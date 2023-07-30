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«Ростов» — «Зенит» — 1:1, РПЛ, 2-й тур, скандал с удалением Сергея Семака, мнение судьи Игоря Федотова, подробности

«Судья возомнил себя великим?» Разбор скандала с удалением Семака
Никита Паглазов Максим Пахомов
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Разбор скандала с удалением Семака
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Тренер «Зенита» рассказал, о чём он спросил Евгения Кукуляка. Удалить за такое не должны.

«Ростов» и «Зенит» выдали отличный матч во 2-м туре РПЛ. Команда Валерия Карпина приятно удивила, показав крутой футбол. «Зенит» выглядел не так мощно, как мы привыкли, но на опыте находил голевые моменты. А лучший отрезок встречи – концовка. На 90+3-й минуте «Ростов» заработал пенальти, который реализовал Николай Комличенко.

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
29 июля 2023, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 43'   1:1 Комличенко – 90+3'

Не лучший финиш встречи для «Зенита» повлиял на эмоции главного тренера Сергея Семака. После матча он подошёл к арбитру Евгению Кукуляку, после чего получил красную карточку. А после они ещё о чём-то говорили.

Сергей Семак общается с арбитром

Сергей Семак общается с арбитром

Фото: «Матч! Премьер»

По картинке ТВ-трансляции осталось непонятно, за что судья наградил Семака удалением. После матча Семак объяснил, что произошло.

Сергей Семак
Сергей Семак
главный тренер «Зенита»

«Я подошёл к судье и спросил — видел ли он, как наступили шипами на ногу Клаудиньо. Он показал мне красную карточку. Сказал, что я не имею права к нему подходить. Буду знать».

Мы попросили оценить эпизод арбитра Игоря Федотова. Вот что он сказал о ситуации с Семаком: «Тренерскому штабу показывают красные карточки, только если есть оскорбительное поведение или действия в адрес судьи. Такого, что нельзя подходить – не было. Показывать красную – только если неподобающее поведение. Надо относиться ко всему по-человечески. «Зенит» может спокойно подавать на КДК, поднимать записи VAR. Надо смотреть, что напишут в протоколе, за что удалили. Неужели судья напишет, что он просто к нему подошёл? Не верю в такое. Вышел на поле Семак уже после матча. Я не думаю, что отец восьми детей будет матом на судью орать. А тренер должен быть удалён, только если ведёт себя неприемлемым образом, во время матча выходит из технической зоны. Этого не было. Кукуляк поставил себя в тупик. Неужели судья себя великим возомнил? Я его не понимаю».

Спорный эпизод с Клаудиньо в матче «Ростов» — «Зенит»

Спорный эпизод с Клаудиньо в матче «Ростов» — «Зенит»

Фото: «Матч! Премьер»

Также Федотов поделился мнением об эпизоде с Клаудиньо, из-за которого Семак и подходил к Кукуляку: «Игрок «Ростова» наступил на Клаудиньо, под красную, хотя для меня это жёлтая. Но Кукуляк просто продолжил игру. Вот эта претензия быть могла, но по пенальти точно нет».

Что думаете, справедливо ли удалили Семака?

Рассказываем, как команда Семака упустила победу в концовке встречи с «Ростовом»:
Карпин остановил «Зенит» в добавленное время! А Семак удалился из-за пенальти?
Карпин остановил «Зенит» в добавленное время! А Семак удалился из-за пенальти?
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