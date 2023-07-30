«Дзюба так играл ещё в «Зените». Но вообще-то так нельзя». Гол «Локо» засчитан ошибочно?

РПЛ и моменты со спорным судейством неразлучны. Матч 2-го тура РПЛ между «Факелом» и «Локомотивом» в Воронеже в этом плане выделился. Встречу обслуживал Василий Казарцев, и уже в первом тайме два его решения вызвали споры.

Первый эпизод — гол «Локомотива». Мяч после мощного удара Рифата Жемалетдинова попал в перекладину и отскочил в поле, а там на добивании сыграл Артём Дзюба. Футболисты «Факела» сразу бросились к Казарцеву, поскольку были уверены, что нападающий «Локо» перед добиванием толкнул в спину Сергея Божина. Но Казарцев всё равно засчитал гол.

Правильно ли поступил судья? Ответ дал наш эксперт, футбольный арбитр Игорь Федотов. Он обратил внимание на судью VAR:

— Департамент судейства ошибся, назначив арбитра уровня первого дивизиона на эту игру. Нельзя было давать VAR Фёдорову. Главный в поле — Казарцев, и своим авторитетом стеснительного Фёдорова он задавил.

В моменте с голом Дзюбы Казарцев, во-первых, опоздал. Он находился в 25–28 метрах от эпизода. И поэтому засчитал гол, который засчитывать было нельзя. Дело в том, что игрок «Факела» выпрыгивал, борясь за мяч, а Дзюба стоял на месте и делал движение в игрока. Если бы Артём выпрыгивал — нет проблем, это просто борьба. Но раз он просто стоял и сыграл в игрока — это фол. Гол Дзюбы «Факелу» засчитан неправильно. Артём так играл ещё в «Зените», но вообще-то это запрещено. Хотя и логично, что тренеры сказали ему делать то, что он умеет.

Второй эпизод случился в концовке тайма, когда счёт уже был 1:1. Мяч попал в руку защитника «Локо» Егора Погостнова, и футболисты «Факела» моментально стали апеллировать к Казарцеву. VAR изучил момент, но пенальти так и не был назначен.

Федотов в данном случае солидарен с арбитрами.

Игорь Федотов футбольный арбитр Это не пенальти. Рука у Погостнова была в естественном положении.

А как вы считаете, правы ли судьи?