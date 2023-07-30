Страдания ЦСКА без трансферов вот-вот закончатся

Из всех топ клубов РПЛ ЦСКА – самый нуждающийся в трансферах. За два месяца летнего трансферного окна москвичи всё ещё не подписали ни одного игрока. При этом команду покинул Медина, Карраскаль не нужен Федотову, а Игорь Дивеев выбыл на долгий срок.

ЦСКА вошёл в сезон с обоймой из 12–13 игроков, а главный тренер в открытую говорит, что трансферы жизненно необходимы.

Роман Бабаев гендиректор ЦСКА «Трансферы, разумеется, стоит ждать. Мы понимаем, что команде требуется усиление. Трансфер происходит, когда совпадает видение тренерского штаба, селекционного отдела, самого игрока, а также финансовые возможности нашего клуба на осуществление трансфера и недавно появившийся новый фактор — наличие устраивающих гарантий при доставке средств другому клубу».

Бабаев также заявил, что работают по нескольким игрокам: хотят увеличить конкуренцию на флангах и в нападении. Так что в итоге с трансферами, когда они случатся? Отвечаем на все вопросы.

Владимир Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

С кем сейчас ведутся переговоры

О первом переходе ЦСКА объявит в самое ближайшее время. Московский клуб договорился о покупке 19-летнего узбекского нападающего «Пахтакора» Аббосбека Файзуллаева. Армейцы заплатят за форварда € 500 тыс. По нашей информации, контракт с Файзуллаевым будет подписан по формуле 3+1. В ЦСКА очень довольны этой сделкой. На прошедшем Кубке Азии до 20 лет, где Узбекистан завоевал трофей, Аббосбек был признан самым ценным игроком. На чемпионате мира до 20 лет Узбекистан дошёл до четвертьфинала, Файзуллаев там оформил 1+1 за четыре матча. В общем, это трансфер на перспективу, но в ЦСКА не сомневаются в большом таланте игрока.

ЦСКА сейчас активно ищет игрока на позицию инсайда/оттянутого форварда. Главный кандидат – чилийский форвард мексиканского «Леона» Виктор Давила. По нашей информации, сейчас ЦСКА ведёт активные переговоры с «Леоном» и бизнес-группой «Пачука», которой принадлежат несколько мексиканских клубов.

Переговоры осложняются тем, что «Пачука» не очень настроена вести переговоры с российскими клубами, плюс бизнес-группа требует гарантии перевода денег. Добиться соглашения пытаются уже пару недель, и, по словам наших источников, в последние дни всё сдвинулось. И Давила всё-таки станет игроком ЦСКА.

ЦСКА также необходим латераль как на правый, так и на левый фланг. На левый фланг у москвичей два кандидата. По нашей информации, один из них – защитник «Клермона» Нето Боржес. Сам игрок готов переехать в Россию, но всё упирается во французский клуб. «Клермон» хочет за защитника € 5 млн, ЦСКА же готов дать не более € 3 млн. Переговоры продолжаются. Второй вариант на эту позицию, по словам наших источников, из чемпионата Бразилии.

На правый же фланг долгое время основным вариантом был Алексей Сутормин. Игрок «Зенита» недоволен своим игровым временем и хотел бы перейти в ЦСКА, особенно с учётом того, что в карьере Сутормина уже был успешный опыт работы с Федотовым. Армейцы предлагали «Зениту» аренду с обязательным правом выкупа, на что изначально питерцы были согласны. Но после Суперкубка «Зенит» стал настаивать на немедленном выкупе. По нашей информации, тяжёлые переговоры продолжаются, их ведут напрямую Бабаев и Медведев. При этом ЦСКА готов переключиться на другие варианты.

Кто ещё может покинуть ЦСКА

Главным кандидат на выход – Хорхе Карраскаль. Колумбиец окончательно потерял контакт с Федотовым и настроен покинуть клуб. Карраскаль после зимы перестал попадать в состав, а главный тренер перестал понимать, как до него достучаться. В клубе считают, что легче продать Хорхе, чем пытаться от него чего-то добиться на поле.

Хорхе Карраскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Второй кандидат ― Бактиёр Зайнутдинов. На него активно претендует «Бешикташ». Турецкий клуб уже делал несколько предложений, но ни одно из них не устроило ЦСКА. Сначала турки сделали предложение в € 3 млн и € 3 млн бонусами, потом последовало улучшение предложения, но оно было разбито на большое количество траншей. Армейцы готовы продать Зайнутдинова только при условии, если «Бешикташ» предложит не меньше € 6 млн.