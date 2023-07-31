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«Спартак» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ, 31 июля 2023 года, где смотреть игру

Легенда ЦСКА тормознёт «Спартак»? Заключительный матч 2-го тура РПЛ — онлайн. LIVE
Кирилл Закатченко
«Спартак» — «Балтика»
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Первая официальная встреча команд за 25 лет!

Приветствуем вас, уважаемые любители футбола! 2-й тур РПЛ растянулся до конца июля и завершится сегодня в столичном районе Тушино. В гости к «Спартаку» прибыла калининградская «Балтика».

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
31 июля 2023, понедельник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда Сергея Игнашевича неудачно стартовала в Премьер-Лиге, но затем прихлопнула «Крылья Советов» в Кубке России, поэтому остаётся своего рода загадкой. «Спартак» же в противоречивом матче чемпионата победил «Оренбург», а потом достаточно уверенно справился с «Краснодаром» во втором по значимости турнире. Если «Спартак» переиграет и «Балтику», то, во-первых, продлит победную серию, а во-вторых, поднимется в топ таблицы и обойдёт «Зенит».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча с «Открытие Банк Арены». Оставайтесь с нами!

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