Легенда ЦСКА тормознёт «Спартак»? Заключительный матч 2-го тура РПЛ — онлайн. LIVE
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Первая официальная встреча команд за 25 лет!
Приветствуем вас, уважаемые любители футбола! 2-й тур РПЛ растянулся до конца июля и завершится сегодня в столичном районе Тушино. В гости к «Спартаку» прибыла калининградская «Балтика».
МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
31 июля 2023, понедельник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Команда Сергея Игнашевича неудачно стартовала в Премьер-Лиге, но затем прихлопнула «Крылья Советов» в Кубке России, поэтому остаётся своего рода загадкой. «Спартак» же в противоречивом матче чемпионата победил «Оренбург», а потом достаточно уверенно справился с «Краснодаром» во втором по значимости турнире. Если «Спартак» переиграет и «Балтику», то, во-первых, продлит победную серию, а во-вторых, поднимется в топ таблицы и обойдёт «Зенит».
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча с «Открытие Банк Арены». Оставайтесь с нами!
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