «Оренбург» показали симпатичную игру в 1-м туре РПЛ. Оренбуржцы на контратаках ловили «Спартак», в середине второго тайма повели со счётом 2:1. Но не удержали даже ничью. А «Рубин» побеждал за несколько минут до конца гостевого матча с «Локо». Но пропустил на 88-й и увёз из Москвы всего одно очко. Теперь у команд появляется шанс одержать первую победу в сезоне. К тому же оба клуба проиграли в Кубке России. Нужно реабилитироваться перед болельщиками. Больше шансов у «Рубина», играющего дома. Но «Оренбург» уже показал, что он хорош и на чужом поле.

Футболисты «Рубина» Фото: rubin-kazan.ru

⚽️ 16:00: «Торпедо» — «Черноморец», Первая лига, 3-й тур

Интрига: «Торпедо» рвётся обратно в РПЛ

«Торпедо» покинуло Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2022/2023. Теперь чёрно-белые планируют вернуться обратно. Тренер Жозеп Клотет продолжает работу, и пока это даёт плоды. В двух стартовых турах Первой лиги «Торпедо» обыграло махачкалинское «Динамо» и «Химки». Впереди – встреча с «Черноморцем» Константина Зырянова. Новороссийский клуб на старте демонстрирует классные результаты для дебютанта лиги. «Черноморец» сыграл вничью с двумя фаворитами дивизиона: «Аланией» (1:1) и «Родиной» (0:0). Остановят и третьего претендента на повышение?

Игроки «Торпедо» Фото: vk.com/torpedomoscowfc

🏎 16:00: Формула-1, Гран-при Бельгии, гонка

Интрига: кто угадал вслепую?

Из-за традиционно дождливой бельгийской погоды и необычного формата уикенда со всего одной тренировкой у команд не было возможности нормально подготовиться к гонке. По сути никто не знает, как поведут себя их машины, окажется ли выбор настроек удачным, сколько продержатся шины. В такой ситуации теоретически может дать сбой даже непобедимый «Ред Булл»! К тому же Макс Ферстаппен из-за штрафа за перебор коробок передач стартует не с поул-позишен, а шестым. Посмотрим, будет ли в такой ситуации шанс у Шарля Леклера, Серхио Переса, Льюиса Хэмилтона и всех остальных.

Болиды Ф-1 на старте Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

⚽️ 17:30: «Факел» — «Локомотив», РПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Вадим Евсеев отберёт очки у главной команды в его игровой карьере?

Домашний «Факел» — всегда неприятный соперник. В Воронеже всегда классно болеют за свою команду. А первая домашняя игра сезона совершенно точно соберёт аудиторию. Тем более что в гости приезжает один из фаворитов РПЛ – «Локомотив». В прошлом сезоне клубы обменялись победами на своих полях. Сможет Вадим Евсеев повторить тенденцию и насолить команде, в которой он провёл шесть лет в качестве футболиста? Шансы есть, но и «Локо» планирует побеждать. В 1-м туре команда сыграла вничью дома с «Рубином». Для борьбы за самые высокие места важно не оступиться снова.

Игроки ФК «Локомотив» (Антон Миранчук, Вильсон Изидор и Дмитрий Рыбчинский) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 18:00: «Ленинградец» — «Родина», Первая лига, 3-й тур

Интрига: получится у команды Сергея Кирьякова остановить одного из фаворитов Первой лиги?

Скромный «Ленинградец» под руководством Сергея Кирьякова здорово дебютировал в Первой лиге. Команда сначала сыграла вничью с тульским «Арсеналом» (0:0), а затем в гостях победила «Енисей» (1:0). «Родина» — один из фаворитов на повышение в классе. Но клуб уже недосчитался очков. В 1-м туре москвичи разгромили «Сокол» (4:0), но в следующем матче не обыграли «Черноморец» (0:0). Получится у дерзкого новичка Первой лиги отобрать очки и у «Родины»?

Футболисты клуба «Ленинградец» Фото: vk.com/leningradecfc

⚽️ 20:00: «Ахмат» — ЦСКА, РПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ЦСКА увезёт очередную победу из Грозного?

ЦСКА неудачно стартовал в новом сезоне РПЛ, уступив в 1-м туре «Уралу». «Ахмат» также проиграл дома «Крыльям Советов». Но во 2-м туре команда Владимира Федотова едет в Грозный. ЦСКА исторически неплохо играет в гостях с «Ахматом». За последние 10 матчей команда одержала в Грозном семь побед, один раз сыграла вничью и уступила всего в двух встречах. Хороший шанс для армейцев набрать три очка. А вот «Ахмат» в случае проигрыша оказывается в мини-кризисе. Помимо РПЛ, команда проиграла также и в Кубке России «Зениту».

Игроки ЦСКА Фото: pfc-cska.com

⚽️ 20:00: «Краснодар» — «Сочи», РПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: южное дерби в рамках РПЛ

И «Краснодар», и «Сочи» начали сезон РПЛ с побед. Команда Владимира Ивича увезла три очка из Москвы, обыграв «Динамо» (3:1). А «Сочи» разобрался дома с «Балтикой» (2:0). И уже во 2-м туре команды сыграют между собой в рамках южного дерби. Шесть очков для одной из команд на старте чемпионата – отличный задел на хороший сезон. Ждём отличный футбол!